 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия намерена усилить свою авиабазу в Канте (Кыргызстан)
12:46 20.06.2018

Россия заинтересована в расширении и усилении "компонентов" авиабазы в Канте, которые, возможно, охватят и юг республики. Об этом в Бишкеке на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству во время обсуждения перспектив сотрудничества в военной сфере заявил депутат Госдумы РФ Виктор Заварзин.

"База в Канте не для того, чтобы была база, а для того, чтобы была безопасность в этом регионе. База расположена в уникальном месте. База в рамках ОДКБ и двухстороннего сотрудничества выполняет стратегическую задачу... Мы хотим усилить, расширить там компоненты на этой базе, которые охватят и юг", - заявил он.

Вопрос об открытии второй российской военной базы в Кыргызстане время от времени обсуждается последние десять лет. Бывший премьер-министр Сапар Исаков во время визита в Москву в прошлом году заявлял СМИ, что ради безопасности региона на кыргызско-таджикской границе должна быть военная база. Эксперты в этой сфере в свою очередь выражали мнение о том, что этот вопрос нужно обсудить с общественностью и специалистами.

Российская авиабаза в Канте открыта в 2003 году. В прошлом году к ней были присоединены еще четыре российских объекта, образовав объединенную военную базу.

Источник - centralasian.org
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