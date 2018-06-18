Большая региональная война из-за Сирии может вспыхнуть в любой момент, - Д.Минин

12:36 20.06.2018 Большая региональная война из-за Сирии может вспыхнуть в любой момент



ДМИТРИЙ МИНИН



Все, видимо, будет решаться на поле боя



Из-за ряда громких международных событий – от скандала на саммите G7 до старта чемпионата мира по футболу в России – ситуация в Сирии стала меньше привлекать к себе внимание мировой общественности. Между тем события внутри и вокруг этой страны по-прежнему развиваются таким образом, что внешние силы, прежде всего США и их союзники, могут в любой момент попытаться остановить победное шествие армии Башара Асада. Стороны, его поддерживающие, вероятно, также не останутся равнодушными, и тогда большого пожара на Ближнем Востоке не избежать.



США, поломавшие уже почти достигнутое две недели назад соглашение между Дамаском и лидерами повстанцев в южных провинциях Дараа и Кунейтра, не отказываются от своих слов о готовности нанести крупный удар по сирийской правительственной армии в случае ее наступления в этих районах. Намечавшаяся на эту тему тройственная встреча США – Россия – Иордания в Аммане не состоялась. Не принесла результата, по сообщениям печати, и встреча начальников генштабов России В. Герасимова и США Дж. Данфорда в Хельсинки 8 июня с. г. Повисла в воздухе и согласованная было на встрече в Москве договоренность между министром обороны Израиля А. Либерманом и его российскими коллегами о том, что израильский ЦАХАЛ не будет срывать наступление Дамаска, если в нем не будут участвовать иранцы и представители "Хизбаллы". Теперь американцы и израильтяне под их давлением заявляют, что иранцы там остаются, но просто переоделись в форму сирийской армии, а они должны покинуть территорию страны. Такое требование, пока в Сирии остаются сами американцы, невыполнимо, а историей с недоказуемым "переодеванием" можно оправдать любые действия.



Параллельно идет постоянное наращивание военного потенциала вокруг Сирии. К ее берегам уже подошло американское авианосное соединение во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн". 14 апреля после фальшивого, ничем не подтвержденного сообщения о применении Дамаском химического оружия в Думе с палубы этого корабля уже вылетали самолеты бомбить сирийские цели. "Гарри Трумэн" приписан к базе ВМФ США в Норфолке, экипаж около 6,5 тыс. человек. На борту 90 самолетов и вертолетов. Авианосец сопровождают ракетный крейсер USS "Нормандия" и ракетный эсминец USS "Арли Берк". В составе группы находятся также эсминец "Балкли", военный корабль "Форрест Шерман" и USS "Фаррагут". Эсминцы USS "Jason Dunham" и USS "The Sullivans" могут присоединиться к ударной группе позже.



Дополнительная опасность состоит в том, что это всецело в духе Трампа – нанести удар по Сирии либо в самый канун запланированной встречи с В. Путиным, либо вскоре после нее. Продемонстрировать, так сказать, свою силу и то, что все разговоры о его якобы зависимости от российского президента ничем не обоснованы.



Растет и количество израильской техники на оккупированных сирийских Голанах.



В ночь на 18 июня, согласно данным сирийского командования, авиация западной коалиции нанесла бомбовый удар по позициям правительственной армии в районе Аль-Букамаля у Евфрата, где последняя сражается с "Исламским государством" (ИГ) [организация запрещена в России]. Есть раненые и погибшие.



Готовится и другая сторона. В российском Черноморском флоте заявили, что плановый переход из Севастополя в Средиземное море совершают малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг". У берегов Сирии уже находятся около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Среди них фрегат "Адмирал Григорович", на борту которого размещаются крылатые ракеты "Калибр".



Эксперты при этом не предвидят прямого взаимного столкновения кораблей ВМФ США и России. Сценарий предполагается иной. В случае если американцы начнут обстреливать и бомбить позиции сирийских войск, российская техника может нанести удары, в том числе с применением крылатых ракет, по боевикам. Тем самым полученные боевиками от огня западных союзников преимущества будут сведены к нулю. Такой косвенный обмен ударами между США и РФ приведет лишь к дополнительным жертвам среди сирийцев, но не повлияет коренным образом на картину боевых действий, которая в первую очередь будет зависеть от развития ситуации на земле.



Хотя Дамаск продлил на неопределенное время истекший 14 июня ультиматум о сдаче боевикам, действующим на юго-западе в треугольнике границы Сирии – Израиля – Иордании, долго так продолжаться не может. Представители Башара Асада и российские миротворцы были близки к тому, чтобы достичь приемлемых условий перемирия с локальным руководством Сирийской свободной армии (ССА), но вмешались ее зарубежные спонсоры. Все попытки возобновления сорванных переговоров пока видимых результатов не дают. Боевики даже убили в своем расположении одного из наиболее известных членов комитета по примирению – доктора Мусу Канбаса (Musa Qanbas).



