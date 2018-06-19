Кыргызстан, исламисты и криминалитет сращиваются, - К.Николаев

06:58 21.06.2018 Периодическая смена политической власти в Кыргызской Республике создала благоприятную почву для формирования и укрепления преступных группировок. В данное время криминогенная обстановка характеризуется ростом авторитета и влияния преступных структур в различных сферах жизнедеятельности общества, что представляет определенную угрозу государственному строю страны.



В настоящее время организованные преступные группировки (ОПГ) не только проникли в экономическую и политическую сферу общества, но и проявляют активность в решении повседневных житейских вопросов на местах, беря на себя полномочия органов местной власти и правопорядка, создавая, таким образом, своего рода "управленческое сообщество".



При этом, лидеры преступных группировок налаживают связи с отдельными политическими партиями и их лидерами, общественными объединениями и религиозными (в том числе и экстремистскими) организациями.

Причиной становления ОПГ как действующей силы является, с одной стороны, слабость государственной системы, причастность местных властей и государственных структур к преступной деятельности, с другой - сложная социально-экономическая ситуация в стране.



Тяжелые социально-бытовые условия и материальные трудности привели к криминализации определенной части населения.

В Кыргызстане 2,1 млн. человек (38%) находится за чертой бедности, из них 66% являются жителями сельской местности. Отсутствие работы и незанятость молодежи, нерешенность социально-бытовых проблем приводят к росту в ее среде правонарушений, пополняя, тем самым, ряды преступников.

Коррумпированность и криминализация властных структур привела к нарушению правового поля, препятствию развитию экономики в целом, ухудшению общественно-политической обстановки в обществе.

Один из немаловажных факторов является то, что в последние годы наблюдается процесс сращивания ОПГ с религиозно-экстремистскими организациями. Этому послужило совместное нахождение осужденных сторонников религиозно-экстремистских партий с обще уголовными преступниками в пенитенциарных учреждениях, где последние подверглись "обработке" со стороны радикальных исламистов.

Осужденные религиозные экстремисты превратили пенитенциарные учреждения в идеальную площадку формирования идеологической базы радикального ислама. Впоследствии отдельные заключенные стали членами радикальных исламистских организаций и после выхода на свободу начали распространять полученные религиозные идеи не только среди преступного сообщества, но и среди своего ближнего окружения.



В итоге, радикальные исламисты смогли подстроить криминалитет под свою идею, использовать преступные группировки в своих целях. Это повлияло на религиозную и криминогенную ситуацию в республике.

Тем не менее, неспособность действующей власти защитить права граждан КР вынуждает людей обращаться к авторитетам криминальных структур для решения своих проблем. Криминалитет фактически начал выполнять функцию "правосудия". Это привело к тому, что преступные группировки стали равняться правоохранительным органам.

Сложившаяся ситуация показывает, что криминалы-авторитеты оказывают существенное влияние на социально-политическую жизнь страны.

На фоне роста влияния криминалитета для безработной молодежи становится престижным "быть бандитом". Во всех регионах страны отмечается увеличение численности рядового состава преступных группировок.



Константин Николаев Источник - paruskg.info

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