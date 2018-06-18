Америка пошла на Китай войной, зная ее исход

12:48 20.06.2018 Чего добивается Вашингтон, вводя второй этап санкций против Пекина



Сергей Головченко

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Михаил Делягин



Америка начала торговую войну с Китаем. Вывод об этом напрашивается после заявления, которое сделал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.



- Нынешняя американская администрация почти все вопросы решает с позиции силы. Очевидно, что Европа и Китай не соглашаются на новые американские принципы торговли, которые те пытаются распространить на всех своих экономических партнеров. Эти действия приводят к тому, что торговая война уже фактически началась, - сказал Брутер.



По мнению Брутера, Вашингтон уже приступил к введению второго этапа санкций против Китая. В МИД Китая отметили, что развязывание США торговой войны, нарушение рыночных правил наносят ущерб интересам не только обеих стран, но и всему миру. Уже и Россия объявила о введении пошлин на американские товары.



Хотя и без вех этих заявлений было понятно, к чему все идет.



Начало торговой войны положил визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Китай.



Белый дом буквально готов цепляться к китайцам по любому поводу и безо всякого повода. Особое бешенство у Вашингтона у янки вызывают военные базы КНР на островах Южно-Китайского моря. В официальном американском заявлении о визите госсекретаря прямо говорится: "Помпео подтвердил нашу глубокую озабоченность по поводу строительства и милитаризации форпостов в Южно-Китайском море. Поскольку эти действия усиливают напряженность, усложняют и накаляют споры, создают угрозу свободному потоку торговли, и подрывают региональную стабильность…"



Было время, когда предшественник Трампа Барак Обама даже вроде бы и не заметил, как китайские военные высадились на рифе Скарборо. Все внимание администрации США тогда было сфокусировано исключительно на Крымском полуострове, который только что вернулся в состав России. Что же заставило Трампа и Помпео поменять приоритеты? Чем так напуган сегодня Белый дом?



Угрозу эту зовут отказ от "таогуан янхуэй". Этот принцип международной политики КНР был провозглашен еще при Дэн Сяопине. Переводится он так: "Скрывай свои возможности - держись в тени". Однако Си Цзиньпину, похоже, держаться в тени больше не хочется. Это и испугало американцев. Испугало до дрожи и бормотания! Отсюда и дерганная, неадекватная риторика США в адрес КНР. В Пекине возникла и активно продвигается идея "и дай - и лу" - "Один пояс - один путь". Интересно, что журналистам китайских государственных СМИ не рекомендуется называть "Один пояс - один путь" такими словами как "стратегия", "проект", "программа", "повестка". Тогда что же это?..



А это именно идея… Причем, идея глубоко национальная, но с глобальными, масштабными амбициями…



"Один пояс - один путь" не предполагает полное и катастрофическое разрушение старого мироустройства. "И дай - и лу" призван реформировать современный политико-экономический ландшафт на двух новых основах: "гунчжэн" - справедливость и "хэли" - рациональность. Предшественники Си Цзиньпина - Цзян Цзэмин и Ху Цзиньтао - всегда компенсировали свою временами жесткую риторику мягкостью на деле. Принцип "скрывай свои возможности - держись в тени" свято соблюдался. Теперь для КНР наступили новые времена. И никакие визиты государственных секретарей США не способны сдержать самую многолюдную в мире страну.



Именно рациональность ("хэли"), заложенная в "Одном поясе - одном пути", рождает такие проекты как "Тайский канал" через перешеек Кра на Малаккском полуострове. Канал сможет выводить суда из Тихого океана в Индийский напрямую, минуя Сингапур и перегруженный Малаккский пролив. Маршрут сокращается на 1200 километров. Военные базы КНР на островах Южно-Китайского моря - это своего рода "непотопляемые авианосцы", которые будут надежно охранять новую глобальную коммуникацию от посягательств любого агрессора, в первую очередь - американского…



- Трамп, кажется, понимает в китайских делах так же мало, как и его предшественник Обама, уделяя внимание лишь трем вопросам - КНДР, Ирану и торговле, - пишет Project Syndicate. По словам адмирала ВМС США Филиппа Дэвидсона, возглавившего Тихоокеанское командование, опаснее всего то, что создание искусственных островов в Южно-Китайском море "кажется, завершенным".



