Величайший, просто великий? Казчиновники запутались в "объяснялках" места и роли Елбасы

11:57 22.06.2018 Абдрахманов прокомментировал интервью Токаева "Би-би-си"

По его мнению, это показатель открытости Казахстана.



Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов прокомментировал интервью председателя сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Би-би-си", сообщает Zakon.kz.



По его мнению, это показатель открытости Казахстана.



"Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев в интервью программе "Hard Talk" на "Би-би-си" выступил очень профессионально и грамотно. Оно исключительно важно с точки зрения продвижения международных позиций Казахстана и разъяснения нашей внутренней политики. Я рекомендую всем прочитать перевод полного текста интервью на сайте Сената Парламента. Интерес к Казахстану растет из года в год. Здесь сконцентрированы большие инвестиции, проходят стратегические транспортные магистрали. К.Токаев четко разъясняет роль лидерства Нурсултана Назарбаева в успехе Казахстана, и что построенная Елбасы политическая модель дееспособна и прочна. Мы запускаем Международный финансовый центр "Астана", привлекаем инвестиции и технологии со всего мира. Для этого мы должны быть открытыми мировому сообществу. Интервью спикера Сената достойно служит этой цели", - сказал он.

Как рассказал Кайрат Абдрахманов, это было очень сложное интервью, судя по остроте заданных вопросов.



"Быть может, самое сложное из когда-либо данных столь высоким официальным лицом в Казахстане. Оно демонстрирует новый этап в казахстанской демократии, которая требует готовности отвечать на самые сложные вопросы. На то и название программы "Hard Talk" - "Жесткий разговор"", - сказал Абдрахманов.

МИД оказал полное содействие в поездке съемочной группы "Hard Talk" по Казахстану. Журналист Стивен Сакур смог взять интервью у всех лиц, у кого пожелал.



"Благо, что нашей стране нечего скрывать. Это и было отражено в интервью как представителей власти, так и ее критиков. Все это свидетельствует о том, что Казахстан – зрелое государство, здесь есть политическая культура, плюрализм мнений, свобода слова.Сам ведущий в своем сюжете "Hard Talk on the Road" признает, что "Казахстан – это история успеха", страна "больших перемен" и "больших экономических возможностей" - факт, с которым никто не может спорить", - подытожил он.



21 июня председатель сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал свое интервью ведущему программы Hardtalk на Би-би-си. Он считает, что глава государства сам примет решение участвовать в выборах 2020 года или нет. Также вчера свое мнение высказал министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев в кулуарах Сената Парламента РК. Он сказал, что до 2020 года еще достаточно много времени. Абаев уверен, что Казахстан только выиграет от того, если глава государства будет принимать участие в выборах в 2020 году. Источник - Zakon.kz

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