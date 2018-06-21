 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США собираются вступить в переговоры с "Талибаном", - В.Скосырев
07:34 21.06.2018

Быстрый вывод иностранных войск из Афганистана обернется развалом правительственной армии

Владимир Скосырев
21.06.18

Срок перемирия, провозглашенного президентом Афганистана Ашрафом Гани, истек. А движение "Талибан" (запрещено в России) перестало соблюдать его в минувшее воскресенье. Но передышка открыла возможность закулисных переговоров между мятежниками и США. Госсекретарь Майкл Помпео сказал, что Америка готова участвовать в "дискуссиях" о роли иностранных сил в стране. Если такие контакты состоятся, это будет уступкой талибам, которые отказываются говорить с "марионетками" Кабула. Однако, по мнению экспертов, договоренности мешает раскол среди повстанцев.

Правительство Афганистана ранее объявило прекращение огня в ответ на обращение религиозных лидеров. Талибы согласились не воевать три дня, во время праздника Ид аль-Фитр. В этот короткий момент боевикам разрешили войти в города и брататься с солдатами служб безопасности. А теперь снова заговорили пушки.

Однако Гани не только открыл городские ворота закоренелому врагу. Президент предложил ему начать переговоры без предварительных условий. А это, как передает Reuters, открывает дорогу закулисным контактам между "Талибаном" и США об установлении мира.

Насколько реальна такая перспектива? Талибы называют афганское правительство марионеточным. Прежде чем с ним говорить, сначала нужно провести переговоры с США о выводе иностранных войск – такова позиция предводителей мятежников.

Западные аналитики и дипломаты полагают, что подвижка тут возможна. "Гани свою часть работы сделал. Теперь США должны прорвать блокаду", – утверждает Томас Ратиг, содиректор центра Afghanistan Analysts Network.

Госсекретарь США Майкл Помпео, как представляется, готов "прощупать" противника. "Как подчеркнул президент Гани, мирные переговоры по необходимости включат дискуссию о роли международных акторов и сил. Соединенные Штаты готовы поддержать, помочь и участвовать в таких дискуссиях", – сказал он.

Ричард Олсон, бывший специальный посол США в Афганистане и Пакистане, охарактеризовал комментарий Помпео как значительный. Значит, "США готовы в конечном счете обсуждать вопрос, который для "Талибана" стоит на первом месте: уход иностранных войск".

В беседе с "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар сказал, что проект, озвученный Гани, "на самом деле является инициативой США. И прекращение огня, и уничтожение американским дроном лидера пакистанского крыла движения "Талибан" Муллы Фазлуллы несколько дней назад можно рассматривать в комплексе. Все это связано с инициативой США, направленной на то, чтобы привлечь Пакистан к мирному процессу в Афганистане. Ведь "Талибан" – это не самостоятельная сила, она зависит от внешних игроков. И Пакистан – тут главный игрок. Все зависит от того, смогут ли США найти подход к Пакистану. Они хотят остановить сближение Пакистана с Россией, сдержать укрепление его связей с Китаем и другими странами региона. То есть предотвратить образование регионального альянса, который мог бы сказать веское слово в афганском кризисе".

Дадут ли что-то контакты США с "Талибаном"? Позиция его очень жесткая – полный вывод американских войск. К этому ни Кабул, ни Вашингтон не готовы. В любом случае, по мнению Нессара, если даже талибы станут легальной частью политической системы Афганистана, то это будет не вся группировка.

Дело в том, что полевые командиры и простые боевики искренне уверены, что совершают джихад против США. Если какая-то часть руководства талибов вольется в политическую систему, то это приведет к отторжению большой части рядовых боевиков. Они могут просто присоединиться к организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), прогнозирует эксперт.

С другой стороны, в Америке к возможным договоренностям с противником крайне настороженно относится генералитет. Перед комитетом Сената по вооруженным силам на днях держал отчет генерал-лейтенант Скот Миллер, назначенный новым командующим военными операциями в Афганистане. Он сказал, что резкий уход США может привести к тому же, что случилось в Ираке в 2015 году. Через три года после того, как США вывели свои войска из Ирака, армия там развалилась. Многие военнослужащие бежали или сдались ИГ. Эта группа захватила большие территории страны.

"Беспорядочный и поспешный уход негативно скажется на национальной безопасности США". ИГ и "Аль-Каида" (запрещена в России) смогут слиться и начать операции за рубежом. Они постоянно ищут таких возможностей, подчеркнул американский генерал.

Источник - независимая газета
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