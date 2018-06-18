Путин оставил правительство Медведева, чтобы угодить Западу

12:45 20.06.2018 Но сможет ли таким образом Кремль подружиться с ЕС



Андрей Раевский



Переназначение (хотя и с перетасовками) "экономического блока" правительства Медведева вызвало много разных версий. Мою гипотезу можно подытожить так: Путин решил не очищать российскую власть от (непопулярного) "экономического блока" потому, что он захотел представить Евросоюзу такие "известные лица" и таких партнеров, которым политики в ЕС доверяли бы. Именно сейчас, когда безумное поведение Трампа ведет к открытому отчуждению в отношениях со многими европейскими лидерами, самое подходящее время для того, чтобы к "отталкиванию" США добавить российское "притягивание". Переназначая российских "либералов" (это - эвфемизм, используемый для обозначения типов, влюбленных в ВТО/ВБ/МВФ и т. д.), Путин заставляет Россию выглядеть настолько привлекательной для ЕС, насколько это возможно.



Эта гипотеза основывается на одной важной посылке: что ЕС - при подходящих условиях - смог бы стать партнером для России.



Но оправданна ли эта посылка? Лично я не считаю, что это так, и постараюсь изложить причины моего скептицизма.



Во-первых, никакого ЕС не существует - по крайней мере, в политическом плане. Еще более важно то, что нет никакой "внешней политики ЕС". Да, есть государства-члены ЕС, у которых существуют политические лидеры. В ЕС имеется сообщество крупного бизнеса. Есть множество организаций ЕС. Но, как такового, "ЕС" не существует, особенно, во внешнеполитическом плане. Наилучшим доказательством этого является то, насколько никчемным т.н. "ЕС" проявил себя на Украине. Затем - при введении антироссийских санкций, при вторжении нелегальных иммигрантов, а теперь - и в общении с Трампом. ЕС - в лучшем случае -протекторат/колония США, хотя некоторые из его членов "равны больше, чем другие" (скажем Соединенное королевство (СК) по отношению к Греции). Но большинство (все?) государств-членов ЕС униженно послушны перед США. И это неудивительно, если принять во внимание, что так называемый "лидер ЕС" или "тяжеловес ЕС" - Германия - обладает весьма ограниченным суверенитетом. Лидеры ЕС не что иное, как компрадорская элита, которой плевать на мнения и интересы народов Европы. Невозможно отрицать тот факт, что так называемая "внешняя политика ЕС" на протяжении десятилетий шла и идет вразрез с жизненно важными интересами народов Европы. И положение это с каждым днем только ухудшается.



Во-вторых, единственной мощной и объединенной организацией в Европе является вовсе не ЕС, а НАТО. А НАТО в реальном измерении не менее, чем на 80% - это США. Забудьте про эти зловеще выглядящие европейские армии. Все они - посмешище. Они не представляют собой никакой реальной силы - слишком малы, слишком плохо обучены и подготовлены, недостаточно оснащены и плохо управляемы. Но они полностью зависимы от США по длинному списку критически важных способностей и "множителей силы": управлению, контролю, связи, разведке, построении сетей, наблюдению, выявлению целей, логистике и т. д. Более того, с точки зрения подготовки и обучения, планирования применения вооруженных сил, закупки систем вооружений, развертывания и технического обслуживания государства ЕС также тотально зависимы от США.



В чем причина этого? По сравнению с военным бюджетом США любое конкретное государство ЕС - просто карлик. Поэтому все они и зависят от США. Номинальный глава НАТО - генеральный секретарь - это обычно ничтожество, выступающее с громкими заявлениями. Это всегда европеец (я думаю об этом клоуне Столтенберге, как о вполне подходящем примере). Но НАТО управляется не генеральным секретарем НАТО. В действительности, она управляется Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе. Он - глава Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе. Забудьте про т.н. "европейские армии" - все это пустое бахвальство. На самом деле, в ЕС все знают, кто тут босс. Но вот в чем самый главный факт: НАТО отчаянно нуждается в России для того, чтобы оправдать свое собственное существование. Если отношения с Россией улучшатся, то у НАТО больше не останется причин для существования. Неужели вы действительно думаете, что кто-то позволит этому произойти? Я-то, конечно, в такое не верю! А пока европейцы заняты тем, что просят себе еще больше американских войск. И все они делают вид, будто в них вселяет ужас какое-то российское вторжение. А отсюда и потребность во все большем количестве учений поблизости от российской границы со все большим количеством участвующих сил и средств. А чтобы быть готовыми к чему угодно, НАТО сейчас постепенно расширяется на Латинскую Америку.



