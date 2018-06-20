Картельное несогласие. За три дня до совещания по ОПЕК+ нефтяные страны продолжают споры

20:48 20.06.2018 В преддверии совещания министров энергетики стран-участников соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ окончательного консенсуса по пересмотру его условий пока нет. Технический комитет ОПЕК+ не согласовал финальное решение по сделке, а ряд стран выдвигают собственные предложения по объемам роста добычи или, как Иран, вообще против корректировки. Более того, единой позиции, по-видимому, пока нет и у ключевых участников ОПЕК+ - РФ и Саудовской Аравии.



Россия уверена, что на встрече в Вене 23 июня удастся договориться с ОПЕК об объемах корректировки сделки о сокращении добычи нефти, сообщил 20 июня первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер. "Теперь нужно определить новую цель, сделать это нужно в диалоге со всеми участниками - странами ОПЕК и не входящими в ОПЕК",- сказал он. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих также полагает, что договоренность будет достигнута на предстоящей встрече, добавив, что будут обсуждаться разные варианты продолжения сделки.



Москва и Эр-Рияд - ключевые участники соглашения ОПЕК+ - принципиально согласовали позиции еще несколько дней назад. Россия предложит в Вене нарастить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) в третьем квартале, заявлял глава Минэнерго Александр Новак 19 июня. "Текущая добыча в 2,8 млн б/с - это уже достаточно много, и мы больше перевыполняем, чем было,- пояснил чиновник.- Плюс рынок растет, и потребление растет, и баланс мы уже видим на рынке - остатки ниже средних пятилетних значений".



Несмотря на это, между участниками ОПЕК+ по-прежнему есть немало противоречий по объемам роста добычи. Иран, в свою очередь, и вовсе не готов идти на это, опасаясь снижения цен на нефть после возобновления санкций США. 18 июня технический комитет ОПЕК+ так и не выработал конкретные параметры нового соглашения, в итоге оставив решить вопрос министрам стран ОПЕК и РФ. Министр нефти Ирана Бижан Зангане 20 июня заявил, что обсудит позицию страны с Александром Новаком послезавтра, а 21 июня состоится встреча мониторингового комитета по сделке. До этого господин Зангане скептически оценивал перспективы договоренностей на предстоящей встрече.



По мнению некоторых стран ОПЕК, смягчение сделки должно происходить чуть медленнее, чем предлагает Россия.

"Мы считаем, что некоторые ограничения необходимо снять, но нам потребуется достичь консенсуса в отношении объемов наращивания добычи,- заявил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.- Вероятно, это будет где-то около 600 тыс. баррелей в сутки" (цитата по Bloomberg). При этом Алексей Текслер дал понять, что финальных договоренностей по параметрам корректировки сделки между РФ и Саудовской Аравией все же нет. "Саудовская Аравия в курсе нашей позиции. Но знает и согласна - это разные слова",- цитирует чиновника ТАСС.



Изначально в конце 2016 года участники пакта договорились сократить добычу на 1,8 млн б/с, из которых 1,2 млн б/с пришлись на страны ОПЕК, а остальное - на страны вне ОПЕК, в том числе 300 тыс. б/с на Россию (см. "Ъ" от 18 июня). Но со второй половины 2017 года страны ОПЕК совокупно стали добывать меньше своей квоты, и в этом году эта тенденция все заметнее. Она вызвана падением добычи в Венесуэле (на 700 тыс. б/с с начала 2017 года, до 1,4 млн б/с в мае), а также тем, что Саудовская Аравия добывает сейчас около 10 млн б/с при квоте почти в 10,3 млн б/с.



В итоге добыча ОПЕК в мае составила менее 31,9 млн б/с при общей квоте картеля в 32,73 млн б/с. Александр Новак говорил в мае, что фактически сокращение добычи от уровня октября 2016 года в рамках сделки ОПЕК+ составляет не 1,8 млн б/с, а уже 2,7 млн б/с. Иными словами, если сейчас участники сделки повысят добычу на 1,5 млн б/с, в реальности относительно изначальных условий она вырастет только на 0,6 млн б/с.



Дмитрий Козлов

20.06.18 Источник - kommersant.ru

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