Секс-тренер из Астаны Невмержицкая научит действовать интимными мышцами (видео)

13:52 21.06.2018 От молоденьких токалок до девушек в хиджабах: Секс-тренер из Астаны учит женщин владеть интимными мышцами (ВИДЕО)



Новую для казахстанского рынка профессию ― секс-тренера ― 30-летняя Ксения Невмержицкая освоила недавно.



Признается, что не планировала связывать свою жизнь с коучингом, но одна поездка в Таиланд изменила ее решение.



В интервью корреспонденту ИА "NewTimes.kz" Ксения рассказала, как осваивала сексуальные тренировки и почему решила учить казахстанских женщин "не быть ханжами".





Источник - ИА "NewTimes.kz"

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