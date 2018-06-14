Настоящая казашка: какой она была, какая есть и какой будет?

09:29 22.06.2018 В последние годы в нашем обществе время от времени вспыхивают дискуссии по поводу того, какой должна быть современная казахская женщина. При этом одни апеллируют к историческому опыту традиционного общества, в котором она пользовалась многими свободами, недоступными для ее современниц из других восточных народов.



Другие ратуют за следование консервативным установкам ислама и настаивают на вторичности роли женщины в системе общественных отношений. А еще есть те, кто привержен самым современным гендерным тенденциям, предполагающим абсолютное равенство женщин с мужчинами.



Мы попросили высказать свое мнение по этому поводу людей, активно участвующих в формировании общественного мнения, адресовав им следующие вопросы:



Каким основным критериям, с вашей точки зрения, соответствовал идеальный образ казашки в прежние времена? Учитывая, что даже в традиционном казахском обществе женщина пользовалась большими свободами и правами, можно ли сказать, что феминизм и раньше был не чужд нашему народу?

В последние годы в казахском обществе все громче высказывается мнение, что мужчина – главный в семье, а удел женщины – рожать детей, заботиться о них, беспрекословно слушаться мужа и т.п. Каково ваше мнение по этому поводу?

Какими вам видятся идеальный образ казахской женщины и ее роль в обозримой перспективе?

Земфира Ержан, главный редактор портала kieli7su.kz: "Идеал – это просто счастливая женщина"



1. Действительно, по свидетельствам историков и этнографов, положение казахских женщин в традиционном обществе имело свои особенности. Очевидно, что это было связано с большей степенью их непосредственной вовлеченности в хозяйственную деятельность кочевого социума; продиктовано условиями разделения труда.



К слову, ссылаясь на казахский фольклор, можно утверждать, что проблемы, имеющие отношение к "феминизму", издавна не были чужды казахской среде.



К примеру, в эпосе "Кобланды батыр" есть очень показательный для данной темы эпизод. Когда Кобланды отказывается выступить в поход вместе с батыром Караманом, ссылаясь на то, что его жена Куртка еще не успела вырастить скакуна Тайбурыла, тот высмеивает его:



"Қатынның тілін алған соң,



Неше батыр болсаң да,



Арыстаным Қобыланды,



Қатын да емей немене?!"



В переводе на русский это звучит так:



"Если уж ты слушаешь советы женщины,



Каким бы батыром ты ни был сам,



Подобный льву Кобланды,



Разве ты не уподобляешься женщине сам?"



Караман считает, что слушать советы женщины – не мужское дело. Но дальнейшее развитие сюжета эпоса подтверждает правоту Кобланды: жена для батыра в казахском эпосе выступает в роли мудрой советчицы.



И это, несмотря на то, что тут же, как свидетельство объективной реальности, констатируется неравность полов. Естемис, наставник Кобланды, с сожалением говорит Куртке:



"Әйел болдың, амал жоқ,



Егер еркек болғанда,



Болар ең жұртқа бір тұтқа".



В переводе на русский:



"Как жаль, что ты рождена женщиной.



Если бы ты была мужчиной,



Стала бы настоящей опорой для народа".



Так что казахов, думаю, во взгляде на роль женщины в обществе всегда отличал известный прагматизм. Известно, что наши женщины были и воинами тоже. Начиная с Томирис и Бопай. Эта традиция была продолжена Алией, Маншук, Хиуаз и многими другими доблестными дочерями казахского народа.



2. Я бы не взялась утверждать, что такого рода мнения могут быть распространены и популярны ныне. В том числе в силу элементарной экономической необходимости, в условиях которой большинство женщин вынуждены работать для того, чтобы прокормить свои семьи. Добавьте к этому социальную незащищенность многодетных матерей. Одно дело – предаваться фантазиям о патриархальном рае. Другое – не иметь на то социальных и экономических оснований в виде эффективной государственной политики поддержки семьи и роста демографических показателей. Кроме того, современные казахстанские реалии свидетельствуют, скорее, об иных тенденциях.



Посмотрите на последние назначения в высших эшелонах власти. На должностях вице-министров сегодня работает достаточное число молодых амбициозных женщин.



3. Если отказаться от стремления формировать национальный женский идеал с сугубо мужской точки зрения (что проявляется даже в этом опросе), то главным его критерием должно было бы стать такое качество, как "счастье".



Идеальная казахская женщина – это счастливая женщина. Конечно, большое значение для нее имеют семья и дети. Равно как и реализация ее профессионального потенциала. Мера "счастливости" женщины в таком случае будет определяться степенью совпадения ее идеальных представлений о своем месте в социуме с их воплощением в реальности.



