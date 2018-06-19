Как в Верном "гнали" спиртное из яблок и боролись с пьянством

14:08 21.06.2018 На прошлой неделе министр внутренних дел Калмуханбет Касымов назвал области с наиболее высоким уровнем "пьяной" преступности. Социальные сети отреагировали на это предложениями об ограничении продажи алкоголя. Казахстанцы наверняка помнят об антиалкогольных кампаниях в 80-х годах прошлого столетия, однако мало кто знает, что нечто подобное было еще за сотню лет до этих событий. Как боролись с пьянством в Верном - в материале Tengrinews.kz.



"Как вы, наверное, знаете, наш город был основан в 1854 году. Сначала он строился как крепость, а в последующем преобразился из укрепительного сооружения в более удобное для проживания селение. Естественно, с момента его образования администрация края и города стремилась, чтобы в городе жизнь развивалась в правильном направлении. Боролись с пороками, в том числе и с пьянством", - рассказал главный эксперт Центрального государственного архива Алматы Олег Белоносов.



По его словам, на тот момент город населяли преимущественно казаки. После того как он начал разрастаться, сюда приехали много других народностей. "В те времена, впрочем как и сейчас, в городе было очень много трактиров. Развивались они, конечно, своеобразно, но, надо сказать, неплохо. Правду говоря, в какой-то момент началась критика по отношению к подобным заведениям, так как их обвинили в перепродаже спиртного. А в целом государство всегда пыталось сделать распитие напитков более культурным", - говорит Олег Белоносов.



К слову, о трактирах - при всей критике они приносили городу очень немаленький доход. Например, по данным о налоговых сборах за 1895 год с постоялых дворов в год государству причиталось по 250 рублей, со съестных лавочек - по 200 рублей, а с трактирных заведений - по 600 рублей в год. То есть налоги по тем временам довольно большие.



Олег Белоносов отметил, что архивные данные свидетельствуют о том, что в 1870-1880 годах военные нередко злоупотребляли спиртными напитками. Причем некоторые умудрялись напиваться так, что теряли свои винтовки и сабли. "Это оружие потом находили люди и приносили в полицейский участок. Затем в газете публиковалось объявление о том, что найдено оружие за таким-то номером. Наказывали казаков строго, часто даже пороли. Что они пили? Употребляли они пиво, вино и водку, конечно же. В то время здесь были неплохие виноградники. Кроме этого, люди собирали хорошие урожаи яблок, из которых и "гнали" спиртное", - поясняет архивист.



Специалист еще раз пояснил, что государство не оставляло проблему пьянства без должного внимания. Тут он провел аналогии с "сухим законом" в 1980-х годах, когда периодически менялись подходы к объемам продаваемого алкоголя. В одно время его отпускали маленькими "чекушками", потом трехлитровыми банками или пол-литровыми бутылками.



"В 1886 году было предложено отпускать спиртные напитки не только в стандартных сосудах, но и в небольшой таре. В этом же году вышло постановление о позволении отпускать вино и спирт в объемах 0,01 ведра. Это, опять же, было сделано для борьбы с излишними возлияниями", - пояснил он. Также эксперт напомнил о страшной трагедии, которая произошла в Верном в 1887 году - землетрясении, почти полностью разрушившем город. После трагедии был создан специальный комитет, который распределял помощь пострадавшим. "Семиреченские областные ведомости" выпуск 1887 года "В основном помощь оказывалась бедному населению. Ситуацию тогда вы можете представить: разруха, тяжелая психологическая ситуация, люди остались без крова - пережить все это было достаточно тяжело", - рассказывает специалист. По словам Олега Белоносова, при работе комиссии были выявлены некоторые семьи, которые злоупотребляли алкоголем.



Здесь он привел в пример выписку из журнала комитета, учрежденного для помощи пострадавшим от землетрясения. "Отставной рядовой Корнеев с женой Авдотьей, по словам попечителя, преданы пьянству. Пособие деньгами или натурой оказать им невозможно, ибо все пропьется. Нуждаются в жилище и пище и в одежде. На предложение поместить в дом для бедных жена ответила уклончиво. В итоге комиссия постановила предоставить данной семейной паре общежитие за государственный счет", - говорится в выписке.



Также, по информации архивиста, встречались случаи, когда средства "на подъем" выдавались не супругу, а его жене, потому что казак мог "злоупотребить" деньгами, потратив их в трактире. Однако здесь специалист отмечает, что к алкоголю прибегали не только как к средству ухода от тяжелой действительности. Он напомнил, что в городе Верный проходили всевозможные празднования и гуляния. "В рождество в городе объявлялись катания. Это был такой способ развлечься. Как это происходило? Заранее оговаривался маршрут, по которому лихие ямщики на тройках могли катать праздных горожан. Правила были строгими - маршрут квадрата улиц нарушать было нельзя, причем середина улицы должна была быть свободной для пеших. Естественно, что ямщики должны были быть трезвыми" , - рассказывает он.



По словам Олега Белоносова, за пьянство "за рулем" тогда наказывали не хуже, чем сейчас. "У каждого ямщика было две бляхи. Одна бляха крепилась на одежду кучера, а другая на повозку. Без этих знаков повозка не имела право куда-либо выезжать, за этим тщательно следил городничий. За управление лошадьми в нетрезвом виде такую бляху отбирали", - поясняет он.



Случаи добровольной борьбы с пьянством на местах тоже нашлись в архивах. Так, например, Олег Белоносов обнаружил интересный документ, где описывались итоги поездки Генерала-губернатора Семиреченской области с ревизией по нескольким населенным пунктам в 1873 году. "Генерал сделал ряд серьезных замечаний, однако были и поощрения руководству. Он узнал, что руководство станицы Софийской решило уменьшить у себя количество питейных заведений с 11 до четырех. Генерал выразил поддержку такой решимости и вынес станичному атаману благодарность", - рассказал эксперт. Источник - Tengrinews.kz

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