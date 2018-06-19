 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сбылась мечта басмача. КырПарламент узаконил "самозахваты" земли
08:55 21.06.2018

ПАРЛАМЕНТ УЗАКОНИЛ САМОЗАХВАТЫ. СКАНДАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТРАНСФОРМАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ПРИНЯТ

Парламент принял поправки об узаконивании домов на пашнях. Законопроект позволит узаконить земельные участки, застроенные до 31 июля 2009 года. Речь идет примерно о 40 тысячах участков по всей республике. Их общая площадь составляет более 13 тысяч гектаров.
Но ранее президент вернул законопроект на доработку, посчитав, что документ необоснованно расширяет круг земельных участков, на которые не распространяется Закон "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий".
Была создана согласительная группа. К рассмотрению итогов ее работы депутаты вернулись сегодня. Однако даже согласованный вариант законопроекта вновь вызвал массу критики. Так, депутаты посчитали, что в него не вошли земли анклавов, территории с нарушениями контуров и те территории, которые должны были трансформировать по генеральным планам городов и айыл окмоту. Кроме того, парламентарии высказали опасение, что в итоге узаконить строительство на пашнях смогут перекупщики, а не законопослушные граждане. Однако вице-премьер-министр Кубатбек Боронов опроверг эти сведения.
"Когда закон будет принят, люди сразу не получат право узаконить свои дома. В правительстве создали реестр всех домов, земли, на которых они расположены, подлежат трансформации. Мы их будем тщательно проверять. Что касается земель, которые должны быть трансформированы в рамках генеральных планов населенных пунктов, они будут переведены в новую категорию. В этом вопросе мы будем ориентироваться на постановления айыл окмоту о трансформации земель. Мы снова проведем проверку по тем, кто попал в список, чтобы детально изучить ситуацию. Если по участку есть какие-то судебные разбирательства или по ним возбуждено дело, то они в список не попадут", - подчеркнул Кубатбек Боронов.
Депутат Айтмамат Назаров сообщил, что самые большие споры были по участкам в Аламудунском и Сокулукском районах.
В итоге решено, что правительство разработает отдельный законопроект по трансформации в тех районах, которые были спорными, и внесет свое предложение осенью.
За законопроект проголосовали все 110 зарегистрированных депутатов. Документ направлен на подпись президенту.

Источник - paruskg.info
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