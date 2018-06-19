 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 20.06.2018
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Еще одна рос-теннисистка Рыбакина будет выступать за Казахстан
13:46 21.06.2018

Россиянка Елена Рыбакина приняла решение выступать за Казахстан, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса.

На данный момент 19-летняя теннисистка занимает 191-е место в рейтинге WТА.

Ее лучшим результатом на взрослом уровне стал четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года, на котором она победила швейцарку Тимю Бачински и француженку Каролин Гарсию, впервые в карьере обыграв представительницу топ-10. Кроме того она выиграла один турнир категории ITF.

На юниорском уровне Елена дважды доходила до полуфиналов турниров серии "Большого шлема".

В 2017 году она остановилась в шаге от финала на юниорских Открытом чемпионате Австралии и "Ролан Гаррос".

Источник - championat.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529577960
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