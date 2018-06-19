|14:36 Китай вырубает Сибирь, - Вл. Васильев
14:13 Почему Израиль не хочет падения Асада, - А.Эскин
14:10 США начали поставку F-35 в Турцию
14:09 Назначен первый аким Туркестанской области Казахстана
14:08 Как в Верном "гнали" спиртное из яблок и боролись с пьянством
14:02 Казашки прошлых веков были большими модницами. Археолог из Украины обнаружила сенсационную находку
13:52 Секс-тренер из Астаны Невмержицкая научит действовать интимными мышцами (видео)
13:46 Еще одна рос-теннисистка Рыбакина будет выступать за Казахстан
13:44 Путин - царь или не царь? - М.Хазин
13:42 Сирийская армия разрезала анклав исламистов в провинции Дераа на две части (карта)
13:40 Трамп обвинил Меркель в преступном попустительстве миграции
13:37 Швейцарский джихад, - В.Гулевич
13:32 Союз журналистов Казахстана определил 13 лауреатов своей премии 2018 года
08:55 Сбылась мечта басмача. КырПарламент узаконил "самозахваты" земли
08:48 "Я никогда не признаю себя виновным", - экс-кыр-премьер Сатыбалдиев
08:42 На строительстве шоссе Север-Юг кыр-подрядчики и власти "отмыли" $600 млн, - maralfm.kg
07:41 РосДума обвиняет МВД в равнодушии к соотечественникам, - Е.Трифонова
07:36 Переживет ли Турция победу Эрдогана на выборах, - Тимур Ахметов
07:34 США собираются вступить в переговоры с "Талибаном", - В.Скосырев
07:18 Казспикер К.Токаев: "Я не верю, что Назарбаев пойдет на выборы президента в 2020 году...". Это он поторопился
07:10 Габидулла Абдрахимов вернулся на пост акима казахстанского Шымкента
06:58 Кыргызстан, исламисты и криминалитет сращиваются, - К.Николаев
06:55 В Кыргызстане расследуют факт выдачи паспорта таджикскому бизнесмену в бегах Джураеву
06:43 Глава контрразведки Германии обвинил Россию в кибератаках на энергетические предприятия
00:31 Беглый иракский генерал в тайге обрел счастье с русской женой
|20:48 Картельное несогласие. За три дня до совещания по ОПЕК+ нефтяные страны продолжают споры
12:48 Америка пошла на Китай войной, зная ее исход
12:46 Россия намерена усилить свою авиабазу в Канте (Кыргызстан)
12:45 Путин оставил правительство Медведева, чтобы угодить Западу
12:43 Америке осталось 10 лет жизни, - К.Душенов
12:41 Дурень заигрался. Трамп в роли всемирного "папашки", - Э.Лимонов
12:40 США сами стали страной-мишенью? - К.Черемных
12:39 У узбекских фермеров, не выполнивших план по зерну, отбирают скот
12:36 Большая региональная война из-за Сирии может вспыхнуть в любой момент, - Д.Минин
12:35 Bloomberg: Торговая война Трампа может столкнуться с серьезным препятствием
08:54 В США всплыл политический труп - Обама хочет побороться с Трампом
08:47 Сложное партнерство. "Крымский фактор" в российско-турецких отношениях, - А.Балиев
08:31 Выборы в Ираке - трагикомедия или фарс? - А.Веселов
08:27 Почему выбор американцев пал на Казахстан и Узбекистан? К перспективам ОДКБ, - А.Пахолин
08:19 В Туркменской тюрьме запытали одного из задержанных по делу "валютчиков"
07:16 Зачем Казахстану новая Туркестанская область, - Д.Ашимбаев
07:14 "Два плюс два" умножают на ноль. США пытаются сорвать крупнейшие оборонные контракты России и Индии
07:10 Экс-президента Киргизии Атамбаева окружают арестами, - "Къ"
07:06 Имитация за дотации. Кризис мусульманских СМИ в России
06:59 "Верховным шаманом России" избран Кара-оол Допчун-оол, глава кызыльской МРОШ
06:56 Трамп готовится к звездным войнам с Россией и Китаем, - В.Мухин
06:53 В Туркмении с 1.09 ввели запрет на многоженство
06:50 КырПолитика. Драка экс-чиновника и депутата. 12 свидетелей ничего не видели
06:47 Третья КазСтолица. Елбасы присвоил Шымкенту статус "города республиканского подчинения"
05:49 Попытка путча? В Греции крайне правые пытались напасть на парламент, - В.Малышев
|Еще одна рос-теннисистка Рыбакина будет выступать за Казахстан
13:46 21.06.2018
Россиянка Елена Рыбакина приняла решение выступать за Казахстан, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса.
На данный момент 19-летняя теннисистка занимает 191-е место в рейтинге WТА.
Ее лучшим результатом на взрослом уровне стал четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года, на котором она победила швейцарку Тимю Бачински и француженку Каролин Гарсию, впервые в карьере обыграв представительницу топ-10. Кроме того она выиграла один турнир категории ITF.
На юниорском уровне Елена дважды доходила до полуфиналов турниров серии "Большого шлема".
В 2017 году она остановилась в шаге от финала на юниорских Открытом чемпионате Австралии и "Ролан Гаррос".