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РосДума обвиняет МВД в равнодушии к соотечественникам, - Е.Трифонова
07:41 21.06.2018

В Госдуме считают, что невозможно решать вопросы гражданства приказами МВД

В МВД обещают подумать над упрощением процедуры получения российского гражданства для соотечественников, имея в виду прежде всего тех, кто приехал из Украины. Однако в Госдуме засомневались в возможности ведомства самостоятельно решить эту проблему, которая до сих пор тормозилась на самом верху власти. В нижней палате считают, что правильной реакцией на недавнее требование президента помогать переселенцам станет намеченное на июль рассмотрение законопроекта о миграционной амнистии для беженцев из Донбасса.

Проблемы с получением гражданства РФ соотечественниками обсуждаются уже несколько лет. На практике для них это оказывается гораздо сложнее, чем обычным гастарбайтерам из Средней Азии. В МВД не раз обещали решить проблему, но все действия ведомства сводились лишь к техническим упрощениям. На днях замглавы МВД Игорь Зубов опять заявил, что ведомство готовит либерализацию миграционного законодательства.

Он обещал некие "льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нем", однако уточнять ничего не стал. "НГ" попросила у ведомства более подробные комментарии, ответ на запрос должен быть готов в течение нескольких дней.

Отметим, что обещание замглавы МВД прозвучало после "Прямой линии" с Владимиром Путиным. В ее ходе президент, как известно, заявил, что возвращение соотечественников является важным делом в условиях непростой демографической ситуации. "Страна должна пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства", – подчеркнул глава государства.

Как выяснила "НГ", в Госдуме, где давно лежит не менее полудесятка законопроектов на эту тему, считают, что слова замминистра "носят успокоительный характер". "Я думаю, что господин Зубов просто заполнил паузу своей речью, ведь промолчать в такой ситуации было бы невежливо", – заявил "НГ" первый зампред комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"). Значительных изменений от ведомства, по его словам, ждать не стоит.

Впрочем, депутат полагает, что МВД здесь и ни при чем. Оно не может выйти за рамки действующих законов "никакими своими должностными и внутриведомственными инструкциями". Вина в нынешней ситуации, по мнению Затулина, лежит на самих властях, которые затягивают принятие любых поправок по соотечественникам из-за того, что пока нет новой концепции миграционной политики.

"Когда мы в ГД пытаемся поднять вопрос об упрощении гражданства, из правительства и администрации президента нам отвечают: мол, не время, давайте еще подождем утверждения этого документа", – пояснил Затулин. МВД же, напротив, "критикует некоторые положения данной концепции, выступает за срочное принятие мер".

По его словам, программа переселения соотечественников уже давно превратилась просто в отбор трудовых ресурсов. Процедура определения "носителей русского языка" отягощена огромным числом барьеров. Например, от людей требуют справку о выходе из прежнего гражданства. "В прошлом году мы большими усилиями добились отмены этого требования только в отношении украинцев. Соотечественники же из других стран по-прежнему вынуждены годами добиваться отказа от паспорта иностранного государства", – сказал депутат. Комиссии по приему экзаменов у потенциальных "носителей" собираются в регионах примерно раз в квартал. Есть и такое ограничение: в качестве претендентов на упрощенные процедуры рассматриваются лишь соотечественники, предки которых происходят с территории современной РФ, а не исторической России в целом.

"Сложившаяся ситуация требует снятия законодательных барьеров, но на пути к либерализации стояли люди из управления по защите конституционных прав администрации президента, которые против любых изменений", – заявил "НГ" Затулин.

Депутат на днях направил письмо в МВД, где указал, что, несмотря на обещания по поводу жителей ДНР и ЛНР, которым разрешат не выезжать за пределы страны для продления разрешений на пребывание, жалобы на продолжение такой политики продолжают поступать. Также, по его словам, надо прекратить высылать обратно тех соискателей из Украины, кто просрочил обновление фото в паспорте в 45 лет. Прекратить высылать и детей, которые были несовершеннолетними, когда их родители получали гражданство России, но которых теперь вынуждают ехать в Украину за паспортами, чтобы потом от них отказаться. Настаивает Затулин и на отмене экзамена по русскому языку для выходцев из Украины и Белоруссии.

Он напомнил, что слова Зубова о простом совершенствовании законодательства имеют мало отношения к реальности. "Если бы все было нормально, беженцы бы не звонили Путину на "Прямую линию", – считает Затулин. По его словам, он уже неоднократно вносил различные законопроекты по соотечественникам, но все они были проигнорированы по указанию исполнительной власти.

И все же в июле, по информации комитета ГД по делам национальностей, депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий миграционную амнистию для выходцев из Донбасса. Документ отменяет для них ограничения по срокам пребывания и оформления патента для трудоустройства.

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
21.06.18

Источник - независимая газета
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