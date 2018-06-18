 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У узбекских фермеров, не выполнивших план по зерну, отбирают скот
12:39 20.06.2018

Как сообщили фермеры из Сурхандарьинской области Узбекистана, местные власти требуют с каждого не выполнившего план по зерну фермера сдать по 1200 сумов за каждый килограмм не сданного зерна. У фермеров, не имеющих возможности расплатиться деньгами, отбирают скот.

По словам фермеров из Сурхандарьинской области, из-за нехватки поливной воды урожай зерна в этом году был ниже показателей прошлого года, в результате чего многие фермеры не смогли выполнить план по зерну.

"В этом году из-за засухи и нехватки воды 80-90 процентов фермеров не смогли выполнить план по зерну. Сейчас руководители области и районов требуют от нас найти любой ценой зерно и сдать его государству. Пункты приема зерна на местах требуют сдать за каждый не сданный килограмм зерна по 1200 сумов (0,15 доллара). Весной этого года из-за нехватки воды фермеры обращались в соответствующие организации. Однако власти, не учитывая погодные условия и проблему нехватки воды, требуют от нас найти зерно, которого не хватило для полного выполнения государственного плана," – говорит один из фермеров.

Еще один фермер из Кизирикского района Сурхандарьинской области говорит, что представители уполномоченных органов во главе с Бюро принудительного исполнения (БПИ) требуют от местных фермеров, не выполнивших план по зерну, продать скот и сдать вырученные деньги государству.

"Сотрудники БПИ, налоговой и других органов приходят к нам домой и без исполнительного документа или решения суда принудительно отбирают наш скот. У одного нашего фермера уже забрали одного бычка, корову и теленка. Группа во главе с сотрудниками БПИ приходит в дома фермеров и заставляет их продать скот. Они даже приводят с собой покупателей. Один из наших фермеров продал бычка, корову и теленка за 12 миллионов сумов. Другие фермеры обеспокоенные происходящим," – говорит фермер из Кизирикского района.

В Сурхандарьинском областном отделении БПИ опровергли информацию о том, что у местных фермеров, не выполнивших план по зерну, отбирают скот.

Источник - centralasian.org
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