 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался самый известный таджикский историк - академик Рахим Масов
09:39 22.06.2018

В Таджикистане ушел из жизни известный ученый-историк
Таджикистан, общество 16:55, 21 июня 2018 Просмотров: 907

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане в возрасте 79 лет скончался известный таджикский ученый-историк, академии Рахим Масов, сообщает "Авеста".

Утром 21 июня Рахим Масов был госпитализирован. Через некоторое время врачи констатировали смерть академика в результате кровоизлияния в мозг.

Рахим Масов родился 16 ноября 1939 года в Ванджского района Горно-Бадахшанской автономной области. В 1983 году Р.Масов защитил степень доктора исторических наук.

Профессор (1990), академик Академии наук Республики Таджикистан (1994), директор Института истории, археологии и этнографии им А. Дониша АН Республики Таджикистан (1988-2015), член Президиума АН Республики Таджикистан (c 2010 по н. в.), директор Национального музея древностей Таджикистана (с 2015).

Удостоен: Орден Спитамен (1999), Орден Дружбы (2001), Орден "Звезда Президента Таджикистана" I степени (2009), медаль "10 лет XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва" (2002), медаль "20 лет независимости Республики Таджикистан" (2011), Почетная грамота Верховного Совета Таджикской ССР (1987), лауреат межгосударственной премии "Звезды Содружества" (2012), лауреат государственной премии имени Абуали ибн Сино (2013).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
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