Швейцарский джихад, - В.Гулевич

13:37 21.06.2018 Швейцарский джихад



ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ



Исламисты, воевавшие в Сирии, Ираке, Пакистане, Афганистане, Сомали, двинулись в Европу



Федеральная разведывательная служба Швейцарии (ФРС) подготовила отчет об исламистской угрозе в Европе в связи с возвращением исламских радикалов из зоны боев в Сирии, Ираке и Сахаро-Сахельском регионе.



Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, является для возвращенцев такой же целью, как и другие европейские государства. По этой причине с 1 сентября 2017 г. вступил в силу закон о расширении полномочий ФРС при расследовании связанных с терроризмом уголовных дел и установке наружного наблюдения за потенциальными террористами. Другим законом с 1 января 2018 г. ФРС получила дополнительные полномочия для перехвата и просмотра информации, могущей помочь в расследовании актов террора и попыток их подготовки.



Практически все швейцарские исламисты – бывшие мигранты. Нелегальные мигранты попадают в Европу по трем маршрутам – центрально- средиземноморскому из Ливии через Италию (в 2017 г. по этому пути в ЕС проникли 119 тыс. нелегалов), восточно-средиземноморскому из Турции через Грецию (около 34 тыс.) и западно-средиземноморскому из Марокко через Испанию (около 28 тыс.).



Основная масса нелегалов оседает в немецкоязычных странах. Так, в 2017 году доля просителей убежища в расчете на 1 тыс. жителей в Австрии составляла 2,8 человек, в Германии – 2,7 человек, в Швейцарии – 2,2 человек.



В 2017-2018 г. террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) [запрещена в России] потерпела ряд чувствительных поражений в Сирии и Ираке, из-за чего многие радикалы двинулись в Европу обратно. Из Швейцарии в свое время в ряды исламистов, воевавших в Сирии, Ираке, Пакистане, Афганистане и Сомали, влились 78 человек, из них 22 погибли, а 14 уже вернулись назад. И это только подтвержденные случаи.



Последствия возвращения исламских боевиков европейцы уже ощущают на себе. В прошлом году во Франции были совершены 9 террористических актов, в Испании и Бельгии – по два и по одному в Швеции, Финляндии и Германии. Кроме того было девять неудачных попыток совершить теракт.



Для Швейцарии как международного финансового центра эта проблема приобрела специфическое измерение. С 2017 г. здесь наблюдается рост банковских операций по финансированию радикальных группировок. Проследить конечных бенефициаров таких сделок не всегда удается, ввиду того что по сравнению с более привычными для швейцарских банков многомиллионными транзакциями это, как правило, сравнительно небольшие суммы, распыленные по нескольким получателям.



По данным ФРС, Швейцарию террористы рассматривают также в качестве удобной логистической базы. Например, двое из пяти террористов, совершивших теракты в Испании 18 августа 2017 г., жертвами которых стали 13 человек, периодически въезжали на территорию Швейцарии.



Швейцарские власти увеличили количество отказов в предоставлении убежища по причине национальной безопасности – таких случаев уже четырнадцать. Еще в 107 случаях запрещен въезд на территорию Швейцарии из-за подозрений в причастности к террористической деятельности. В 39 из 107 случаев швейцарские спецслужбы имели полную уверенность в принадлежности заявителя к исламистским группировкам. В 2016 г. таковых было 17.



По данным американского Центра Суфана (Soufan Center), из Западной Европы на "джихад" отправились в свое время 5778 человек, из них вернулись обратно около 1200. Больше всего в Великобританию (425), Францию (302) и Германию (300). На территории, которую швейцарская разведка относит к территории ИГ, остаются 460 несовершеннолетних граждан Франции, 118 – Бельгии, 90 – Нидерландов, 56 – Германии, 50 – Великобритании, 45 – Швеции, 45 – Австрии. Когда они подрастут, то смогут на законных основаниях вернуться в Европу.



Женские рекруты ИГ не менее опасны. С 2015 по 2017 г. количество террористических преступлений, совершенных женщинами, выросло на 23%. В рядах исламистов находятся 680 женщин из Западной Европы, больше всего из Франции (320), Германии (190) и Великобритании (100).



Сознавая угрозу исламизма, западные эксперты в то же время оставляют вне рассмотрения глубинные причины этого явления. Указывается, например, на резкий рост радикализма в Магрибе и Сахаро-Сахельском регионе (50% виновных в совершении терактов в Западной Европе – мигранты из Северной Африки), но ни слова не говорится о том, какое отношение к этому имеет политика Запада. Из 35 стран региона одиннадцать располагают крупными залежами уранового сырья (20% от мировых). Самые богатые на уран – Мали и Нигер, что очень важно для французской атомной энергетики. Только в Мали работают 50 французских компаний. Париж ввел войска в регион при первой возможности, каковой представилось объявление борьбы с исламским терроризмом.



США, стремясь захватить прочные военно-стратегические позиции в регионе перед лицом растущего влияния Китая, Ирана, России, той же Франции, направили воинские подразделения в Мали, Нигер, Судан и Нигерию. Германия, чтобы не остаться в стороне, отправила войска в Мали и Нигер.



Шаг за шагом западные державы ведут дело к балканизации Сахаро-Сахельского региона, к появлению там управляемых извне квазигосударственых образований. Полное искоренение исламизма не в интересах Запада – оно лишило бы западное военное присутствие в северной части Африки "законных" обоснований. Источник - Фонд Стратегической Культуры

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529577420

Новости Казахстана

