"Я никогда не признаю себя виновным", - экс-кыр-премьер Сатыбалдиев

08:48 21.06.2018 Экс-премьер Ж. Сатыбалдиев: Я не виновен



Баракелде

21 июня 2018

Turmush -



"Я никогда не признаю себя виновным", - заявил 20 июня экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев перед заседанием Первомайского районного суда города Бишкек.



"Это все надумано", - сказал он. До этого сообщалось, что 18 июня, в рамках возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкек уголовного отдела, был задержан экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиева.



Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.6 (соучастие в преступлении) и ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР.



Источник: Баракелде Источник - gezitter.org

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