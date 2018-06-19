США начали поставку F-35 в Турцию

14:10 21.06.2018 F-35 для Турции преодолели законодательный барьер



США передадут Анкаре истребители пятого поколения



Завтра Турция получит от Пентагона первые два истребителя F-35, передачу которых на днях попытался заблокировать Сенат США. Возражения американских законодателей связаны с планами Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. В Вашингтоне считают, что российско-турецкое сотрудничество в военно-технической области противоречит союзническим обязательствам Турции перед США и НАТО. В преддверии намеченных на 24 июня выборов в Турции получение F-35 становится новой победой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не поддавшегося давлению США.



О подготовке к передаче Турции истребителей пятого поколения F-35, которая должна состояться завтра в Форт-Уэрте (штат Техас), сообщил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс. По его словам, после церемонии получения турецкой стороной двух истребителей они будут направлены на авиабазу Люк в штате Аризона, куда уже прибыли турецкие пилоты и специалисты по техническому обслуживанию. О готовности осуществить первую поставку Анкаре F-35 заявила и компания-производитель Lockheed Martin Corporation.



В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, подтвердивший телеканалу NTV, что "два истребителя будут переданы нам 21 июня", напомнил, что Сенат США пытался заблокировать сделку, которая может стать одной из самых крупных в американо-турецком оборонном сотрудничестве. Напомним, что в Анкаре проявляют заинтересованность в приобретении более чем ста истребителей-бомбардировщиков F-35 (общая сумма сделки оценивается в $10 млрд).



Между тем интрига вокруг того, получит ли Турция F-35, сохранялась до последнего момента. Ситуация резко осложнилась в понедельник, когда Сенат США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 млрд, который лишает главу Пентагона права на поставку американских вооружений Турции до предоставления профильным комитетам Сената доклада об оборонном сотрудничестве с этой страной.



Законодатели хотят получить от Пентагона четкие разъяснения относительно того, как увязать планы приобрести у России ЗРК С-400 с тем, что на вооружении у Турции уже находится американская техника. При этом на Капитолийском холме уже призвали администрацию Трампа ввести против Анкары санкции в случае закупки ею С-400.



По словам военного источника "Ъ" в Москве, российско-турецкие отношения в сфере ВТС на сегодняшний день ограничиваются контрактом на поставку Турции зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" (четыре дивизиона на сумму около $2,5 млрд, из которых 55% покроет российский кредит).



Этот контракт Москва и Анкара подписали в конце 2017 года. По информации турецкой стороны, первые поставки С-400 должны начаться не позднее июля 2019 года, хотя изначально передача первых компонентов системы намечалась после 2020 года. Договоренность об ускорении поставок была достигнута в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре (см. "Ъ" от 5 апреля).



Переговоры по другим типам вооружений и военной техники между сторонами не ведутся. При этом, по словам собеседника "Ъ" в российском военно-промышленном комплексе, ситуация вокруг поставок Анкаре истребителей F-35 лежит "исключительно в плоскости двух стран", "которые сами должны разрешить эту ситуацию". Ранее турецкая газета Yeni Safak сообщала, что в случае отказа США поставлять Турции боевые самолеты, Анкара будет готова закупить российские истребители пятого поколения Су-57. Однако источники "Ъ" в авиапромышленности РФ сообщили, что на официальном уровне речи о такой сделке никогда не велось, а сама публикация могла быть призвана оказать давление на США в вопросе поставок F-35.



Лавров назвал шантажом возможные санкции США против Турции за покупку С-400



Примечательно, что после принятия сенатской версии законопроекта о бюджете Пентагона на 2018 год свою версию документа предстоит подготовить Палате представителей Конгресса, после чего обе палаты должны будут согласовать финальную версию. Учитывая, что процесс прохождения законопроекта о бюджете на Капитолийском холме не завершен, Белый дом с Пентагоном и пытаются сыграть на опережение.



