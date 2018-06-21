Судья Равшан Ирматов из Узбекистана c блеском отсудил сенсационный матч Хорватия-Аргентина (3:0)

09:13 22.06.2018 Рекордсменом чемпионатов мира рефери из Узбекистана Равшан Ирматов стал еще в 2014 году, когда отсудил матч в Бразилии между сборными Голландии и Коста-Рики. Тогда его лично поздравил уругвайский рефери Хорхе Ларрионда, владевший вместе с французом Жоэлем Кинью и мексиканцем Бенито Арчундиа рекордом турнира (по 8 матчей), передает Вести.ру.



Для 40-летнего арбитра из Узбекистана чемпионат мира в России стал уже третьим в карьере. А дебютировал он в стартовом матче мирового первенства между ЮАР и Мексикой, проходившего в Южной Африке. Тогда Равшан стал самым молодым судьей в истории турнира (32 года).



По воспоминаниям отца Ирматова Сайфиддина, известного в прошлом узбекского футбольного тренера и судьи, в детстве Равшану могли ампутировать ногу. В четыре года его неудачно покатали на велосипеде: ржавая цепь вошла в голеностоп, после чего началось сильное нагноение.



Ампутации удалось избежать, и будущий знаменитый судья решил стать футболистом. Однако из-за постоянных повреждений голеностопа он был вынужден в 18 лет завершить профессиональную карьеру игрока. Отец предложил сыну попробовать себя в судействе, но поначалу тот не хотел даже слышать об этом.



Однажды на матч первенства Ташкента, в котором выступала команда Ирматова-старшего, не приехал судья. Сын находился на трибуне, когда его отец подошел к нему и дал в руки свисток. Позже Равшан вспоминал, что отец буквально заставил его отсудить тот матч. Справился он с этим неплохо, а дальше все пошло как по маслу.



В 2003 году Ирматов стал судьей Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру узбекский арбитр пять раз признавался лучшим рефери в Азии и девять раз – в Узбекистане. А в 2015-м он получил приз лучшему футбольному судье года в мире.



На нынешнем мировом первенстве в России Равшан Ирматов является одним из основных претендентов на роль главного судьи финального матча турнира. Источник - ca-news.org

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