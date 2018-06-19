В Кыргызстане расследуют факт выдачи паспорта таджикскому бизнесмену в бегах Джураеву

06:55 21.06.2018 В Кыргызстане задержан сотрудник Государственной регистрационной службы за выдачу национального паспорта гражданину Таджикистана, находящемуся в международном розыске. Речь идет о Низомхоне Джураеве.



Кыргызские СМИ сообщили 20 июня со ссылкой на сообщение МВД КР, что паспортом пользовался гражданин Таджикистана Низомхон Джураев, 1967 года рождения, находящийся в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления у себя на родине. В 2014 году Джураев, который находился под следствием и участвовал в судебных заседаниях в Верховном суде, таинственно исчез.



Как сообщает МВД Кыргызстана, паспорт образца 2004 года был выдан гражданину КР в 2014 году в Сузакском районе Джалал-Абадской области. На основании этого документа ему уже в 2017 году в городе Балыкчи Иссык-Кульской области был выдан паспорт нового образца. Однако оперативники установили, что данным паспортом пользовался Низомхон Джураев.



Возбуждено уголовное дело. 18 июня был задержан гражданин А.А - главный специалист Госрегистра Сузакского района Джалал-Абадской области.



Низомхон Джураев, бывший гендиректор химзавода города Исфары, обвиняется таджикскими властями в организации преступной группировки, на счету которой, предположительно, убийство заместителя генпрокурора Таджикистана Толиба Бобоева, незаконное хранение оружия, легализация преступных средств, незаконная приватизация 16 гособъектов. По данным следствия, бизнесмен уклонился от уплаты налогов и похитил около 38 миллионов сомони (на то время $11 млн.).



В 2010 году бизнесмен был задержан на территории РФ по запросу Таджикистана после того, как тремя годами ранее покинул республику в связи с возбужденным против него уголовным делом и объявлением в международный розыск. В 2011 Генпрокуратура РФ решила экстрадировать Низомхона Джураева в Таджикистан.



Джураев оставался под стражей до февраля 2012 года, сразу после истечения срока ему предъявили новое обвинение и перевели в другой СИЗО, после выхода из которого в марте экс-депутат исчез, а объявился уже на территории Таджикистана и в прямом эфире местного телеканала признался в совершении всех преступлений, инкриминируемых ему таджикским следствием.



Летом 2014 года находящийся под следствием Низомхон Джураев вновь покинул страну. Тогда сообщалось, что Низомхон Джураев скрывается в Кыргызстане. Источник - centralasian.org

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