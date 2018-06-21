Узбекистан просит Испанию экстрадировать соучастника "банды прокурора Кадырова" А.Ходиева

12:58 22.06.2018 Узбекистан просит Испанию экстрадировать "преступного соучастника" экс-генпрокурора



Генпрокуратура Узбекистана потребовала от надзорного органа Испании экстрадировать в Ташкент гражданина страны Алишера Ходиева. Ходиев, объявленный в розыск, был задержан сотрудниками испанской полиции 10 марта в Барселоне.



Генеральная прокуратура Узбекистана обвиняет Алишера Ходиева, проживавшего в Яшнабадском районе города Ташкента, в вымогательстве, мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Обвинения против 39-летнего Алишера Ходиева выдвинуты в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего генпрокурора Рашида Кадырова.



По словам испанского адвоката Алишера Ходиева, они потребовали от Генпрокуратуры Узбекистана предоставить "дополнительные документы" и "факты" по предъявленным ранее обвинениям. Алишер Ходиев является студенческим другом Алишера Кадырова – единственного сына Рашида Кадырова.



Ходиев является директором зарегистрированного в Узбекистане ООО Corris Invest. Напомним, что МВД республики объявило в международный розыск 39-летнего сына экс-генпрокурора Узбекистана Алишера Кадырова 5 марта 2018 года.



Обвинительное заключение против Алишера Ходиева основано на письменных жалобах одного человека – Фархода Маматжанова, который является главой ряда крупных предприятий в Узбекистане и самым крупным акционером "Инфинбанка", считающегося одним из ведущих коммерческих банков в Узбекистане.



Как приводится в документе Генпрокуратуры Узбекистана, Алишер Ходиев, угрожая привлечением к уголовной ответственности, в период с 2009 года по 2013 год в семи различных случаях вымогал у Фархода Маматжанова денежные средства в размере более 2,6 миллиона долларов США. Данные преступления, как утверждает Генпрокуратура Узбекистана, Алишер Ходиев совершил, будучи в преступном сговоре с экс-генпрокурором Рашидом Кадыровым, его сыном Алишером, бизнес-партнером Хайруллой Мусабаевым и другими лицами. Ф. Маматжанов был вынужден отдать А. Ходиеву и А. Кадырову потребованную ими сумму денег.



Адвокатская контора Bray&Avalo Abogados, представляющая интересы Алишера Ходиева в Испании, ​считает, что обвинения, выдвинутые против Ходиева Генпрокуратурой Узбекистана, имеют "общий характер". Источник - centralasian.org

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