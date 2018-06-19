Трамп обвинил Меркель в преступном попустительстве миграции

13:40 21.06.2018 Нелегальная миграция в Германии – хороший урок для США



Дональд Трамп обвинил Ангелу Меркель в попустительстве нелегальной миграции, которая способствовала росту преступности в Германии на 10% и является хорошим примером для США того, как не надо проводить государственную политику. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.



"Будь умной, Америка!", - призвал Трамп, указывая на негативный опыт Германии. По мнению президента США, в ФРГ скрывают подлинные последствия криминализации, вызванной нелегальной миграцией, а в других странах положение еще хуже.



Он также обвинил Демократическую партию США в содействии проникновению в страну представителей преступных сообществ из Центральной Америки., приведя в пример преступную группировку MS-13. Трамп назвал конкурирующую партию "ужасной проблемой" из-за того, что она так способствует увеличению своего потенциального электората.



Напомним, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер пригрозил канцлеру Германии отставкой и разрывом парламентской коалиции ХСС-ХДС из-за отказа Ангелы Меркель активно бороться с нелегальной миграцией. На фоне роста криминала из-за нелегальных мигрантов растет капитализация правых радикалов, уже продемонстрировавших успех не только в Германии, но также в Австрии, Италии и других странах. Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529577600

Новости Казахстана

