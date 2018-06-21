 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.06.2018
08:55  Сбылась мечта басмача. КырПарламент узаконил "самозахваты" земли
08:48  "Я никогда не признаю себя виновным", - экс-кыр-премьер Сатыбалдиев
08:42  На строительстве шоссе Север-Юг кыр-подрядчики и власти "отмыли" $600 млн, - maralfm.kg
07:41  РосДума обвиняет МВД в равнодушии к соотечественникам, - Е.Трифонова
07:36  Переживет ли Турция победу Эрдогана на выборах, - Тимур Ахметов
07:34  США собираются вступить в переговоры с "Талибаном", - В.Скосырев
07:18  Казспикер К.Токаев: "Я не верю, что Назарбаев пойдет на выборы президента в 2020 году...". Это он поторопился
07:10  Габидулла Абдрахимов вернулся на пост акима казахстанского Шымкента
06:58  Кыргызстан, исламисты и криминалитет сращиваются, - К.Николаев
06:55  В Кыргызстане расследуют факт выдачи паспорта таджикскому бизнесмену в бегах Джураеву
06:43  Глава контрразведки Германии обвинил Россию в кибератаках на энергетические предприятия
00:31  Беглый иракский генерал в тайге обрел счастье с русской женой
Среда, 20.06.2018
20:48  Картельное несогласие. За три дня до совещания по ОПЕК+ нефтяные страны продолжают споры
12:48  Америка пошла на Китай войной, зная ее исход
12:46  Россия намерена усилить свою авиабазу в Канте (Кыргызстан)
12:45  Путин оставил правительство Медведева, чтобы угодить Западу
12:43  Америке осталось 10 лет жизни, - К.Душенов
12:41  Дурень заигрался. Трамп в роли всемирного "папашки", - Э.Лимонов
12:40  США сами стали страной-мишенью? - К.Черемных
12:39  У узбекских фермеров, не выполнивших план по зерну, отбирают скот
12:36  Большая региональная война из-за Сирии может вспыхнуть в любой момент, - Д.Минин
12:35  Bloomberg: Торговая война Трампа может столкнуться с серьезным препятствием
08:54  В США всплыл политический труп - Обама хочет побороться с Трампом
08:47  Сложное партнерство. "Крымский фактор" в российско-турецких отношениях, - А.Балиев
08:31  Выборы в Ираке - трагикомедия или фарс? - А.Веселов
08:27  Почему выбор американцев пал на Казахстан и Узбекистан? К перспективам ОДКБ, - А.Пахолин
08:19  В Туркменской тюрьме запытали одного из задержанных по делу "валютчиков"
07:16  Зачем Казахстану новая Туркестанская область, - Д.Ашимбаев
07:14  "Два плюс два" умножают на ноль. США пытаются сорвать крупнейшие оборонные контракты России и Индии
07:10  Экс-президента Киргизии Атамбаева окружают арестами, - "Къ"
07:06  Имитация за дотации. Кризис мусульманских СМИ в России
06:59  "Верховным шаманом России" избран Кара-оол Допчун-оол, глава кызыльской МРОШ
06:56  Трамп готовится к звездным войнам с Россией и Китаем, - В.Мухин
06:53  В Туркмении с 1.09 ввели запрет на многоженство
06:50  КырПолитика. Драка экс-чиновника и депутата. 12 свидетелей ничего не видели
06:47  Третья КазСтолица. Елбасы присвоил Шымкенту статус "города республиканского подчинения"
05:49  Попытка путча? В Греции крайне правые пытались напасть на парламент, - В.Малышев
Вторник, 19.06.2018
22:20  3 - 1. Российские футболисты одолели египтян и вышли в плей-офф ЧМ
20:21  Саудовская Аравия превратит Катар в островное государство, - И.Субботин
13:26  Киев. Ветераны-"афганцы" и "чернобыльцы" пытаются штурмом взять ВерхРаду
10:09  Почему Израиль поддерживает ИГИЛ*?
10:08  Американские торговые войны выводят из себя даже японцев
10:06  The Hill: США вступили в битву за глобальный миропорядок
10:05  Daily Sabah: Израиль выступает против мирного урегулирования в Сирии
08:09  Новым депутатом Жогорку Кенеша Киргизии станет Тариэль Жоробеков
08:07  КазНацбанк запускает новую ипотечную программу "7-20-25"
07:47  В Оше пожар едва не уничтожил музей на священной горе Сулайман-Тоо
07:45  Есть три способа Киргизии не выплачивать китайские кредиты, - Евгения Ким
07:41  Меридиан диалога. Почему саммит ШОС в Циндао - историческое событие, - Андрей Кириллов
07:36  Пентагон готовит превентивные кибератаки на РФ и Китай, - А.Рискин
07:35  Есть ли выход из арабо-израильского тупика, - Вениамин Попов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Переживет ли Турция победу Эрдогана на выборах, - Тимур Ахметов
07:36 21.06.2018

Анкара движется по пути излишней политизации государственных институтов

Об авторе: Тимур Шамшидинович Ахметов – журналист-международник, независимый эксперт по Турции.
21.06.18

В Турции полным ходом идет избирательная гонка за пост президента и места в парламенте. После 24 июня результаты выборов на пять лет предопределят то, как Турция будет развиваться уже в рамках новой Конституции. Для правящей партии нынешние выборы особенно важны: Турции предстоит перейти к президентской системе правления. По всем расчетам, главой государства если не в первом туре, то во втором станет нынешний президент страны – Реджеп Тайип Эрдоган.

