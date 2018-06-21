|"Я никогда не признаю себя виновным", - экс-кыр-премьер Сатыбалдиев
08:48 21.06.2018
Экс-премьер Ж. Сатыбалдиев: Я не виновен
Баракелде
21 июня 2018
Turmush -
"Я никогда не признаю себя виновным", - заявил 20 июня экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев перед заседанием Первомайского районного суда города Бишкек.
"Это все надумано", - сказал он. До этого сообщалось, что 18 июня, в рамках возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкек уголовного отдела, был задержан экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиева.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.6 (соучастие в преступлении) и ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР.
Источник: Баракелде