Совершенно очевидно, что "Один пояс - один путь" - масштабная дорожная карта. И маршруты, связывающие КНР с Ближним Востоком, Северной и Южной Европой, могут быть самыми разными. Ни для кого не секрет, что кратчайшее расстояние между двумя точками - это путь по прямой линии. В Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) уже участвуют КНР, Индия, Пакистан. Их общие сухопутные границы открывают прямой или почти прямой путь. Иран пока имеет в организации статус наблюдателя. Если к ШОС присоединятся еще Ирак и Сирия, то товары и бизнес стран ШОС получат выход к сирийским портам Средиземноморья с использованием прямого сухопутного маршрута. С гражданскими войнами в Сирии, Ираке и даже в Ливии наверняка будет покончено. Зачем же тогда Хиллари Клинтон на пару с Джо Байденом устраивали весь этот ужас под названием "арабская весна"? Башар Асад укрепляет свою легитимную власть, а Соединенные Штаты неизбежно скатываются на обочину геополитики… Предвыборный лозунг Дональда Трампа "Сделаем Америку великой снова!" обретает прямо-таки издевательское звучание…



Отказ Вашингтона от Транстихоокеанского партнерства и пробуксовка партнерства Трансатлантического означают, что прежний план американской элиты по организации нового витка глобализации с выталкиванием из нее Китая, России, Индии провалился. И это резко повысило мировое значение "Одного пояса - одного пути", чему в Соединенных Штатах, понятное дело, совсем не рады.



Посол США в Китае Макс Бокус отметил, что до избрания Дональда Трампа президентом США можно было ожидать, что Транстихоокеанское партнерство Вашингтона - торговый альянс 12 стран - мог стать противовесом растущей мощи Китая. Однако Трамп вывел США из этого альянса на следующий же день после вступления в должность президента. Хотя в альянс до сих пор входят Австралия и Япония, без поддержки Вашингтона это партнерство будет играть незначительную роль, даже если оно продолжит свое существование.



Выходит, США сами виноваты в своих проблемах из-за собственной непоследовательной политики? Об этом мы спросили доктора экономических наук, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина.



- Дело тут даже не в политических маневрах. Все гораздо серьезнее. США уступают свое лидерство и в экономике, и в политике, и в технологиях, далее везде… Кроме военной сферы и эмиссии доллара. У них 12 ударных авианосных группировок. И это сила, даже если часть из них стоит где-то на ремонте. Для КНР базы в Южно-Китайском море - это демонстрация. Демонстрация того, что Америка больше не является хозяйкой мира. Это демонстрация всем странам Юго-Восточной Азии прежде всего…



- Имеют ли военные базы отношение к инициативе "Один пояс - один путь"?



- Присутствие Китая на архипелаге Спратли - часть этой инициативы. Но даже если бы "Одного пояса - одного пути" вообще бы не было, острова Спратли все равно стали бы китайскими. Потому что главное показать, кто хозяин в мире. Вопрос все время обостряется. Теперь он звучит так: "А являются ли США здесь хозяевами?" И китайцы показывают, что в регионах, важных для КНР, американцы больше не хозяева. Там где Китай разрешает США доминировать - пожалуйста, можете куролесить… А в наших прибрежных морях - нет. Кстати, китайские аналитики вполне серьезно анализируют возможное военное столкновение США и КНР в Южно-Китайском море в 2020 - 2021 годах… Мало кто об этом знает…



- Получается, что США больше заботят не столько китайские базы, сколько свои собственные?



- Именно так. Известный экономист Ларри Саммерс как-то сказал: Если однажды Америка лишится своих военных баз, то наутро она проснется банкротом". Отсюда и все "озабоченности" Помпео, и другие громкие заявления США по поводу Южно-Китайского моря… Источник - СвободнаяПресса

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