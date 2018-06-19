|20:48 Картельное несогласие. За три дня до совещания по ОПЕК+ нефтяные страны продолжают споры
12:48 Америка пошла на Китай войной, зная ее исход
12:46 Россия намерена усилить свою авиабазу в Канте (Кыргызстан)
12:45 Путин оставил правительство Медведева, чтобы угодить Западу
12:43 Америке осталось 10 лет жизни, - К.Душенов
12:41 Дурень заигрался. Трамп в роли всемирного "папашки", - Э.Лимонов
12:40 США сами стали страной-мишенью? - К.Черемных
12:39 У узбекских фермеров, не выполнивших план по зерну, отбирают скот
12:36 Большая региональная война из-за Сирии может вспыхнуть в любой момент, - Д.Минин
12:35 Bloomberg: Торговая война Трампа может столкнуться с серьезным препятствием
08:54 В США всплыл политический труп - Обама хочет побороться с Трампом
08:47 Сложное партнерство. "Крымский фактор" в российско-турецких отношениях, - А.Балиев
08:31 Выборы в Ираке - трагикомедия или фарс? - А.Веселов
08:27 Почему выбор американцев пал на Казахстан и Узбекистан? К перспективам ОДКБ, - А.Пахолин
08:19 В Туркменской тюрьме запытали одного из задержанных по делу "валютчиков"
07:16 Зачем Казахстану новая Туркестанская область, - Д.Ашимбаев
07:14 "Два плюс два" умножают на ноль. США пытаются сорвать крупнейшие оборонные контракты России и Индии
07:10 Экс-президента Киргизии Атамбаева окружают арестами, - "Къ"
07:06 Имитация за дотации. Кризис мусульманских СМИ в России
06:59 "Верховным шаманом России" избран Кара-оол Допчун-оол, глава кызыльской МРОШ
06:56 Трамп готовится к звездным войнам с Россией и Китаем, - В.Мухин
06:53 В Туркмении с 1.09 ввели запрет на многоженство
06:50 КырПолитика. Драка экс-чиновника и депутата. 12 свидетелей ничего не видели
06:47 Третья КазСтолица. Елбасы присвоил Шымкенту статус "города республиканского подчинения"
05:49 Попытка путча? В Греции крайне правые пытались напасть на парламент, - В.Малышев
|Глава контрразведки Германии обвинил Россию в кибератаках на энергетические предприятия
06:43 21.06.2018
Глава германской контрразведки (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Ханс-Георг Маасен возложил на Россию ответственность за недавние кибератаки на электросети Германии и базирующиеся в этой стране энергетические компании.
"Modus Operandi (лат. - образ действия) действительно является одним из многих доказательств, которые указывают на российское управление атакой",- сказал господин Маасен в интервью медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) (цитата по "РИА Новости").
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в феврале назвала кибератаки самой большой угрозой для глобальной стабильности. В марте СМИ сообщали о попытке хакеров получить доступ к документам МИД Германии.