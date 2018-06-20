 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.06.2018
17:47  Платное здоровье в Таджикистане
14:36  Китай вырубает Сибирь, - Вл. Васильев
14:13  Почему Израиль не хочет падения Асада, - А.Эскин
14:10  США начали поставку F-35 в Турцию
14:09  Назначен первый аким Туркестанской области Казахстана
14:08  Как в Верном "гнали" спиртное из яблок и боролись с пьянством
14:02  Казашки прошлых веков были большими модницами. Археолог из Украины обнаружила сенсационную находку
13:52  Секс-тренер из Астаны Невмержицкая научит действовать интимными мышцами (видео)
13:46  Еще одна рос-теннисистка Рыбакина будет выступать за Казахстан
13:44  Путин - царь или не царь? - М.Хазин
13:42  Сирийская армия разрезала анклав исламистов в провинции Дераа на две части (карта)
13:40  Трамп обвинил Меркель в преступном попустительстве миграции
13:37  Швейцарский джихад, - В.Гулевич
13:32  Союз журналистов Казахстана определил 13 лауреатов своей премии 2018 года
08:55  Сбылась мечта басмача. КырПарламент узаконил "самозахваты" земли
08:48  "Я никогда не признаю себя виновным", - экс-кыр-премьер Сатыбалдиев
08:42  На строительстве шоссе Север-Юг кыр-подрядчики и власти "отмыли" $600 млн, - maralfm.kg
07:41  РосДума обвиняет МВД в равнодушии к соотечественникам, - Е.Трифонова
07:36  Переживет ли Турция победу Эрдогана на выборах, - Тимур Ахметов
07:34  США собираются вступить в переговоры с "Талибаном", - В.Скосырев
07:18  Казспикер К.Токаев: "Я не верю, что Назарбаев пойдет на выборы президента в 2020 году...". Это он поторопился
07:10  Габидулла Абдрахимов вернулся на пост акима казахстанского Шымкента
06:58  Кыргызстан, исламисты и криминалитет сращиваются, - К.Николаев
06:55  В Кыргызстане расследуют факт выдачи паспорта таджикскому бизнесмену в бегах Джураеву
06:43  Глава контрразведки Германии обвинил Россию в кибератаках на энергетические предприятия
00:31  Беглый иракский генерал в тайге обрел счастье с русской женой
Среда, 20.06.2018
20:48  Картельное несогласие. За три дня до совещания по ОПЕК+ нефтяные страны продолжают споры
12:48  Америка пошла на Китай войной, зная ее исход
12:46  Россия намерена усилить свою авиабазу в Канте (Кыргызстан)
12:45  Путин оставил правительство Медведева, чтобы угодить Западу
12:43  Америке осталось 10 лет жизни, - К.Душенов
12:41  Дурень заигрался. Трамп в роли всемирного "папашки", - Э.Лимонов
12:40  США сами стали страной-мишенью? - К.Черемных
12:39  У узбекских фермеров, не выполнивших план по зерну, отбирают скот
12:36  Большая региональная война из-за Сирии может вспыхнуть в любой момент, - Д.Минин
12:35  Bloomberg: Торговая война Трампа может столкнуться с серьезным препятствием
08:54  В США всплыл политический труп - Обама хочет побороться с Трампом
08:47  Сложное партнерство. "Крымский фактор" в российско-турецких отношениях, - А.Балиев
08:31  Выборы в Ираке - трагикомедия или фарс? - А.Веселов
08:27  Почему выбор американцев пал на Казахстан и Узбекистан? К перспективам ОДКБ, - А.Пахолин
08:19  В Туркменской тюрьме запытали одного из задержанных по делу "валютчиков"
07:16  Зачем Казахстану новая Туркестанская область, - Д.Ашимбаев
07:14  "Два плюс два" умножают на ноль. США пытаются сорвать крупнейшие оборонные контракты России и Индии
07:10  Экс-президента Киргизии Атамбаева окружают арестами, - "Къ"
07:06  Имитация за дотации. Кризис мусульманских СМИ в России
06:59  "Верховным шаманом России" избран Кара-оол Допчун-оол, глава кызыльской МРОШ
06:56  Трамп готовится к звездным войнам с Россией и Китаем, - В.Мухин
06:53  В Туркмении с 1.09 ввели запрет на многоженство
06:50  КырПолитика. Драка экс-чиновника и депутата. 12 свидетелей ничего не видели
06:47  Третья КазСтолица. Елбасы присвоил Шымкенту статус "города республиканского подчинения"
05:49  Попытка путча? В Греции крайне правые пытались напасть на парламент, - В.Малышев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
Платное здоровье в Таджикистане
17:47 21.06.2018

