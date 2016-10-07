|Назначен первый аким Туркестанской области Казахстана
14:09 21.06.2018
Назначен аким Туркестанской области
Им стал Туймебаев Жансейт.
На официальном сайте президента РК опубликован указ о назначении Туймебаева Ж.К. акимом Туркестанской области, передает zakon.kz.
"Назначить Туймебаева Жансейта Кансейтулы акимом Туркестанской области, освободив от должности акима Южно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.
Ранее занимал должность акима Южно-Казахстанской области.
Родился 8 июля 1958 года в Южно-Казахстанской области в с. Кайнар.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980)
Специальность "Филолог"
· Московский государственный социальный университет (2000)
Специальность "Юрист"
· Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (11.2005)
Трудовой стаж:
· Ассистент, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1980-1993);
· Первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки МИД РК (1993-1994);
· Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (1994-1997);
· Консультант Протокольной службы Президента Республики Казахстан (1997-1999);
· Генеральный Консул Республики Казахстан в Турецкой Республике (г. Стамбул) (1999);
· Шеф Протокола Президента Республики Казахстан (1999-2004);
· Советник Президента Республики Казахстан - Шеф протокола Президента Республики Казахстан (03.2004-02.2006);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (01.02.2006-01.2007);
· Министр образования и науки Республики Казахстан (01.2007-09.2010);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике (10.2010-10.2016);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству (03.2011-10.2016);
· Аким Южно-Казахстанской области (с 07.10.2016)