Дамаск, Москва и Тегеран со своей стороны также готовы были пойти на уступки, пообещав, что иностранные добровольцы (читай: иранцы и ливанцы из "Хизбаллы") в наступлении правительственной Сирийской арабской армии (САА) участвовать не будут. Все спекуляции на сей счет в СМИ по поводу того, что Москва якобы договаривалась об этом за спиной своих союзников по сирийской войне и вопреки их воле, едва ли уместны. Иранский посол в Иордании Мохтада Фердосипур (Mojtaba Ferdosipour), например, еще в мае говорил, что иранские силы в "южной операции" участвовать не будут. Да и зачем? Иранское присутствие в Сирии – во многом искусственная тема, раздутая для того, чтобы оправдать продолжение враждебного курса по отношению к Башару Асаду. В реальности уже как минимум последний год основное бремя войны несет САА, а крупнейшие операции 2018 года вокруг Дамаска на земле были проведены ею практически самостоятельно. В настоящий момент роль иранцев и бойцов "Хизбаллы", число которых, по некоторым данным, постепенно сокращается, в основном сводится к защите флангов правительственных сил вокруг перенасыщенного боевиками Идлиба и в пустыне Бадия. Происходит так в значительной степени потому, что общественное мнение Ирана и Ливана довольно чувствительно относится к высоким потерям своих соотечественников в Сирии, неизбежным в случае их более активного участия в боевых действиях.



Действующие на предстоящем ТВД отряды прозападной Сирийской свободной армии (ССА) по численности сопоставимы с теми, что были недавно разгромлены правительственной армией в Восточной Гуте под Дамаском (30 тыс. в первом эшелоне, а всего до 45 тыс. человек). Однако подготовлены и оснащены они гораздо лучше, так как не изолированы, а опираются на логистическую поддержку со стороны Иордании и находящихся там американских баз снабжения, а также Израиля. Кроме того, эти силы рассчитывают на огневое содействие авиации и артиллерии своих покровителей. В глубине позиций ССА находится анклав примерно с 2,5 – 3 тыс. боевиков ИГ, присутствие которых почему-то совсем не волнует западных союзников.



Правительственная армия сосредоточила вокруг этой зоны беспрецедентную за годы конфликта военную мощь. Сюда переброшены все три бригады элитной 4-й механизированной дивизии под командованием младшего брата президента Махера Асада, 5-я танковая дивизия, 9-я ударная, 15-я дивизия спецназа, 3 бригады профессиональной Республиканской гвардии. Здесь также сосредоточены многочисленные отряды ополчения, в том числе из Палестинской армии освобождения и "Ливаа аль-Кудс". В полном составе прибыли также "Силы Тигр" во главе со своим легендарным командиром генералом Сухейлем.



Ожидается, что в первой фазе предстоящей кампании 4-я дивизия сосредоточится на восточной части провинция Дараа и главном КПП Нассиб на границе с Иорданией, чтобы раньше времени не раздражать Израиль. "Силы Тигр" в этот момент предположительно сосредоточатся на южной части одноименной столицы провинции Дараа.



Во второй фазе наступление пойдет на город Аль-Хара и остающуюся под контролем боевиков часть провинции Кунейтра. На этом участке главная роль должна принадлежать 9-й дивизии и палестинцам из "Ливаа аль-Кудс". На этом этапе вероятность столкновения с израильтянами наиболее высока.



В третьей заключительной фазе всем окруженным боевикам будет предъявлен ультиматум: либо сдаться, либо переехать на север в Идлиб по образцу того, как это было проделано в Восточной Гуте. При этом анклав ИГ на стыке границ будет полностью уничтожен.



Расположение группировки сирийской правительственной армии посетил министр обороны страны генерал Абдулла Айюб (‘Ali ‘Abdullah Ayoub), поздравивший воинов с праздником Ид аль-Фитр и пожелавший им успехов в предстоящей операции.



Попытки не допустить развития событий по горячему сценарию, в том числе со стороны российской дипломатии, продолжаются. Однако противоположная сторона постоянно поднимает ставки и срывает все мирные усилия. В эти дни ей нужна какая-то большая провокация, чтобы отвлечь внимание от положительных событий, связанных с Россией. Однако успеха это не принесет. Как не удалось, например, Западу вбить клин между союзниками Асада в Сирии. Встретившиеся в Китае президенты России В. Путин и Ирана Х. Роухани подтвердили, что продолжат свое взаимодействие по Сирии.



А в Багдаде прошла четырехстороння встреча военных России, Ирана, Ирака и Сирии, участники которой договорились продолжить совместные операции против террористов.



В конечном счете все, видимо, будет решаться на поле боя, и здесь сирийскую армию уже никакими ухищрениями не остановить. Источник - Фонд Стратегической Культуры

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529487360

Новости Казахстана

