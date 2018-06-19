Казашки прошлых веков были большими модницами. Археолог из Украины обнаружила сенсационную находку

14:02 21.06.2018 Археолог, историк и реставратор Татьяна Николаевна Крупа специально приехала по приглашению казахстанской стороны из Украины, чтобы исследовать фрагменты тканей, найденных на археологических раскопках на территории Павлодарской области, которые датируются кимако-кипчакским и золотоордынским временем. Изучив почти весь предоставленный ей материал (более 100 образцов), она полагает, что можно говорить о своеобразном научном открытии. Ей удалось проанализировать элементы шелка, пролежавшего в земле несколько веков, и полученные результаты ее и порадовали, и поразили. Женщины, проживавшие на территории современной Павлодарщины в те далекие времена, обладали уточненным вкусом и носили одежду из шелковых и золотых тканей, созданных по уникальной технологии. Подробнее об этом Татьяна Николаевна рассказала корреспонденту Ренату Ташкинбаеву.



В эти дни Татьяна Николаевна приходит на работу в Маргулан-центр Павлодарского государственного педагогического университета ранним утром и сразу же погружается в изучение фрагментов тканей, найденных в ходе раскопок. На мониторе ее компьютера можно заметить фото бесценных находок. Она демонстрирует нам через специальную программу в реальном времени то, что показывает ее микроскоп, сравнивает с уже изученными ею образцами в Украине.



"Это кимако-кыпчакское и золотоординское время. Когда я этот фрагмент смотрела при увеличении в семь раз, то эта была обычная ткань красного цвета. Решила посмотреть, что на ней желтеется, дала увеличение в 30 раз, оказалось, что это остатки золотных ниток. Вот тут-то я и обомлела", - рассказывает она. Золотая шелковая парча эпохи Золотой Орды из раскопок павлодарских археологов.



"Работая с аналогичным материалом из археологических памятников Украины, я с помощью растрового электронного микроскопа сделала увеличение в 4 000 раз и увидела однородность металла, что касается его толщины, то это и фольгой-то сложно назвать, настолько маленькие величины, это золото даже рентген не видит. Найденная павлодарскими археологами ткань была затертая, судя по всему, ее носили до последнего, потому что это было чересчур дорогое удовольствие. Толщина металла, нитей, раскатанных на органической основе, аналогичных найденным в Украине, - полмикрона (микрон - одна тысячная миллиметра). И это ХIII век, представляете! Когда я все это увидела, у меня душа запела, потому что это редчайшие вещи, очень дорогие вещи! К сожалению, сохранность этой ткани и этих высокотехнологичных нитей такова, что мы не можем сделать их растровую электронную микроскопию. Но они известны на территории Евразии", - говорит историк. Растровая электронная микроскопия аналогичных золотных нитей из раскопок украинских золотоордынских памятников.



"Эта технология была утрачена. Похожая, но из серебра, была использована в старом погребальном покрове из мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане. Я их исследовала ранее", - рассказывает Татьяна Крупа.



Реставратор признается, что, погружаясь в изучение тканей, забывает о времени - настолько эти находки ее занимают. "Я буквально сутками здесь нахожусь. Вот шелк под 20-кратным увеличением, посмотрите, какая это колоссальная работа! Это все люди делали ручками, вот какие были нанотехнологии в XI-XIII веках!" - говорит она.



"И это все делалось, чтобы носившие одежды из таких тканей выглядели красиво. Я могу сказать, что это было далеко не рядовое погребение, а очень богатое", - заметила историк.



Она полагает, что на основе полученных данных можно говорить о научном открытии.



"Мои выводы и выводы моих коллег говорят об уникальных открытиях. Материал здесь богатый, на тканях присутствует набойка, есть ткань как сеточка. Это значит, что людям того времени хотелось выглядеть модно. Как правило, за политикой, за экономикой теряется жизнь обычного человека, а ведь это самое интересное - что он ел, во что одевался, как выглядел человек того времени? Если не брать и не изучать вот этот весь богатейший материал, то окажется, что археологи будут находить в погребениях только ржавые стремена, ржавые ножи или что-то подобное. И в итоге получается, как говорят у нас на Украине, жили бедно и тяжело. А на самом деле, оказывается, если поменять методику археологических раскопок (как сделали это мои коллеги-археологи из Павлодара), такие или похожие фрагменты тканей мы будем находить в почти каждом погребении. И уже по-другому заиграет жизнь древнего человека. Здесь, в Степном Прииртышье, в XI-XIII веках обитали кочевники. И судя по находкам, эти люди не были лишены эстетики", - рассуждает ученый.



