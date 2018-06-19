 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.06.2018
14:36  Китай вырубает Сибирь, - Вл. Васильев
14:13  Почему Израиль не хочет падения Асада, - А.Эскин
14:10  США начали поставку F-35 в Турцию
14:09  Назначен первый аким Туркестанской области Казахстана
14:08  Как в Верном "гнали" спиртное из яблок и боролись с пьянством
14:02  Казашки прошлых веков были большими модницами. Археолог из Украины обнаружила сенсационную находку
13:52  Секс-тренер из Астаны Невмержицкая научит действовать интимными мышцами (видео)
13:46  Еще одна рос-теннисистка Рыбакина будет выступать за Казахстан
13:44  Путин - царь или не царь? - М.Хазин
13:42  Сирийская армия разрезала анклав исламистов в провинции Дераа на две части (карта)
13:40  Трамп обвинил Меркель в преступном попустительстве миграции
13:37  Швейцарский джихад, - В.Гулевич
13:32  Союз журналистов Казахстана определил 13 лауреатов своей премии 2018 года
08:55  Сбылась мечта басмача. КырПарламент узаконил "самозахваты" земли
08:48  "Я никогда не признаю себя виновным", - экс-кыр-премьер Сатыбалдиев
08:42  На строительстве шоссе Север-Юг кыр-подрядчики и власти "отмыли" $600 млн, - maralfm.kg
07:41  РосДума обвиняет МВД в равнодушии к соотечественникам, - Е.Трифонова
07:36  Переживет ли Турция победу Эрдогана на выборах, - Тимур Ахметов
07:34  США собираются вступить в переговоры с "Талибаном", - В.Скосырев
07:18  Казспикер К.Токаев: "Я не верю, что Назарбаев пойдет на выборы президента в 2020 году...". Это он поторопился
07:10  Габидулла Абдрахимов вернулся на пост акима казахстанского Шымкента
06:58  Кыргызстан, исламисты и криминалитет сращиваются, - К.Николаев
06:55  В Кыргызстане расследуют факт выдачи паспорта таджикскому бизнесмену в бегах Джураеву
06:43  Глава контрразведки Германии обвинил Россию в кибератаках на энергетические предприятия
00:31  Беглый иракский генерал в тайге обрел счастье с русской женой
Среда, 20.06.2018
20:48  Картельное несогласие. За три дня до совещания по ОПЕК+ нефтяные страны продолжают споры
12:48  Америка пошла на Китай войной, зная ее исход
12:46  Россия намерена усилить свою авиабазу в Канте (Кыргызстан)
12:45  Путин оставил правительство Медведева, чтобы угодить Западу
12:43  Америке осталось 10 лет жизни, - К.Душенов
12:41  Дурень заигрался. Трамп в роли всемирного "папашки", - Э.Лимонов
12:40  США сами стали страной-мишенью? - К.Черемных
12:39  У узбекских фермеров, не выполнивших план по зерну, отбирают скот
12:36  Большая региональная война из-за Сирии может вспыхнуть в любой момент, - Д.Минин
12:35  Bloomberg: Торговая война Трампа может столкнуться с серьезным препятствием
08:54  В США всплыл политический труп - Обама хочет побороться с Трампом
08:47  Сложное партнерство. "Крымский фактор" в российско-турецких отношениях, - А.Балиев
08:31  Выборы в Ираке - трагикомедия или фарс? - А.Веселов
08:27  Почему выбор американцев пал на Казахстан и Узбекистан? К перспективам ОДКБ, - А.Пахолин
08:19  В Туркменской тюрьме запытали одного из задержанных по делу "валютчиков"
07:16  Зачем Казахстану новая Туркестанская область, - Д.Ашимбаев
07:14  "Два плюс два" умножают на ноль. США пытаются сорвать крупнейшие оборонные контракты России и Индии
07:10  Экс-президента Киргизии Атамбаева окружают арестами, - "Къ"
07:06  Имитация за дотации. Кризис мусульманских СМИ в России
06:59  "Верховным шаманом России" избран Кара-оол Допчун-оол, глава кызыльской МРОШ
06:56  Трамп готовится к звездным войнам с Россией и Китаем, - В.Мухин
06:53  В Туркмении с 1.09 ввели запрет на многоженство
06:50  КырПолитика. Драка экс-чиновника и депутата. 12 свидетелей ничего не видели
06:47  Третья КазСтолица. Елбасы присвоил Шымкенту статус "города республиканского подчинения"
05:49  Попытка путча? В Греции крайне правые пытались напасть на парламент, - В.Малышев
Вторник, 19.06.2018
22:20  3 - 1. Российские футболисты одолели египтян и вышли в плей-офф ЧМ
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Швейцарский джихад, - В.Гулевич
13:37 21.06.2018

Швейцарский джихад

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ

Исламисты, воевавшие в Сирии, Ираке, Пакистане, Афганистане, Сомали, двинулись в Европу

Федеральная разведывательная служба Швейцарии (ФРС) подготовила отчет об исламистской угрозе в Европе в связи с возвращением исламских радикалов из зоны боев в Сирии, Ираке и Сахаро-Сахельском регионе.

Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, является для возвращенцев такой же целью, как и другие европейские государства. По этой причине с 1 сентября 2017 г. вступил в силу закон о расширении полномочий ФРС при расследовании связанных с терроризмом уголовных дел и установке наружного наблюдения за потенциальными террористами. Другим законом с 1 января 2018 г. ФРС получила дополнительные полномочия для перехвата и просмотра информации, могущей помочь в расследовании актов террора и попыток их подготовки.

Практически все швейцарские исламисты – бывшие мигранты. Нелегальные мигранты попадают в Европу по трем маршрутам – центрально- средиземноморскому из Ливии через Италию (в 2017 г. по этому пути в ЕС проникли 119 тыс. нелегалов), восточно-средиземноморскому из Турции через Грецию (около 34 тыс.) и западно-средиземноморскому из Марокко через Испанию (около 28 тыс.).

Основная масса нелегалов оседает в немецкоязычных странах. Так, в 2017 году доля просителей убежища в расчете на 1 тыс. жителей в Австрии составляла 2,8 человек, в Германии – 2,7 человек, в Швейцарии – 2,2 человек.

В 2017-2018 г. террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) [запрещена в России] потерпела ряд чувствительных поражений в Сирии и Ираке, из-за чего многие радикалы двинулись в Европу обратно. Из Швейцарии в свое время в ряды исламистов, воевавших в Сирии, Ираке, Пакистане, Афганистане и Сомали, влились 78 человек, из них 22 погибли, а 14 уже вернулись назад. И это только подтвержденные случаи.

Последствия возвращения исламских боевиков европейцы уже ощущают на себе. В прошлом году во Франции были совершены 9 террористических актов, в Испании и Бельгии – по два и по одному в Швеции, Финляндии и Германии. Кроме того было девять неудачных попыток совершить теракт.

Для Швейцарии как международного финансового центра эта проблема приобрела специфическое измерение. С 2017 г. здесь наблюдается рост банковских операций по финансированию радикальных группировок. Проследить конечных бенефициаров таких сделок не всегда удается, ввиду того что по сравнению с более привычными для швейцарских банков многомиллионными транзакциями это, как правило, сравнительно небольшие суммы, распыленные по нескольким получателям.

По данным ФРС, Швейцарию террористы рассматривают также в качестве удобной логистической базы. Например, двое из пяти террористов, совершивших теракты в Испании 18 августа 2017 г., жертвами которых стали 13 человек, периодически въезжали на территорию Швейцарии.

Швейцарские власти увеличили количество отказов в предоставлении убежища по причине национальной безопасности – таких случаев уже четырнадцать. Еще в 107 случаях запрещен въезд на территорию Швейцарии из-за подозрений в причастности к террористической деятельности. В 39 из 107 случаев швейцарские спецслужбы имели полную уверенность в принадлежности заявителя к исламистским группировкам. В 2016 г. таковых было 17.

По данным американского Центра Суфана (Soufan Center), из Западной Европы на "джихад" отправились в свое время 5778 человек, из них вернулись обратно около 1200. Больше всего в Великобританию (425), Францию (302) и Германию (300). На территории, которую швейцарская разведка относит к территории ИГ, остаются 460 несовершеннолетних граждан Франции, 118 – Бельгии, 90 – Нидерландов, 56 – Германии, 50 – Великобритании, 45 – Швеции, 45 – Австрии. Когда они подрастут, то смогут на законных основаниях вернуться в Европу.

Женские рекруты ИГ не менее опасны. С 2015 по 2017 г. количество террористических преступлений, совершенных женщинами, выросло на 23%. В рядах исламистов находятся 680 женщин из Западной Европы, больше всего из Франции (320), Германии (190) и Великобритании (100).

Сознавая угрозу исламизма, западные эксперты в то же время оставляют вне рассмотрения глубинные причины этого явления. Указывается, например, на резкий рост радикализма в Магрибе и Сахаро-Сахельском регионе (50% виновных в совершении терактов в Западной Европе – мигранты из Северной Африки), но ни слова не говорится о том, какое отношение к этому имеет политика Запада. Из 35 стран региона одиннадцать располагают крупными залежами уранового сырья (20% от мировых). Самые богатые на уран – Мали и Нигер, что очень важно для французской атомной энергетики. Только в Мали работают 50 французских компаний. Париж ввел войска в регион при первой возможности, каковой представилось объявление борьбы с исламским терроризмом.

США, стремясь захватить прочные военно-стратегические позиции в регионе перед лицом растущего влияния Китая, Ирана, России, той же Франции, направили воинские подразделения в Мали, Нигер, Судан и Нигерию. Германия, чтобы не остаться в стороне, отправила войска в Мали и Нигер.

Шаг за шагом западные державы ведут дело к балканизации Сахаро-Сахельского региона, к появлению там управляемых извне квазигосударственых образований. Полное искоренение исламизма не в интересах Запада – оно лишило бы западное военное присутствие в северной части Африки "законных" обоснований.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529577420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  