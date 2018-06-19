 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Беглый иракский генерал в тайге обрел счастье с русской женой
00:31 21.06.2018

Для настоящей любви не существует никаких преград, тем более таких, как национальность или цвет кожи. Это подтверждает история простой деревенской бабы и иракского генерала, который был чуть ли не правой рукой Саддама Хусейна. Эта необычная пара живет в алтайской тайге.

Уже год в алтайском селе Полевое, где с давних времен проживают этнические немцы, придя в гости с подарком, вместо danke schon можно услышать экзотическое "шокран" - тоже "спасибо", но на арабском. Здесь живут настоящие арабы, да не откуда-нибудь, а из иракского Багдада, где уже давно не все так спокойно. Односельчане до сих пор не понимают, каким образом простая русская женщина Вера вдруг стала женой этого загадочного по алтайским меркам человека.

Кадим Аббуд - так звучало имя этого человека в Ираке. На фото он изображен в военной форме и с большими звездами. Если он вернется в Ирак, его убьют. Политическая буря в пустыне забросила опального генерала в российскую глубинку. Спасаясь от идеологического преследования, он ввязался в любовную историю.

Вера Аббуд: "Мы познакомились мы через Интернет. Кадим мне сказал, что жена у него умерла. Он плакал, сказал, что у него трое несовершеннолетних детей. Я ему предложила приехать сюда, привезти детей. Как бы помощь свою предложила, так как я была уже женщина одинокая".

Кадим приехал, закружился любовный треугольник. Треугольник в том смысле, что инициативу взяла на себя будущая теща и уговорила дочь выйти замуж. Мужчина купил дом, завел рогатую и пернатую живность. В доме газа нет, вода не всегда течет, в холодильнике пусто, но любовь в семье, несмотря на трудности, романтичная - с обнимашками и семейными ссорами.

Этой историей любви больше всех недовольна арабская теща, ведь зять - как-никак бывший генерал, хоть и беглый, который говорил, что у него недвижимость в Багдаде и счет в банке. Подробности - в репортаже корреспондента Вячеслава Немышева.


Источник - НТВ
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