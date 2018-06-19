Глава контрразведки Германии обвинил Россию в кибератаках на энергетические предприятия

06:43 21.06.2018 Глава германской контрразведки (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Ханс-Георг Маасен возложил на Россию ответственность за недавние кибератаки на электросети Германии и базирующиеся в этой стране энергетические компании.



"Modus Operandi (лат. - образ действия) действительно является одним из многих доказательств, которые указывают на российское управление атакой",- сказал господин Маасен в интервью медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) (цитата по "РИА Новости").



Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в феврале назвала кибератаки самой большой угрозой для глобальной стабильности. В марте СМИ сообщали о попытке хакеров получить доступ к документам МИД Германии. Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529552580

Новости Казахстана