В новой системе исполнительная власть во главе с Эрдоганом получит больше возможностей для проведения дальнейших реформ. Возможности эти происходят из-за ограниченности влияния парламента на президента, оставшиеся инструменты воздействия требуют от законодательной власти экстраординарных мер, например сотрудничества партий для инициации вотума недоверия, что на практике невозможно из-за глубоких разногласий между политическими силами.

Другой источник новых возможностей Эрдогана лежит в процессе дальнейшей политизации государственных органов и институтов, где проводится назначение политически лояльных руководителей и целенаправленная кадровая политика. Эти меры направлены на строительство управляемого государства во главе с президентом. Политизация институтов имеет и обратную сторону.

Негативные эффекты происходящих сегодня в турецкой бюрократии процессов уже дают повод для беспокойства. Как известно, турецкая лира потеряла 60% от стоимости за последние пять лет, а агрегированный внешний долг составил 453 млрд долл. Бывший глава Центрального банка Турции Дурмуш Йылмаз отмечает, что чиновники начиная с 2013 года проводят неправильную экономическую политику исходя из политических соображений. Думать политически, а не экономически чиновников заставляет давление правительства, назначающего на руководящие посты не достойных, а лояльных президенту людей.

Проблемы в государственной бюрократии не ограничиваются экономической сферой. Традиционно важный политический игрок – силы безопасности Турции тоже демонстрируют симптомы профессиональной деградации. Основная причина та же – политизация. Так, на одном из своих предвыборных выступлений Эрдоган признался, что разведывательные органы страны следят за митингами оппозиционных партий и составляют отчеты о политических предпочтениях участвующих в мероприятиях граждан. Другим примером вышеуказанного процесса стало участие командующего Второй полевой армией Турции Метина Темеля в одном из политических мероприятий правящей партии, где генерал открыто выразил симпатию Эрдогану.

Крен системы отношений государственных органов в сторону поста главы государства имеет негативные последствия и для внешней политики Турции. Так, дипломатические ресурсы турецкого государства используются, например, в целях пропаганды во время выборов в пользу партии Эрдогана: консульства страны, обладая базой данных граждан Турции за рубежом, сотрудничают с местными представительствами правящей партии Турции и помогают им в таргетированном распределении материалов, листовок и писем.

Под ударом находятся и религиозно-культурные структуры Турции. В мае этого года стало известно о решении местных властей Германии ограничить сотрудничество с крупнейшей религиозной организацией турецкой диаспоры из-за подозрений в тесной кооперации с Анкарой, выходящей за рамки закона. Назначенные согласно договору между Турцией и Германией имамы подозреваются в работе на турецкую разведку. Утверждается, что религиозные руководители собирали информацию о политических противниках турецких властей.

Можно предположить, что система сдержек и противовесов между основными ветвями власти в Турции является гарантией от подобных злоупотреблений. Однако, как показывают события последних лет, судебный надзор и парламентский контроль перестали быть эффективными инструментами ограничения исполнительной власти. В первые дни после неудавшегося переворота недемократических сил правительство Эрдогана, вместо того чтобы усилить независимость судебной власти и повысить транспаретность кадровых назначений в высшие суды страны, начало активно замещать заподозренных в поддержке путчистов судей своими лоялистами.

Результатом политизации третьей власти стало не только падение доверия граждан к судебной системе страны. Самое опасное для демократического процесса заключается в том, что исполнительная власть получила возможность подавлять судебные инициативы в случаях, когда идет речь о серьезных нарушениях конституционного законодательства. С другой стороны, политическая оппозиция лишается надежды на успех борьбы за власть в рамках демократического процесса.

Политизация турецкой бюрократии является прямым следствием централизации политического контроля в руках президента. Если учесть, что новая Конституция, продвигаемая сторонниками Эрдогана, предусматривает еще большее усиление роли главы государства, то можно утверждать, что данный процесс – часть целенаправленной и сознательной политики властей. Консолидация власти должна привести к большей управляемости государственной бюрократии. В свою очередь, управляемость – основа политической стабильности, необходимой для проведения амбициозных экономических реформ.

Однако, как показывают вышеуказанные примеры, действия бюрократии, которая думает в плоскости политических интересов определенных властных кругов, могут не всегда приводить к оптимальному результату, выгодному с точки зрения национальных интересов Турции. Наконец, политизация чревата ростом рисков в случае, если власти принимают неверные решения и если они настойчивы в их имплементации, несмотря ни на что.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529555760
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  