Ничто так сильно не несет собой особой важности для человека, как его здоровье, наличие которого избавляет нас от множества проблем.

Здоровый человек - боевая единица в абстрактном муравейнике под названием государство, где от плодотворной деятельности каждого муравья, зависит функционирование всего отряда.

И так повелось, что любое общество, подобно муравейнику, испытывает большую потребность в здоровых и сильных гражданах, работающих во благо страны. Означает ли это, что и государство в свою очередь должно вносить свой вклад в формирование здоровой, в прямом смысле этого слова, личности?

Однако как показывают реалии настоящего времени, дела государственные не всегда обстоят таким образом. Являясь гражданином Казахстана, я всегда сетовал на обстоятельство дел в нашем государстве, ныл по существу проводимой внутренней политики, пока не посетил родственников, проживающих в Согдийской области Таджикистана.

Привычный восточный колорит, дружелюбные люди этой страны, на первых порах моего пребывания, затмили своими улыбками, так четно скрываемое утомление. Спустя некоторое время я узнал, что одна из моих двоюродных сестер больна туберкулезом и практически все добываемые непосильным трудом денежные средства семьи уходят на ее лечение.

Изучая проблему и рассматривая перспективы дальнейшего лечения сестренки, я проштудировал ряд Интернет-сайтов, где затронуты вопросы системы здравоохранения Таджикистана. Оказалось, что в настоящее время в Согдийской области бушует эпидемия туберкулеза, где за 6 месяцев зарегистрировано более 7 тысяч фактов заражения.

Указанное, в том числе подпитывается тем, что на фоне отсутствия материального обеспечения сельских врачебных пунктов со стороны Министерства здравоохранения, возникают риски массового развития гепатита и дизентерии.

Отталкиваясь от указанной статистики, я ненароком задался вопросом, заботят ли отмеченные проблемы чиновников этой страны, и как вообще такое могло быть допущено? Но большей злостью, я наполнился, когда узнал, что помимо оплаты за лечение, часть денежных средств, гражданами отдается на поддержание работы лечебниц, не имеющих элементарных условий. В преобладающем большинстве граждане сами отдают пожертвования на их содержание, а порой просто подвергаются поборам.

И действительно, если государство не может позаботиться о здоровье своих граждан, то нет другого выхода, как решать проблемы за счет средств самого населения, обращающегося за помощью в медицинские пункты.

Одним из примеров этакого "выхода из положения", как я узнал далее в беседе с родными, является инициатива руководителя кардиологического отделения больницы Спитаменского района Согдийской области господина Ашурова, которым, помимо взимания платы за лечение, осуществляется сбор по 20-25 сомони с каждого пациента, проходящего амбулаторную процедуру.

И его можно понять, ведь побор денег с больных людей, вызван необходимостью покупки генераторов, для подпитки устаревшей медтехники, при столь привычных казалось бы отключениях электроэнергии. В данном случае вопрос ставится ребром, "хочешь лечиться, плати дополнительно".

Если медицина в Таджикистане функционирует за счет обложений народа, впрочем, как и другие сферы жизнедеятельности, то какова роль самого государства? Кто призван заботиться о населении страны?

Не видя перспективы выздоровления сестры, в итоге я забрал ее в Казахстан, где ей оказали должную медицинскую помощь, без взимания дополнительных "пожертвований" на нужды медучреждения.

А что делать людям, которым меньше повезло с родственниками? Наверное, остается только пополнять карманы чиновников и материально поддерживать функционирование больниц.

Хуршед Имомназаров

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529592420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  