Со своей стороны, Анкара уже дала понять, что не поддастся давлению США. Во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал попытки заблокировать поставки F-35 "достойными сожаления" и "идущими вразрез с духом стратегического партнерства". Он добавил, что "у Анкары есть альтернативы", не уточнив, впрочем, о чем идет речь.



Как пояснил "Ъ" научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) в Анкаре Ойтун Орхан, Турция будет и дальше придерживаться независимого подхода при выборе поставщика вооружений. "Если США заблокируют поставки F-35, они не смогут помешать Турции искать другие источники поставок",- считает эксперт.



Турция и Индия оказались в схожей ситуации: они заключили с Россией контракт на поставку С-400 и теперь им угрожают американские санкции



Опрошенные "Ъ" эксперты обращают внимание на то, что непростая ситуация, в которой оказалась Турция, заключившая контракт на поставку С-400 и оказавшаяся перед угрозой американских санкций, схожа с тем положением, в котором сегодня находится Индия, в вопросах ВТС вынужденная балансировать между Москвой и Вашингтоном (см. "Ъ" от 20 июня).



"Амбиции Турции весьма велики и предполагают создание собственного истребителя пятого поколения, систем ПВО, боевых танков и кораблей. У страны есть серьезные успехи в создании легкой бронетехники, артиллерии, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы",- напомнил "Ъ" старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин. "Турецкая мотивация к сохранению и развитию военно-технических связей с Россией отчасти сходна с индийской. Разница в том, что отношения президента Эрдогана с Западом и США намного хуже, чем у правительства индийского премьера Нарендры Моди, даже невзирая на членство Турции в НАТО",- продолжает эксперт.



Схожего мнения придерживается директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. "Поставляя Анкаре истребители F-35, несмотря на сопротивление Конгресса, администрация президента Трампа дает понять, что она также не хочет рассориться с Турцией, как и избегает жесткого клинча с индийским правительством Нарендры Моди. Тем не менее, как и в случае с Индией, по отношению к Турции роль злого следователя пытается сыграть Конгресс США. При этом в вопросах ВТС поле для маневра у президента Эрдогана более ограничено, чем у индийского руководства, учитывая, что, в отличие от Индии, Турция встроена в евроатлантическую систему безопасности",- пояснил "Ъ" господин Пухов.



Между тем логику Анкары, пытающейся снизить свою зависимость от западных партнеров, разъясняет Василий Кашин. По словам эксперта, проявлявшееся и ранее нежелание США и ЕС идти навстречу Турции во многих вопросах, связанных с передачей технологий, на протяжении последних лет побуждало Турцию все более активно искать альтернативных партнеров. Заметное место среди них занял Пекин, еще при предыдущей администрации в Белом доме заключивший контракт на поставку Анкаре китайских систем ЗРК HQ-9 (примерный аналог С-300). Реализация этой сделки была сорвана только после личного вмешательства президента Обамы, который звонил по этому вопросу Реджепу Тайипу Эрдогану. Тем не менее в 2000-е годы именно с китайской помощью Турция сумела наладить производство баллистических ракет малой дальности J600T Yildirim , тяжелых РСЗО Kasirga, а также некоторых других систем оружия.



Учитывая опыт отказа турецкой стороны от китайской сделки по ЗРК HQ-9, в вопросе о С-400 администрация Трампа рассчитывает действовать по той же схеме, не оставляя попыток отыграть ситуацию назад и добиться того, чтобы уже подписанный единственный оружейный контракт Анкары с Москвой так и не был реализован. О том, что администрация Трампа активно работает в этом направлении, в частности, ранее сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей госсекретарь США Майк Помпео.



Впрочем, в ответ в Анкаре дают понять, что отказа от контракта с Москвой, как это было с китайскими ЗРК HQ-9, не произойдет. "Мы покупаем системы С-400 у России. Этот вопрос закрыт",- подтвердил во вторник в интервью телеканалу NTV глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



Сергей Строкань, Иван Сафронов, Кирилл Кривошеев Источник - Коммерсант

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