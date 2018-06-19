Трамп решил воевать с китайскими ветряными мельницами, - А.Запольскис

11:42 22.06.2018 США бить Китай экономически имеет право, а вот Китай давать сдачи нет – это уже агрессия



Александр Запольскис

19 июня 2018



Начавшееся торговое противостояние США с Китаем с каждым ходом все больше напоминает кавалерийскую атаку Дона Кихота Ламанческого на ветряные мельницы. Вот казалось бы, перед американским президентом стоит проблема торгового дефицита, которую он сделал основой своей предвыборной программы. После занятия Овального кабинета требовалось какие-то действия по ее решению демонстрировать. Однако выяснилось, что Пекин американским угрозам не поддается, а экономика двух стран слишком тесно связана между собой, чтобы можно было добиться победы инструментом санкций.



Но нация ждет от лидера решительных действий, ей все тонкости неизвестны, да и не интересны. Ну, так ввел санкции на полсотни миллиардов, получил ответные на ту же сумму, суть баланса в целом осталась прежней, но общие цифры вроде как малость понизились. Результат можно преподносить как победу и идти искать действительно эффективные решения проблемы.



Но как показали текущие события, Дона Кихота уже понесло. Ветряные мельницы его богатое восприятие превратило в драконов, победа над которыми являются делом принципа и чести. Что называется, не считаясь с потерями. В минувшую пятницу Дональд Трамп поручил главе торговой делегации США в Китае подготовить дополнительный перечень китайских товаров на 200 млрд. долл., на которые планируется повысить пошлины еще на 10%.



Глава Белого дома подчеркнул, что указанная мера будет введена в том случае, если Пекин не изменит свой подход к торговым отношениям с США, и, в особенности, если он пойдет на введение дополнительных санкций. Тех самых, зеркальных, в ответ на уже запущенные Вашингтоном в качестве инструмента давления. Логика, безусловно, "железная". США бить Китай экономически имеет право, а вот Китай давать сдачи нет – это уже агрессия, требующая безусловного американского "ответа".



Однако важным тут является не столько очевидная убежденность администрации США в абсолютности своего права на "последнее слово", сколько явное снижение уровня адекватности ее общего мировосприятия. Возникает ощущение, что Белый дом руководствуется картиной мира, от реальной действительности весьма далекой.



Например, эксперты МВФ посчитали последствия результатов начатой Трампом налоговой реформы. По их мнению, успех ожидается сугубо кратковременный, в виде роста ВВП с 2,3% в 2017 до 2,9% в текущем году. Но уже через год темпы начнут опять снижаться – до 2,7 в 2019, 1,9% в 2020 и 1,4% в 2023. Даже с допингом в виде разрушения мировой системы оффшоров и разграбления "ничейных" корпораций, вроде "РусАла" американская экономика останавливается. Любая война в таких условиях самоубийственная.



В конечном итоге все эти меры ведут лишь к наращиванию размеров государственного долга, который за последние три года в США удвоился. В результате ФРС оказывается вынуждена подымать учетную ставку быстрее и больше, чем это планировалось изначально, и для национальной экономики это создает гораздо больше негативных последствий, чем тех позитивных, ради которых процесс запускается.



В переводе на нормальный русский вердикт означает принципиальную ошибочность всей экономической политики администрации Трампа. Но министр финансов США Стивен Мнучин официально заявил о принципиальном несогласии с прогнозом МВФ. По его словам, прогноз излишне пессимистичен. Почему? Потом что "будет лучше для США и всего мира", чтобы МВФ ошибся. Потому что потому. Как в романе Сервантеса, рыцарь скакал на мельницы, потому что видел вместо них огнедышащих драконов, которых был обязан победить.



При таком подходе вряд ли стоит ожидать от США какой-то иной политики. Остается любопытным лишь как долго они еще смогут ее продолжать. Источник - iarex.ru

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