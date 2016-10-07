Назначен первый аким Туркестанской области Казахстана

14:09 21.06.2018 Назначен аким Туркестанской области

Им стал Туймебаев Жансейт.



На официальном сайте президента РК опубликован указ о назначении Туймебаева Ж.К. акимом Туркестанской области, передает zakon.kz.



"Назначить Туймебаева Жансейта Кансейтулы акимом Туркестанской области, освободив от должности акима Южно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.



Ранее занимал должность акима Южно-Казахстанской области.



Родился 8 июля 1958 года в Южно-Казахстанской области в с. Кайнар.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980)

Специальность "Филолог"

· Московский государственный социальный университет (2000)

Специальность "Юрист"



· Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (11.2005)



Трудовой стаж:



· Ассистент, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1980-1993);



· Первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки МИД РК (1993-1994);



· Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (1994-1997);



· Консультант Протокольной службы Президента Республики Казахстан (1997-1999);



· Генеральный Консул Республики Казахстан в Турецкой Республике (г. Стамбул) (1999);



· Шеф Протокола Президента Республики Казахстан (1999-2004);



· Советник Президента Республики Казахстан - Шеф протокола Президента Республики Казахстан (03.2004-02.2006);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (01.02.2006-01.2007);



· Министр образования и науки Республики Казахстан (01.2007-09.2010);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике (10.2010-10.2016);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству (03.2011-10.2016);



· Аким Южно-Казахстанской области (с 07.10.2016) Источник - Zakon.kz

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