В-третьих, в странах ЕС существует длинный список правительств, которым жизненно необходимо иметь плохие отношения с Россией. В этот список входят:



Непопулярные правительства, которым необходимо объяснить свои собственные провалы бесчестными действиями некоего внешнего страшилы. Так, испанские власти обвинили Россию в создании кризиса в Каталонии. А британские власти - в их "Брекзите". Шведы действуют еще лучше - они уже готовят общественное мнение своей страны к "российскому вмешательству" в случае, если результаты выборов окажутся не такими, какие им требуются. Правительства, риторика которых уже была настолько истерично антироссийской, что они просто не в состоянии от нее отойти. Наилучшие примеры: СК и Меркель. Но поскольку большинство государств ЕС (не все) в проведенном "под чужим флагом" деле Скрипаля действовали на основании британского "highly likely" (весьма вероятно - С.Д.) и во имя "солидарности", то сейчас они - соучастники этой политики. И они ни в коем случае не собираются признавать, что британцы их обдурили.



Проститутки ЕС - государства, политика которых состоит в том, чтобы прислуживать США против России. Эти государства соревнуются между собой в самых унизительных формах - лишь бы обойти другого и заслужить титул "самого верного и преданного слуги США". Наилучший пример - три крошечных прибалтийских государства. Но на первом месте "яростно патриотичные поляки", которые сейчас хотят, фактически, платить Дяде Сэму за то, чтобы их оккупировали (в то самое время, когда Дядя Сэм пытается рэкетом вытащить из них миллиарды долларов). А сейчас, когда субсидии ЕС истощаются, положение этих стран только ухудшается. И они понимают, что единственным источником, из которого они все еще могут получать деньги, являются США. Так что, не ждите, что в обозримом будущем они изменятся. Правительства, которые хотят сокрушить недовольных внутри страны, обвинив любые патриотические партии/движения в том, что они "оплачены Кремлем" и представляют российские интересы. Наилучший пример - Франция и то, как в этой стране обошлись с Национальным фронтом. Я бы поспорил, что большинство государств ЕС - в той или иной степени - работают над тем, чтобы создать "государство национальной безопасности" потому, что они считают (и правильно), что европейские народы глубоко разочарованы и настроены против политики ЕС.



Вопреки очень часто повторяемому мифу, группы европейских бизнес-интересов не представляют собой мощную анти-русофобскую силу. Почему? Да просто посмотрите на Германию: при всей вовлеченности Германии (и лично Меркель) в украинскую проблему, при всей глупой риторике про "агрессора Россию", которая "не соблюдает Минские соглашения", проект "Северный поток-2" продвигается вперед! Да, деньги говорят, и правда заключается в том, что, хотя антироссийские санкции и стоили Европе миллиарды, группы больших финансовых интересов (скажем, французская компания Total) изыскали пути того, как проигнорировать/обойти эти санкции. Ну, конечно, в Европе присутствует лобби, выступающее за торгово-экономические отношения с Россией. Это лобби реально, но оно даже близко не стояло по мощи антироссийских сил, действующих в ЕС. Поэтому уже несколько лет разные политики и общественные деятели ЕС шумят насчет того, чтобы снять санкции, но когда дело доходит до голосования - все они голосуют так, как им сказали настоящие боссы.



Между прочим, не вся русофобия ЕС сгенерирована в США. Совсем недавно мы ясно увидели это, когда Трамп предположил, что в G7 (или, если быть точным, G6+1) надо вновь пригласить Россию, именно европейцы сказали "не-а!". Если и есть какая-то "позиция ЕС" (пусть очень скромная и слабая), то она, в основном, антироссийская. Особенно, в Северной Европе. Так что, когда Дядя Сэм говорит европейцам подчиниться и заняться обычной поркой России, все они очень быстро встают в единый строй. Но в тех редких случаях, когда США не продвигают яростную антироссийскую повестку дня, европейские политики внезапно находят в себе достаточно силы воли, чтобы сказать "нет". Кстати, при всех своих заявлениях о приглашении России обратно в G6+1, США активно работают над тем, чтобы ввести еще больше санкций против России.



Нынешние мини-войны между США и ЕС (по вопросам торговли, Ирана, Иерусалима) вовсе не означают, что Россия может автоматически извлечь из этого выгоду. Наилучший пример этого - кошмарный саммит G6+1, в ходе которого Трамп, фактически, отдалился ото всех лишь для того, чтобы G6 повторила свою антироссийскую позицию, хотя G6+1 нуждается в России намного больше, чем Россия нуждается в G7 (а она действительно не нуждается в "семерке"!). Точно так же, как лидеры США и Израиля могут не соглашаться и - от случая к случаю - спорить между собой, это вовсе не значит, что они перестали быть крепко спаяны. Вспомните, хотя бы, мафиозные "семьи", которые даже могут вести друг против друга "войны". Но это вовсе не значит, что от всего этого извлекает выгоду все остальное население, на которое охотятся гангстеры.



