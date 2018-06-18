Дурень заигрался. Трамп в роли всемирного "папашки", - Э.Лимонов

12:41 20.06.2018 Папашкины страсти

"сыновство" длится обычно несколько дней, а президентства длятся годы, так что, звыняйтэ мистер Трамп!



Эдуард Лимонов



Только что мы наблюдали, как президент Соединенных Штатов неожиданно подобрел к России, предложил приплюсовать ее к G7, назвал Крым российским, "потому что в Крыму говорят на русском".



Мне даже позвонили и спрашивают: "Это он тебя что ли начитался? Ты же все называл язык единственным признаком принадлежности к той или иной нации".



Вряд ли Трамп меня начитался.



Я предполагаю, что его бросила к нам ссора, которая случилась на G7. Ссору исчерпывающе символизирует фотография с последней встречи G7, Трамп сидит, европейские лидеры нависли над ним с осуждающими выражениями лиц.



Ну вот, с G7 он перессорился, и как такой человек должен себя вести, перессорившись с Европой?



Такой человек, перессорившись с Европой, немедленно сделал благожелательный пасс в сторону России. По русской народной мудрости "Ах, так! Назло маме и бабушке отморожу уши".



Отсюда как производное образовалось трамповское: "Крым русский, потому что в Крыму говорят по-русски, нужно приплюсовать Россию к G7".



Так папашу Трампа раздражило, что Европа его не слушается, что Россия ему вдруг стала мила. Но это не надолго. Не обольщайтесь.



Мы видели с вами, благодаря современным средствам массовой сиюминутной информации, мы видели в немедленном настоящем времени, как папаша Трамп задружился с вышколенным Макроном, ухаживал за ним, как отец за сыном, всякие обнимашки разводил, ходили они чуть ли не в обнимку.



Это что?



А для внимательного наблюдателя - это комплекс отца-папашки у Трампа взыграл.



Отец же в идеале хочет научить сына, если не всему, что знает сам, то наставить его в науке поведения, внушить свой взгляд на мир. А когда ученик сам президент европейской державы, слывущей культурной столицей мира, то это льстит американскому миллиардеру, каковым Трамп был и каковым он остался.



Я до сих пор помню, с каким неприкрытым восхищением, стали относиться ко мне мои знакомые американцы, узнав что я собрался на жительство в Париж. "Paris, France?" - восхищенно переспрашивали они, и американские физиономии выражали при этом полный восторг.



Поскольку американцы-то в глубине души, несмотря на свои авианосцы и крылатые ракеты помнят о том, что они, по сути дела, деревенщина, живущие у бога на рогах, на окраине мира, за тяжелой водой Атлантики.



Хорошо воспитанный, тонконосый и горбоносый, высоким стебельком хитрый Макрон не раз во время своего двухдневного визита прилегал стебельком на коровью тушу Трампа.



Полный был восторг на лице президента-миллиардера. Он, Дональд, скромный организатор конкурсов красоты вразумляет президента великой культурной нации, того, кто из Paris, France…



Правда приязнь продлилась до того момента, когда администрация США обложила своих европейских товарищей пошлинами.



Подобная же история произошла и в отношениях с другим сынком - с Ким Чен Ыном.



С этим чуть ли не карикатурным (Ын имеет много общего с со всеми злодеями бондианы, фильмов с Джеймсом Бондом, начиная с мистера Но, разве нет? Имеет, имеет) героем.



Сколько крика и оскорблений мы слышали до сингапурской встречи в адрес Ына от Трампа! Тонны…



Однако Ын вызывал и вызывает еще в обрюзгшем старом Трампе те же отеческие импульсы, какие вызывал в Трампе ладный и ловкий француз Макрон.



Ын - это второй случай, и теперь можно безошибочно констатировать, что молодые лидеры вызывают у папаши Трампа прилив отеческих чувств.



Нынче Трамп в восторге от Ына. "С этим парнем возможно делать дела". "Ким Чен Ын - умный парень…". "Новый период отношений…".



Трамп просто любуется своим визави. Он очень счастлив.



Ему даже было интереснее потереться об Ына, поскольку если Макрон - good boy, то корейский парнишка ярко выраженный bad boy, а американскому сердцу bad boys всегда милее.



В голливудских фильмах чуть ли не во всех, героизируются плохие парни. И Трамп, я уверен стопроцентно, считает себя самым настоящим, аутентичным плохим парнем.



Как же Трамп блаженствовал в Сингапуре, общаясь с самым плохим парнем на планете? О, чудо, сказка, как ему было хорошо!



Однако администрация США не разделяет отеческие чувства президента.



Администрация торгово-милитаристской империи не испытывает отеческих чувств ни к Макрону (предъявили ему счет, "плати, парень, как все, пошлины), ни к Ыну.



Ыну предъявили 47 условий по денуклеаризации Северной Кореи, среди условий такие:



Соединенные Штаты пока не будут выводить свои войска с территории Южной Кореи, будут смотреть на поведение Ына, и только когда их удовлетворит это поведение, тогда, может быть, начнут выводить кое-какие войска, самые ненужные.



Макрон вынужден был охладеть к папаше Трампу, ведь все же он не сын Трампа, а президент Франции, у которой свои национальные интересы.



"Сыновство" длится обычно несколько дней, а президентства длятся годы, так что, звыняйтэ мистер Трамп!



Очнувшись от вспыхнувших вдруг отцовских и сыновних чувств, главы государств обыкновенно обращаются к привычным своим занятиям - будут нагнетать враждебность и усиливать противоречия.



Примечание. В случае с Россией у Трампа нет возможности проявить свою папашкину сторону, у ВВП и Трампа всего несколько лет разницы в возрасте. Источник - limonov-eduard.livejournal.com

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