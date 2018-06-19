Китай вырубает Сибирь, - Вл. Васильев

14:36 21.06.2018 Подтвержденные данные, весь лесной бизнес Сибири принадлежит Китаю!



Владимир Васильев, zavtra.ru/blogs, 20 июня



Пока народ с очерованием смотрит футбол, а в это время уничтожаются сибирские леса России.

С этой целью устраивают пожары, чтобы легально получить официальное разрешение на вырубку леса.

"19 ИЮНЯ 2018 Г. - По результатам общественной проверки Сибири, в рамках экспедиции "Русская тайга", могу твердо сказать, что практически весь лесной бизнес в западной и восточной Сибири принадлежит не только китайским инвесторам, но и напрямую китайским бизнесменам. Я провел плотную работу над обращениями от местных жителей (преимущественно Иркутская область и Красноярский край) и в плотной работе со своей командой (участниками экспедиции "Русская тайга") мы достали не только прямые доказательства того, что китайские бизнесмены используют Сибирь в качестве сырьевого придатка КНР, но и огромные нарушения в лесном хозяйстве регионов.

В России есть три региона, которые действительно некогда были богаты лесами. Это Томская область, Красноярский край и Иркутская область. В данных регионах десятилетиями шла вырубка лесов, но пока это происходило с "нашей руки", леса восстанавливались и объемы вырубок не превышали критических рубежей. На сегодняшний день те объемы, в которых массово уничтожается и вывозится в КНР Сибирский лес, уже не восстановятся в обозримом будущем. Я лично проехался по вырубкам, лично провел мониторинг ситуации и могу твердо сказать, что при таких же темпах уничтожения деревьев (причем не только деловой древесины, но и вполне обычной тайги), через 20-30 лет вместо хвойных лесов мы получим болота, степи и экологическую катастрофу. Исчезнут редкие виды животных, коренные народы Сибири потеряют источник своего существования, а наши дети более никогда не смогут увидеть и понять, что такое Великая Сибирь!

Итак, до выхода первой части фильма "Русская тайга", в котором подробно расскажем и покажем проблему, я публикую собранную информацию относительно китайского лесного бизнеса в Сибири. Я начну с самой крупной лесоперерабатывающей компании не только в Иркутской области, но и во всей Российской Федерации. Это "Транссибирская лесная компания", которая внесена приказом Министерства промышленности и энергетики РФ в перечень приоритетных национальных инвестиционных проектов по освоению лесов. Здесь я бы хотел поправить, все-таки не "освоение" лесов, а их тотальное уничтожение! Еще в 2008 году "ТСЛК" начали строительство крупных лесопильно-деревообрабатывающих комплексов, причем только по официальной информации (доступной каждому), объемы заготовок леса в год: 1 млн м3. Это огромные цифры!

Почему я начал именно с этой компании? Во-первых, она крупнейшая. Во-вторых, мы стали буквально разрывать информацию о данной компании и вот, какая есть информация: в 2018 году наибольшая часть акций перешли в руки КНР. Владельцем акции выступает "ГРЕЙТ ГЕЙНИНГ ЛИМИТЕД" из Гонконга. Остальные акции принадлежат компании "АЛГОРЕЛЬ КОРПОРЕЙШН", зарегистрированной на Виргинских островах (Британские). Уставной капитал с обеих сторон – миллиарды рублей. А теперь, давайте объясню простым народным языком: крупнейшая транссибирская лесная компания принадлежит с одной стороны Китаю, а с другой – неизвестным держателям акций, которые регистрируют все через острова. Не для кого не секрет, что банки различных островов по всему миру используют для отмывания и укрытия крупных денежных средств. Это не наша компания! Китай совместно с кем-то вырубают наши леса, при поддержке министерства промышленности и энергетики РФ.