От украинского кризиса выгоду получат только антироссийские силы в Европе. Весьма вероятно, что в ближайшем будущем укронацистский режим попробует отвоевать Новороссию (ДНР/ЛНР). Я полагаю, что исход такого нападения сомнений не вызывает - укронацисты потерпят поражение. Единственный вопрос в том, от кого они потерпят поражение.



Вариант первый. Они потерпят поражение от объединенных сил ДНР и ЛНР. Это, возможно, наиболее вероятный исход. Если случится так, то весьма вероятна контратака со стороны Новороссии с целью освобождения большей части Донецкой и Луганской областей, особенно городов Славянск и Мариуполь. Поскольку по поведению в прошлом лучше всего можно предсказать поведение в будущем, то мы можем быть уверены в том, какой будет реакция в Киеве и на Западе: во всем виновата Россия. Англо-сионисты никогда не признают, что укронацистский режим потерпел поражение в гражданской войне от своего собственного народа потому, что новороссияне никогда не примут того, чтобы ими правил нацистский режим. Таким образом, победа Новороссии будет иметь своим результатом новую волну истеричной русофобии.



Вариант второй. Укронацистам в их наступлении будет сопутствовать успех, и Донецку будет угрожать угроза захвата. Путин просто не сможет позволить этому случиться. Он повторял это обещание множество раз, и недавно сделал это еще раз во время своей "открытой линии". Если русские будут вынуждены вмешаться, то это не будет массированным наземным вторжением - для этого нет нужды. Для уничтожения наступающих сил укронацистов и установления бесполетной зоны над всей Новороссией Россия располагает необходимой огневой мощью в виде ракетных и артиллерийских ударов. Если же Киев продолжит наступать и разовьет полномасштабное нападение на саму Россию, то украинские вооруженные силы будут совершенно рассеяны и в течение 48 часов прекратят вести бои. Этот сценарий - то, что я называю "мечтой неоконов", поскольку такое российское вмешательство будет не воображаемым, а вполне реальным. И Кремль даже подтвердит его очень даже публично и, вероятно, признает две новороссийские республики точно так же, как это произошло 08.08.08. когда Саакашвили решил вторгнуться в Южную Осетию. Так что, англо-сионисты (наконец-то!) получат "доказательства" того, то Россия является агрессором. Поляки, прибалты будут готовиться к "неизбежному" российскому вторжению. И я думаю, имеются хорошие шансы на то, что силы НАТО выдвинутся на западную Украину, чтобы "остановить русских", даже если у русских не будет абсолютно никакого желания или даже возможного мотива желать вторгнуться на остальную Украину. И, уж тем более, в Польшу, Швецию или в микроскопические государства Прибалтики.



Я признаю, что остается все же некоторая возможность того, наступление укронацистов и не состоится. Может быть, Порошенко и Ко струсят (им-то известно реальное состояние укровоенных и "добробатовских" эскадронов смерти). А может быть, свое необходимое воздействие возымеет недавняя не очень-то завуалированная угроза Путина о "тяжелых последствиях для украинской государственности в целом". Но что произойдет, если даже это наступление не состоится? Лидеры ЕС и укронацистский режим в Киеве все равно возложат на Россию вину за то, что Украина сейчас явно стала несостоявшимся государством. Какой бы сценарий вы ни выбрали для Украины, все станет только хуже, и все будут во всем винить Россию.



Кризис в Сирии пойдет на пользу только антироссийским силам в Европе. Становится все более и более ясно, что США сейчас пытаются отвоевать Сирию, провести реконкисту. Или, по крайней мере, они стараются расколоть Сирию на несколько зон, в том числе такие, которые будут контролировать США. Сейчас США и "хорошие террористы" войну проиграли. Но это не останавливает их от того, чтобы поджечь новую войну, главным образом, заново организуя, заново готовя и обучая, заново размещая и, самое главное, заново переименовывая выживших "плохих террористов" в "новых хороших". Этот план подкреплен саудовскими деньгами и израильской огневой мощью. Более того, Россия сейчас говорит о том, что силы специального назначения США уже работают с (новыми) "хорошими террористами" над тем, чтобы - вы догадались - подготовить еще одну фальшивую химическую атаку и возложить вину за нее на сирийцев. А почему бы и нет? Это уже отлично сработало несколько раз, так почему же не сделать это снова? По крайней мере, США получат еще одну возможность организовать попытку дать их "Томагавкам" продемонстрировать эффективность (а если эта попытка вновь провалится, факты здесь значения не имеют). И не заблуждайтесь, "победа" США в Сирии (или в Венесуэле) стала бы катастрофой не только для этого региона, но и для любой страны, желающей стать суверенной. И вновь, за все это вину возложат на Россию.



