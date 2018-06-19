На строительстве шоссе Север-Юг кыр-подрядчики и власти "отмыли" $600 млн, - maralfm.kg

08:42 21.06.2018 Говорят, что "отмыли" 600 млн долларов при строительстве альтернативной дороги Север-Юг



Автор: Талгат Мураталиев

Марал радиосу



В интернете появилась информация об "отмывке" 600 млн долларов при строительстве альтернативной дороги Север-Юг. Пишут, что такая информация получена в Министерстве транспорта и дорог.



В посте написано, что речь идет о 600 млн долларах, которые присвоены путем завышения цен до 300%. Оригиналы документов хранятся в Минтрансе. К указанному делу имеет отношение и китайский "Эксимбанк", потому что кредит получен из этого банка.



В заявлении дополнительно к этому говорится, что документы подписаны действующим министром транспорта и дорог, а также известными чиновниками!



В связи с вышеуказанной информацией мы обратились в Минтранс.



По словам пресс-секретаря министерства Кылычбека Досумбетова, указанные документы бездоказательны и анонимны.



"Компания "Чайна Роуд" проводит реабилитацию дороги Балыкчы-Чолпон-Ата. Дорогу Балыкчы-Корумду строит компания "Лонг Хай". Цены этих двух компаний сравнивать нельзя, потому что на дорогах идут два разных строительства", - сказал Досумбетов.



Как добавил пресс-секретарь, указанные документы открыто предоставлены соответствующим органам, а не хранятся в сейфе.



Источник: maralfm.kg Источник - maralfm.kg

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