Поехали дальше! Приехав в Сибирь, мы попытались докопаться до лесопилок, понять, кому они принадлежат и куда уходит лес. Сначала, я думал, что это наши бизнесмены вырубают леса и вывозят их в КНР! Но я очень серьезно ошибся: у наших бизнесменов в Сибири практически нет лесного бизнеса вообще. Как правило наших выставляют на показ, как руководителя или очередного директора, собственниками же предприятий являются китайские бизнесмены. Бессмысленно публиковать длинные списки лиц, которые занимаются вырубками наших лесов нарушая все правила, законы и совершенно не заботясь о том, что останется после них на этой земле. Я расскажу о некоторых бизнесменах из Китая, чтобы каждый из вас, мог понять серьезность проблемы.



Ли Цзянь – учредитель компании ООО "Шэй Тай" в Томской области. Вырубка и торговля лесом. Ему также принадлежит другой бизнес в Сибири. Другой китайский бизнесмен, с похожим именем, Ли Цзянь Цзюнь в республике Бурятия владеет компанией ООО "Джина", главная деятельность которой – торговля пиломатериалами. Ему также принадлежат компании ООО "Проект-1" (строительство в Забайкальском крае), ООО "Омега" (торговля стройматериалами), ООО "ЭКСВУД", ООО "Кристалл" и другие.



В Красноярском крае, где мы посетили одни из самых катастрофичных вырубок под городом Канск, практически весь лесной бизнес также принадлежит китайцам. Некому Цай Миню принадлежат компании ООО "ТЕЛЬКУН", ООО "ТЕХИНМАШ", ООО "ПАРАЛЛЕЛЬ – 2001", ООО "ОНЬКОФФ" и другие. Данный бизнесмен владеет крупными лесозаготовительными предприятиями и в огромных масштабах занимается вырубками лесов. Вся древесина вывозится в Китай. Кроме того, его компании занимаются продажей лесозаготовительной техники для своих же сограждан, чтобы любой бизнесмен из КНР имел возможность быстро войти "в дело" и заниматься в России вырубками лесов.

В Иркутской области китайский бизнесмен Ши Цзинь Лун владеет крупными предприятиями по лесозаготовкам, лесопереработке и другой бизнес. Так, в его владениях такие компании как ООО "АВТ", ООО "Бизнес центр на горной", ООО "Меридиан", ООО "АзияВнешТранс" и другие.



По результатам общественной проверки экспедиции "Русская тайга" в Западной и Восточной Сибири, официально сообщаю, что практически весь лесной бизнес принадлежит КНР. Китайские компании в глобальных масштабах вырубают Сибирский лес и вывозят его в Китай. Леса НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ! Многие мне писали письма, мол леса восстанавливают. Чушь! Я был и на старых и на новых вырубках: НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛЕСА СОВСЕМ! Люди обращались к депутатам Сибирских регионов, на что получали ответы, мол "Лес сам восстановится". Через пару десятков лес Великая Сибирская Тайга перестанет существовать. Вырубят все!

Совсем скоро будем публиковать фильм "Русская тайга" - это первая часть экспедиции. Тем временем я готовлюсь к второй экспедиции, уже более серьезной, мы отправимся на Дальний Восток, где будет снята вторая часть фильма "Русская тайга". Кроме того, там, мы проработаем проблему и постараемся найти способы ее решения. Я стоял, стою и буду стоять за свою землю!



Друзья! Первая просьба к вам, это следите за моим передвижением, за новостями. Веду деятельность через десятки угроз: и с нашей стороны, и со стороны Китая. Прошу не верить слухам, ждите подтвержденной реальной информации и будьте на связи. Пока вы рядом со мной – по крайней мере побоятся лишний раз в открытую убрать. Здесь крутятся огромные деньги и огласка никому не нужна.



Я лично благодарю всех, кто с нами и не остается в стороне! Будем биться дальше. Мы до конца лета проработаем общественный народный план действий и сделаем все, чтобы отстоять нашу землю. Всем добра!"

(Всегда Ваш, Русский путешественник, писатель Павел Пашков) Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529580960

Новости Казахстана

