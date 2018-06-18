Россия намерена усилить свою авиабазу в Канте (Кыргызстан)

12:46 20.06.2018 Россия заинтересована в расширении и усилении "компонентов" авиабазы в Канте, которые, возможно, охватят и юг республики. Об этом в Бишкеке на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству во время обсуждения перспектив сотрудничества в военной сфере заявил депутат Госдумы РФ Виктор Заварзин.



"База в Канте не для того, чтобы была база, а для того, чтобы была безопасность в этом регионе. База расположена в уникальном месте. База в рамках ОДКБ и двухстороннего сотрудничества выполняет стратегическую задачу... Мы хотим усилить, расширить там компоненты на этой базе, которые охватят и юг", - заявил он.



Вопрос об открытии второй российской военной базы в Кыргызстане время от времени обсуждается последние десять лет. Бывший премьер-министр Сапар Исаков во время визита в Москву в прошлом году заявлял СМИ, что ради безопасности региона на кыргызско-таджикской границе должна быть военная база. Эксперты в этой сфере в свою очередь выражали мнение о том, что этот вопрос нужно обсудить с общественностью и специалистами.



Российская авиабаза в Канте открыта в 2003 году. В прошлом году к ней были присоединены еще четыре российских объекта, образовав объединенную военную базу. Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529487960

Новости Казахстана

