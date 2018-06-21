"Поклонение матери – преклонение перед святыней". Аркадак написал книгу в честь любимой матушки

09:15 22.06.2018 В Туркменистане издана книга о матери президента Гурбангулы Бердымухамедова. Автором произведения "Поклонение матери – преклонение перед святыней" является сам президент Бердымухамедов, издавший за 11 лет более 40 книг, сообщает радио "Азатлык".



На страницах своего произведения Бердымухамедов рассказывает о жизненном пути своей матери Огулабат-эдже (см. фото). На обложку издания помещена ее фотография.



Книга, состоящая из четырех глав - "Словом озаренное величие", "Украшение дома и очага", "За заботу обо всех – бесконечный ей почет", "Мать – благоденствие", была издана на туркменском, английском и русском языках.



В 2017 году в Туркменистане празднование Международного женского дня сопровождалось возвеличиванием матери Бердымухамедова. До этого в официальных СМИ возвеличивали лишь самого президента, его отца Мяликгулы Бердымухамедова и деда Бердымухамеда Аннаева.



В 2015 году сообщалось, что президент спешно вернулся из Турции из-за ее болезни.



Напомним, именем матери первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова Гурбансолтан эдже были названы районы, деревни, были возведены памятники, учреждены ордена ее имени. За последние годы культ Гурбансолтан эдже был заметно ослаблен. Источник - ca-news.org

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