А при таких безумцах, как Болтон, атаке могут подвергнуться и вооруженные силы России. Точно так же, как и в случае с Украиной, какую-то сделку можно будет заключить (по крайней мере, американские и российские военные все еще говорят друг с другом). Но лично я считаю, что заключать любую сделку с Трампом так же тщетно, как заключать сделку с Нетаньяху: ни одному из них верить нельзя; оба они нарушат любые свои обещания, не моргнув глазом. А если в Сирии и/или Иране разверзнется ад, то НАТО сделает так, что все европейцы быстро и послушно встанут в строй ("солидарность", помните?).



Итог таков: в настоящее время весьма и весьма маловероятно, чтобы ЕС стал для России "жизнеспособным" партнером. Будущее ЕС, вообще, выглядит довольно мрачно.



Может быть, и верно то, что западные лидеры предпочли бы в новом российском правительстве видеть либеральный "экономический блок", но остальной мир вовсе не имеет такого желания (особенно, если учесть, как многие страны терпели огромные тяготы от рук типов из ВТО/ВБ/МВФ и им подобных).



Заключение:



Англо-сионистская Империя находится ни в США, ни в ЕС, ни в Израиле, ни где-то еще на планете. Это транснациональная сущность с региональными вариациями, под зонтиком которой располагаются различные группы интересов. Можете представить ее в виде гигантской преступной банды, промышляющей рэкетом всей планеты под видом ее "защиты". Верх наивности - думать о том, что, подставив этим головорезам "либеральное" лицо, вы заручитесь их поддержкой. На ваше лицо этим ребятам плевать: все, что им необходимо, так это ваша покорность и ваше повиновение. Владимир Путин отлично выразил это, когда сказал: "Они не унизить нас хотят. Они хотят нас подчинить, хотят за наш счет решать свои проблемы".



Однако, если ЕС в практическом плане не существует, то Россия может - и будет - иметь дело с отдельными государствами-членами ЕС. Существует огромная разница между, скажем, Польшей и Италией. Или СК и Австрией. Более того, ЕС не только дисфункционален; он нежизнеспособен. Россия получила бы громадные выгоды, если бы нынешний ЕС либо развалился, либо был глубоко реформирован потому, что нынешний ЕС -творение типов из Бильдербергского клуба, поддержанных Соединенными Штатами, а не та Европа, в которой нуждаются европейцы. Фактически, я бы даже утверждал, что ЕС является главной угрозой для людей, живущих на европейском континенте. Таким образом, Россия обязана использовать свои ресурсы для того, чтобы поощрять двустороннее сотрудничество с индивидуальными членами ЕС и никогда не предпринимать никаких действий, которые укрепляли бы (или даже легитимировали) производные от ЕС организации - такие, как Европарламент, ЕСПЧ и т. д. Это все сущности, которые стремятся подорвать суверенитет всех своих членов, включая Россию. И вновь, Путин был прав, когда недавно заявил, что "Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет".



Какими бы ни были идеологии и лозунги, все империи от природы являются злом. Они от природы являют собой опасность для любой страны, желающей стать по-настоящему суверенной. Если Россия (и Китай) хотят создать многополярный мир, то им необходимо постепенно отсоединяться от тех транснациональных органов, которые полностью контролирует Империя. Вот так все просто. Вместо этого Россия должна взаимодействовать с теми странами, политическими партиями и силами, которые отстаивают то, что де Голль называл "Европой отечеств". И англо-сионистская Империя, и ЕС проходят через самый глубокий кризис в своей истории, и его исход уже определен. Скорее раньше, чем позже, одна за другой европейские страны восстановят свой суверенитет. То же сделает и Россия. Она сможет рассчитывать на подлинное партнерство с Западом только в том случае, если народу Европы удастся восстановить свой суверенитет. Постепенное развитие и интегрирование евразийского материка предлагает громадные экономические возможности, которые могут быть очень выгодными для государств Европы. Процветающая Европа "от Атлантики до Урала" все еще возможна, но она состоится только, когда нынешние ЕС и НАТО будут заменены подлинно европейскими институтами, а нынешние элиты будут заменены сторонниками суверенитета.



У людей России, ЕС и, я поспорю, США одна цель и один враг. Они хотят восстановить свой суверенитет, избавиться от своих коррумпированных и, если честно, предательских элит. Они хотят освободиться от господства англо-сионистской Империи. Вот почему продвижение проблемы "подлинного суверенитета" (и традиционных национальных ценностей), я считаю, является самой объединяющей и самой мощной идеей, которая нанесет поражение Империи. Борьба будет долгой, но ее исход сомнению не подлежит.



Автор: Публикуется под псевдонимом The Saker - широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец - голландец, мать - русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении пост-советских государств. Проживает во Флориде (США).



Публикуется с разрешения издателя.



Перевод Сергея Духанова Источник - СвободнаяПресса

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