Заочно арестован успевший сбежать из Казахстана глава Совета Директоров "Алма ТВ" Пархоменко

11:53 22.06.2018 Срок ареста составляет два месяца.



В Алматы вынесено постановление об аресте главы Совета Директоров "Алма ТВ" Александра Пархоменко, передает Zakon.kz.



Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, следственным судьей Медеуского районного суда №2 санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Ертаевой и Пархоменко, сроком на 2 месяца.



Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч.4 п.2 (мошенничество в особо крупном размере).



Известно, что глава Совета Директоров "Алма ТВ" Александр Пархоменко находится не в Казахстане, поэтому мера пресечения вынесена заочно.



8 мая в центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахстанского банкира Жомарта Ертаева.



Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Ертаев утверждает, что дочерняя структура банка вымогает у него около 300 миллионов долларов, и причиной задержания является "сокрытие реальных фактов о возникновении проблем данного банка". Источник - Zakon.kz

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