Платное здоровье в Таджикистане

17:47 21.06.2018 Ничто так сильно не несет собой особой важности для человека, как его здоровье, наличие которого избавляет нас от множества проблем.



Здоровый человек - боевая единица в абстрактном муравейнике под названием государство, где от плодотворной деятельности каждого муравья, зависит функционирование всего отряда.



И так повелось, что любое общество, подобно муравейнику, испытывает большую потребность в здоровых и сильных гражданах, работающих во благо страны. Означает ли это, что и государство в свою очередь должно вносить свой вклад в формирование здоровой, в прямом смысле этого слова, личности?



Однако как показывают реалии настоящего времени, дела государственные не всегда обстоят таким образом. Являясь гражданином Казахстана, я всегда сетовал на обстоятельство дел в нашем государстве, ныл по существу проводимой внутренней политики, пока не посетил родственников, проживающих в Согдийской области Таджикистана.



Привычный восточный колорит, дружелюбные люди этой страны, на первых порах моего пребывания, затмили своими улыбками, так четно скрываемое утомление. Спустя некоторое время я узнал, что одна из моих двоюродных сестер больна туберкулезом и практически все добываемые непосильным трудом денежные средства семьи уходят на ее лечение.



Изучая проблему и рассматривая перспективы дальнейшего лечения сестренки, я проштудировал ряд Интернет-сайтов, где затронуты вопросы системы здравоохранения Таджикистана. Оказалось, что в настоящее время в Согдийской области бушует эпидемия туберкулеза, где за 6 месяцев зарегистрировано более 7 тысяч фактов заражения.



Указанное, в том числе подпитывается тем, что на фоне отсутствия материального обеспечения сельских врачебных пунктов со стороны Министерства здравоохранения, возникают риски массового развития гепатита и дизентерии.



Отталкиваясь от указанной статистики, я ненароком задался вопросом, заботят ли отмеченные проблемы чиновников этой страны, и как вообще такое могло быть допущено? Но большей злостью, я наполнился, когда узнал, что помимо оплаты за лечение, часть денежных средств, гражданами отдается на поддержание работы лечебниц, не имеющих элементарных условий. В преобладающем большинстве граждане сами отдают пожертвования на их содержание, а порой просто подвергаются поборам.



И действительно, если государство не может позаботиться о здоровье своих граждан, то нет другого выхода, как решать проблемы за счет средств самого населения, обращающегося за помощью в медицинские пункты.



Одним из примеров этакого "выхода из положения", как я узнал далее в беседе с родными, является инициатива руководителя кардиологического отделения больницы Спитаменского района Согдийской области господина Ашурова, которым, помимо взимания платы за лечение, осуществляется сбор по 20-25 сомони с каждого пациента, проходящего амбулаторную процедуру.



И его можно понять, ведь побор денег с больных людей, вызван необходимостью покупки генераторов, для подпитки устаревшей медтехники, при столь привычных казалось бы отключениях электроэнергии. В данном случае вопрос ставится ребром, "хочешь лечиться, плати дополнительно".



Если медицина в Таджикистане функционирует за счет обложений народа, впрочем, как и другие сферы жизнедеятельности, то какова роль самого государства? Кто призван заботиться о населении страны?



Не видя перспективы выздоровления сестры, в итоге я забрал ее в Казахстан, где ей оказали должную медицинскую помощь, без взимания дополнительных "пожертвований" на нужды медучреждения.



А что делать людям, которым меньше повезло с родственниками? Наверное, остается только пополнять карманы чиновников и материально поддерживать функционирование больниц.



Хуршед Имомназаров Источник - ЦентрАзия

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