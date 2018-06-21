Адвокат Гульнары Каримовой готовит протест о возвращении в Узбекистан ее $800 млн

09:11 22.06.2018 Предыстория: Швейцария согласилась вернуть Узбекистану замороженные миллионы Гульнары Каримовой Продолжение: Прокуратура Швейцарии торопится вернуть Ташкенту $700 млн Гульнары Каримовой без решения суда

CA-NEWS (UZ) - Адвокат старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой - Галь Грегуар Манжа готовит протест по планам прокуратуры Швейцарии о выплате в ближайшее время Узбекистану около 700 миллионов швейцарских франков (810 миллионов долларов США). Эти средства принадлежат дочери покойного президента Ислама Каримова и заморожены в банках Швейцарии, сообщила швейцарская газета NZZ am Sontag.



Адвокат планирует обратиться с протестом в Федеральный уголовный суд.



Швейцарские прокуроры в мае приказали конфисковать деньги со счетов в банках в Женеве и Цюрихе для репатриации в Узбекистан, утверждает издание со ссылкой на два штрафных ордера, оказавшихся в его распоряжении.



По мнению адвоката, конфискация, основанная на признаниях двух из шести подсудимых, приравнивается к неофициальному разделению уголовного дела и нарушает права Гульнары Каримовой на справедливый суд.



Также адвокат ставит под сомнение признания двух обвиняемых, которые сейчас отбывают срок в узбекской тюрьме. Он напоминает, что несколько обвиняемых на допросе заявляли Федеральной прокуратуре, что их будущее зависит от возмещения замороженных активов Узбекистану.



В интервью еженедельнику швейцарский адвокат рассказал, что их вторая встреча за четыре года с подзащитной Гульнарой Каримовой состоялась 25 и 26 апреля в Ташкенте.



По его словам, 20 дней он будет ждать, чтобы Гульнара Каримова ознакомилась с обвинениями. Ожидается, что контакт Федеральной прокуратуры Швейцарии с Гульнарой состоится в начале июля.

Решением суда Ташкентской области в августе 2015 года Каримова была осуждена на пять лет лишения свободы.



Летом 2017-го Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримовой была изменена мера пресечения в виде нахождения с февраля 2014 года под домашним арестом, на лишение свободы.



21 июня 2018 Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529647860

Новости Казахстана