После изучения всего материала она собирается написать с коллегами книгу и, возможно, даже попытается по найденным экспонатам воссоздать женский наряд той эпохи.



Но чтобы найденные фрагменты ткани начали, так сказать, рассказывать ученым свою историю, их необходимо "оживить". Сначала кусочки вымачивают в специальном растворе. Очищают от грязи, а после выравнивают.



"На самом деле над этими фрагментами должен сидеть не один человек, а много народу, это должна быть школа, такие вещи требуют специфического подхода, а самое главное - финансовой помощи. В Казахстане не так много таких специалистов, есть Крым Алтынбеков (реставратор), который и так разрывается. Вскоре он должен также приехать сюда. Но его одного на такое обилие археологического материала в вашей стране мало. Я, как специалист, связана с изучением древностей Казахстана с 2009 года. Сотрудничаю с Туркестанской археологической экспедицией. С харьковскими единомышленниками изучаем военную тематику. Именно за эту работу по решению Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева в 2013 году я, Макка Каражанова и Леонид Карцев были награждены Золотой медалью "Бирлик". Поэтому для меня очень важно помочь и павлодарским коллегам", - отмечает наша собеседница.



В перерывах между исследованием археологических образцов она изучает экспонаты Павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Потанина.



И здесь она для себя сделала много находок. "Вы сейчас смотрите на редкую достаточно вещь для этих широт по сохранности, потому что для ее изготовления использовались разновременные ткани. Вот смотрите, это вышито вручную тамбурным швом, присмотритесь, какая здесь тонкая работа. Ребята, это колоссальная работа по качеству, поверьте, сделать это крайне сложно, и сохранность таких вещей должна быть в приоритете", - говорит реставратор, демонстрируя нам женский чапан и другие экспонаты.



"Понимаете, на повседневный текстиль (даже дорогой) всегда мало обращают внимание: сносилась и ее выкинули. Таких вещей крайне мало остается. А вот это - фабричный китайский шелк", - говорит она.



"Это женский чапан. Представьте, насколько он был для кого-то ценен, что его передавали из поколения в поколение. Красный богатый шелк - это всегда было дорого. Может быть, он выглядит сейчас не так презентабельно, но надо учитывать, сколько прошло лет. Это очень ценная для любого музея вещь", - отметила ученый. Этот женский чапан был сшит во второй половине - конце XIX века.



"Посмотрите, какая прелесть, кимешек, XIX век. Здесь золотая вышивка (такая же, как на найденных фрагментах ткани, которые Татьяна Крупа изучает в Маргулан-центре - прим. автора), ее мода уходит в те далекие времена. А это - фабричное полотно, но работа очень тонкая", - комментирует историк, обращая внимание на декор юрты, расшитый мельчайшим тамбурным швом сложными узорами.



"Это наш регион, северный - Баянаул", - пояснили музейные работники. "Это редчайшая по такой технике исполнения вещь", - дополняет Татьяна Крупа.



Когда слушаешь Татьяну Николаевну, создается впечатление, что она уроженка Казахстана. С таким интересом рассказывает о казахской древности. Но оказалось, что она родилась и живет в Харькове. И все же кое-какое отношение к истории Казахстана и вообще к тюркам она имеет. Во-первых, она - заместитель главы Харьковского городского национального общественного объединения казахстанцев "Бирлик". А во-вторых, считает, что ее предки были кочевниками. "Дед рассказывал, что у нас сары-кыпчакские корни, и я в это охотно верю. На Слобожанщине (область на северо-востоке Украины) очень часто встречаются фамилии тюркского происхождения. Например, у меня были ученики по фамилии Керемет. И это вполне логично. Ведь сегодняшний Казахстан был северо-восточной границей Дешт-и-Кипчак, а мы (как Слобожанщина, так и вся Украина) были северо-западной границей Дешт-и-Кипчак", - заключает наша собеседница.



Тем временем, помимо Татьяны Николаевны Крупы, в Маргулан-центре работают и другие зарубежные ученые. Среди них - антрополог из Новосибирска Дмитрий Владимирович Позняков, который изучает останки людей, найденных в древних погребениях в Павлодарской области. Не исключено, что по результатам и этих исследований в будущем будут сделаны свои открытия. А пока, судя по погребениям, ученый склоняется к тому, что эти люди, возможно, принадлежали к элите.



Ренат Ташкинбаев Источник - Tengrinews.kz

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