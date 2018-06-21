Казахстанского кинорежиссера Каната Бейсекеева задержали во время съемок в Иране

09:22 22.06.2018 сегодня, 11:445637 0 Фото: facebook.com/beisekeyev Казахстанского режиссера документального кино, сценариста и оператора Каната Бейсекеева задержали в Иране. Об этом сообщил PR-специалист Алишер Еликбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Он там снимает фильм. Теперь непонятно, будет ли фильм про казахов в Иране. Он уже давно там находится. Только что мне стало известно. Пока я никаких подробностей не знаю. Его задержали, у него конфисковали все оборудование. Он до этого снимал фильм про казахов в Монголии, потом летал в Узбекистан снимать фильм про казахов, теперь в Иране снимал", - рассказал Алишер Еликбаев. По его словам, у Бейсекеева конфисковали оборудование стоимостью несколько тысяч долларов. Источник - Tengrinews.kz

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