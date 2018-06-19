Казспикер К.Токаев: "Я не верю, что Назарбаев пойдет на выборы президента в 2020 году...". Это он поторопился

07:18 21.06.2018 Согласно Конституции, Назарбаев как первый президент Казахстана может избираться на эту должность неограниченное число раз.



Председатель сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Нурсултан Назарбаев не будет баллотироваться на очередных президентских выборах, которые должны состояться в 2020 году, сообщает РИА Новости.



"Говоря откровенно, я не верю, что президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году. Потому что он очень мудрый человек и абсолютно разумный. Я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с иными кандидатами, кроме президента Назарбаева", - сказал Токаев в интервью ведущему программы Hardtalk на Би-би-си

.

При этом спикер сената подчеркнул, что это его "личное мнение".



"Конечно, это зависит от самого президента Назарбаева - пойдет ли он на президентские выборы. Но я должен открыто сказать, что я не верю, что он будет баллотироваться", - заявил Токаев.

Отвечая на вопрос, планирует ли он сам баллотироваться на президентский пост в 2020 году, Токаев отметил: "Я бы так не сказал". "Даже если президент Назарбаев не будет президентом этой страны, он будет иметь колоссальное влияние на внешнюю и внутреннюю политику", -подчеркнул глава сената.



Действующий президент Казахстана летом отметит свое 78-летие. Он возглавляет страну с момента образования, став президентом по итогам первых всенародных выборов 1 декабря 1991 года. На последних внеочередных выборах главы государства 26 апреля 2015 года Назарбаев в пятый раз одержал победу, набрав почти 98% голосов избирателей. Его полномочия истекают в апреле 2020 года. Согласно Конституции, Назарбаев как первый президент Казахстана может избираться на эту должность неограниченное число раз. Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529554680

Новости Казахстана

