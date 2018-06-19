Путин - царь или не царь? - М.Хазин

13:44 21.06.2018 Путин должен отреагировать



МИХАИЛ ХАЗИН



Не самый высоконаучный текст, написанный как ответ на разные наезды со стороны общественности, как за излишнюю любовь к Путину, так и за недостаточную мою верноподданаченность



Как сказал нам пресс-секретарь Путина, Президент пока в ситуацию с пенсионной реформой не вмешивался. С точки зрения здравого смысла - это понятно. Правительство взяло на себя ответственность за некий результат (взяло, взяло, в ногах у Путина валялись и просили сохранить за собой места, обязались, клялись, пыль под ногами целовали… в общем, все как положено, только разве что не на камеры), пусть себе работает и по итогам, которые будут подведены достаточно скоро, отвечает.



Все правильно. С точки зрения исполнителя. Так сказать, конюшенного боярина (или как там это называлось в те времена? Герольд? Не совсем точно, не наше слово… Но какой-то аналог был, который указы озвучивал… В общем, дьяк какого-то там приказа). Но фокус в том, что эта тема обсуждалась довольно долго "вообще", а набор пенсионных реформ, каждая из которых, как, впрочем, все, что делали либералы, завершилась грандиозным "пшиком", создал ощущение, что эта тема вообще мало кому интересна. Соответственно, к ней отнеслись и все исполнители, что в Белом доме, что в Кремле.



А времена изменились… Причем сразу по двум причинам. Первая состоит в том, что в мире объявлена новая война глобальных проектов. Вторая – у нас созрел вполне себе полноценный заговор против Царя. Но здесь нужно несколько моментов уточнить.



Для начала - про Царя.



Путин себя таким не воспринимает. Точнее, он с внутренней иронией смотрит на самого себя в роли Царя. Почему часто и одобряет поведение челяди, которое, с точки зрения величия Власти, выглядит не совсем корректно. Для Царя, разумеется. А вот для выборного (и временно) главы государства смотрится вполне нормально. Беда в том, что народ (весь, включая бояр) уже давно смотрит на Путина как на Царя. Нравится это кому-то или нет - никакой роли не играет. А потому, все очень хорошо видят, что некоторые существенно нарушают этикет. А те, кто нарушают, наоборот, чувствуют некоторую свою силу. Которой, отметим, в реальности нет.



Теперь про войну.



Это война не государств и даже не коалиций государств. Это война глобальных проектов. Как, кстати, это было и во второй половине прошлого века. Государства могут договориться и помириться, глобальные проекты - нет. И слабость России в том, что она до сих пор не определилась со своим будущим. Какая нам нужна Россия? Какой глобальный проект мы будем строить? "Западный", под чутким руководством либералов? Православный? Во главе с "царевичем Гошей" и восстановлением сословий? Красный? Капиталистический? Ответа нет и по этой причине у нас проблемы и с Китаем, и с МВФ, и с США, и с Западной Европой…



А в условиях войны даже выборный глава государства становится Царем. Ну, назовем это верховным главнокомандующим. И, соответственно, отношения к этикету и к изменам становится куда более жестким, что называется, "по законам военного времени"! И вот это народ сегодня видит! Он видит повышающиеся цены на бензин, обнаглевших олигархов, фактическую отмену пенсий, повышение налогов… Ему наплевать на тонкости, он помнит, что Царь сказал, что налогов не повышать, медикам и учителям зарплаты поднять. Что он увидел? Что налоги подняты, а врачей и учителей вообще не найти. Ну, то есть, униформа осталась, но лечить и учить некому. Царь не может быть не прав. Значит - измена.



Народ это и воспринимает как заговор. Против него, против России и, разумеется, против Царя. Поскольку Царь в России олицетворяет народ. Хуже того, бояре тоже видят ту же самую картинку и делают из нее свой вывод: поскольку с кем мы - не ясно и не определено, то любые вредительские действия, в том числе направленные на личное обогащение, не являются лично опасными. Ну, действительно, нужно просто вовремя объяснить, что ты сторонник того или иного глобального проекта, что ты за плюрализм и, главное, лично - за Царя. То, что при этом ты участвуешь в заговоре - не страшно, поскольку, теоретически, может оказаться, что в России победит тот проект, который тебе удобнее. И ты в очередной раз отмажешься.



Те, кто организовал заговор против Путина, имеют отличную отмазку. Которая состоит в том, что они говорят: "Ну, батюшка, ты же сам говорил про то, что нам нужна свободная, демократическая и либеральная Россия! Мы ее и строим! А то, наши старшие партнеры по свободе и демократии хотят тебя в Гаагу затащить, так это не мы виноваты, а ты, поскольку слушаешь других, плохих советников! Ты начни с нами строить либеральную Россию и тогда, когда тебя потащат в Гаагу мы тебе подберем самых лучших адвокатов!"



Все вышенаписанное - не шутка. Это реальное состояние дел. Нам предложили отказаться от идеологии в ситуации, когда все считали, что идеологию нам будут преподносить как нечто данное, сочиненное в коридорах МВФ и Бильдельбергского клуба. В условиях мира такую ситуацию можно было худо-бедно терпеть. Но сегодня она стала реальной угрозой. В такой ситуации у нас не может быть прочных союзников, они просто не поймут, с кем имеют дело. Да, если бы мы сидели тихо и могли бы просто смотреть на игры других игроков, еще бы ничего. Но последние события показывают, что нас раскрутили на внутренние схватки.



И в такой ситуации Царь (виноват - верховный главнокомандующий) должен вести себя как Царь. То есть выйти на Красное крыльцо и громко объявить, что мы строим, как и почему. И кто должен быть наказан за измену. Про которую все понимают, что она имеет место! И тогда народ успокоится, затянет пояса и начнет строить (вместе с Царем) новую Россию. Источник - МИХАИЛ ХАЗИН

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