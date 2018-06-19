|Секс-тренер из Астаны Невмержицкая научит действовать интимными мышцами (видео)
13:52 21.06.2018
От молоденьких токалок до девушек в хиджабах: Секс-тренер из Астаны учит женщин владеть интимными мышцами (ВИДЕО)
Новую для казахстанского рынка профессию ― секс-тренера ― 30-летняя Ксения Невмержицкая освоила недавно.
Признается, что не планировала связывать свою жизнь с коучингом, но одна поездка в Таиланд изменила ее решение.
В интервью корреспонденту ИА "NewTimes.kz" Ксения рассказала, как осваивала сексуальные тренировки и почему решила учить казахстанских женщин "не быть ханжами".