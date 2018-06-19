 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирийская армия разрезала анклав исламистов в провинции Дераа на две части (карта)Сирийская армия разрезала анклав исламистов в провинции Дераа на две части (карта)
13:42 21.06.2018

Перерезана важнейшая линия снабжения боевиков, и их территория рассечена на два "котла"

19 июня во второй половине дня Сирийская Арабская армия перешла в наступление на северо-западе провинции Дераа. Сначала был захвачен бывший довольно крупный объект сил ПВО, находящийся недалеко от города Басра аль-Харир. Затем под контроль сирийских правительственных сил перешел и сам Басра аль-Харир.

Наземную операцию ведут подразделения дивизии "Силы Тигра". Она поддерживается артиллерией крупного калибра и реактивными системами залпового огня.

В результате ожесточенного боестолкновения другие подразделения сирийской армии и ее союзников взяли под свой контроль населенные пункты Аль-Мусейка и Аль-Даллаф, расположенные в районе Аль-Ладжат.

Таким образом, перерезана важнейшая линия снабжения боевиков, и их территория рассечена на две части, на два "котла", зачистка которых будет вестись по очереди. Если посмотреть на карту, то эти действия силовиков выглядят совершенно логично.

В последние часы поступила непроверенная информация, что территория боевиков разрезана еще в одном месте, и можно говорить уже о трех "котлах".

По мнению военных экспертов, стратегия разделения основного анклава на более мелкие части выбрана удачно. Кроме этого, они считают, что нынешняя операция для северной части региона будет идти намного легче, чем освобождение районов у границы с Иорданией и Израилем, где можно наткнуться на удары Израиля и коалиции во главе с США.

Источник - iarex.ru
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