Канат Тасибеков, писатель: "Важен баланс между традициями и современными трендами"



1. Я бы ответил так: абсолютно свободный человек по сравнению с тем, что было в других восточных деспотиях. Например, казахские женщины на равных состязались с мужчинами в поэтическом мастерстве во время айтысов. На больших тоях проводились соревнования по женской борьбе, наиболее известные победительницы даже выходили бороться против мужчин.



Из истории мы знаем таких знаменитых женщин, как жена Жиенше шешена Қарашаш, как основательница родов Албан, Суан и Дулат Домалақ апа, как жена хана Жангира – ханша Фатима, которая свободно говорила на английском, французском и немецком языках, умела играть на фортепиано и знала толкование Корана.



Она была принята при дворе, и когда Николай І спросил ее: "Как вы можете жить в степи? Там же ничего нет!", она ответила "И дым Отечества нам сладок и приятен, мой государь!"



В годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали наши Маншук и Алия. А совсем недавно Самал Еслямова первой из актрис с постсоветского пространства завоевала приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.



2. Такое впечатление создается потому, что замшелые ретрограды, дремучие националисты и фанатичные исламисты получили трибуну в виде социальных сетей в Интернете продукте так ненавидимого ими западного мира. Но схожие мнения бытовали и у других народов, к примеру, у немцев (кухен, кирхен, киндер). На самом деле усиления такой тенденции в обществе нет. Все женщины – чьи-то дочери.



Не видел еще никого, кто хотел бы отдать свою дочь в качестве чьей-то второй жены, чтобы она мыла мужу ноги и еще кланялась ему. Мы отправляем дочерей получать образование за границу, они путешествуют, учат языки. Мы хотим, чтобы они состоялись как личности и, конечно, как счастливые матери семейств. Просто важен баланс.



3. Идеальная казашка, говорите? Это стройная, красивая женщина, имеющая 10 детей, но выглядящая на 18 лет, говорящая на казахском языке, но при этом еще знающая английский и китайский, носящая платок и кланяющаяся всем родственникам мужа, но работающая в иностранной фирме на руководящей должности. Шутка…



Идеал потому и называется идеалом, что он недостижим, однако в этой шутке есть только доля шутки, остальное все – правда. Важно, чтобы казахские женщины могли найти баланс между семьей и карьерой, между традициями и модой, между своим родным и трендовым чужим. А для меня еще важно, чтобы эта женщина пела колыбельные своим детям на родном языке.



Асель Баяндарова, блогер: "Женщине важно быть независимой"



1. Не знаю, каким был идеальный образ у моих предков, но, как описывали путешественники, судьба кочевницы была трагичной. Практически это была тяжелая участь вьючного животного. И не потому, что такова особенность наших предков в те времена все жили сурово и не были защищены достижениями науки, техники и медицины так, как современный человек.



Свобода кочевницы – а это всего лишь отсутствие паранджи и возможность вести себя воинственно – была продиктована необходимостью выживания, поскольку риски и нагрузки кочевой жизни были значительно выше, чем у оседлых соседей. Говорить об идеях феминизма в казахском обществе тех времен вряд ли возможно – они формируются только сегодня.



2. В условиях кризиса, зыбкости политического и экономического будущего нашей страны и при наличии тех инструментов, которые подарил нам Интернет, было бы глупо в проекте "семья" делать ставку только на одного партнера.



Двоим полноценным и сильным личностям выжить легче, чем если всю семью будет тянуть на себе один кормилец. Ну, а женщине тем более глупо надеяться только на мужа, ставя себя в зависимое, а значит, и уязвимое положение. Быть независимой – это выгоднее, прежде всего, ей же самой.



3. Как и куда повернет история в ближайшее время, не могу предугадать – слишком много переменных. Но сохранение прежней роли женщины будет означать для нее поражение. Нам гордиться пока нечем.



Да, женщина уже не всегда вьючное животное, но в то же время далеко еще не полноценный человек. Она не вправе иметь свое мнение, распоряжаться свободно собой и своим телом.



Глобализация и Интернет сотрут различия в восприятии мира значительно быстрее, чем мы можем себе представить, и в этом стремительно меняющемся мире будут не так важно этническое происхождение, раса и даже пол человека. Поэтому, может, пора перестать искать свой особый казахский путь развития? Не лучше ли попытаться понять, что значит быть просто человеком? Ведь человека делает человеком уж точно не то, какой пол дан ему от рождения.



Автор: Кенже Татиля

14.06.18 Источник - camonitor.kz

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