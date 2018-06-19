 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 20.06.2018
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Союз журналистов Казахстана определил 13 лауреатов своей премии 2018 года
13:32 21.06.2018

Решением правления Союза журналистов Казахстана (СЖК) по итогам республиканского творческого конкурса, лауреатами премии СЖК 2018 года стали 12 журналистов и 1 творческий коллектив.

За серию актуальных статей по вопросам развития государственного языка в журнале "Ақиқат" в номинации "Политическое обозрение" премию получил Куандык Шамахайулы.

Обозреватель интернет-портала 365info.kz Алексей Никоноров стал обладателем премии в номинации "Экономическое обозрение" за аналитические статьи о проблемах банковской сферы и кредитной политики.

В номинации "Поисковый материал" за цикл публикаций о развитии гражданского общества лауреатом стала корреспондент республиканской общественно-политической газеты "Время" Оксана Акулова.

Собственный корреспондент агентства "Хабар" по Актюбинской области Лейла Ауесова (за подготовку актуальных репортажей на социальные темы) и редактор телеканала ERTIS (Павлодар) Куралай Рахымжанова (за глубокое исследование проблем и поиск их решений, богатство языка и жанровое разнообразие) получили премию в номинации "Телевизионная работа".

В номинации "Журналистское расследование" лучшим стал специальный корреспондент телеканала "Астана" Адиль Онербаев - за цикл сюжетов на актуальные темы.

За актуальное исследование вопросов социально - экономического развития Западного Казахстана журналист телеканала "Акжаик" (Уральск) Роза Сатканова получила премию в номинации "Исследовательская работа".

Победителями в номинации "Научно-популярная работа" были признаны корреспондент газеты "Ак Жайык" (Атырау) Айнур Сапарова (за цикл публикаций на социальные темы) и корреспондент газеты "Костанайские новости" Мария Шило (за творческий подход в подготовке материалов о нравственном воспитании молодежи).

В номинации "Репортерская работа" за оперативное освещение общественно - политических событий в Казахстане лауреатом стал корреспондент международного информационного агентства "КазТАГ" Владимир Радионов.

В номинации "Фоторабота" премию Союза журналистов получил авторский коллектив альбома "Ғасырдың көзi", в котором представлены работы признанных фотомастеров Казахстана Рыскали Дуйсенгалиева, Нургожи Жубанова и Дендербая Егизова.

За принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией в номинации "Интернет-проект" награжден основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Специальной премии СЖК имени Рахымбая Ханалы удостоен фотожурналист газеты "Дидар" Восточно-Казахстанской области Тлеубек Шаяхмет.

Кроме того, почетными журналистами Казахстана в 2018 году стали Нусупбай Абдрахимов (Алматинская область), Шакизада Абдикаримов (Кызылординская область), Тихон Алипкали (Западно-Казахстанская область), Бакберген Амалбеков (Акмолинская область), Суйебай Байкадиев (Восточно-Казахстанская область), Федор Денисенко (Северо-Казахстанская область), Мылтыкбай Еримбетов (Алматы), Болат Жамкенов (Астана), Жолдас Жанкуат (Атырауская область), Ертай Ашыкпаев (Актюбинская область), Торехан Майбас (Карагандинская область), Бахытгуль Макимбай (Алматы), Канапия Мырзагожин (Костанайская область), Абдильда Сарсенбиев (Жамбылская область), Иса Таскулов (Южно-Казахстанская область), Оскенбай Тастемханов (Павлодарская область), Виталий Пекельник (Алматинская область), Мурат Улыкпан (Мангистауская область).

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529577120
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