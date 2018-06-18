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Bloomberg: Торговая война Трампа может столкнуться с серьезным препятствием
12:35 20.06.2018

Вполне возможно, что последние угрозы Белого дома о введении дополнительных пошлин – это всего лишь уловка. Американским потребителям стоило бы на это надеяться, поскольку в противном случае линия торгового фронта пройдет через их карманы

Согласно словам знаменитого китайского стратега Сунь-цзы, "мудрый полководец должен отнимать провиант у врага… один бушель зерна противника стоит двадцати наших; одна единица фуража стоит двадцати наших". Суть заключается в том, что руководство страны должно позаботиться о том, чтобы противник понес большие убытки, чем собственные войска. Вашингтон, похоже, не хочет прислушаться к военной мудрости, которая сегодня также актуальна, как и две с половиной тысячи лет назад, пишет Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

В Белом доме заявили, что помимо пошлин на китайские товары на сумму $50 млрд президент США Дональд Трамп намерен ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд. Этот шаг Вашингтона может поставить под угрозу почти весь китайский импорт, совокупная стоимость которого составляет $526 млрд.

Со стороны может показаться, что США готовы сделать сильный ход. Китай, объем импорта которого из США составляет всего $155 млрд, просто не сможет нанести сопоставимый ответный удар. Однако правда заключается в том, что за большими цифрами скрываются серьезные слабости. Чтобы понять, почему дело обстоит именно так, стоит вспомнить утверждение Сунь-цзы. Исходный список подпадающих под пошлины товаров, опубликованный торговым представителем США Робертом Лайтхазером, носил хирургический характер, чтобы избежать широкого противостояния торговой политике Трампа со стороны избирателей. В список вошли 1 тыс. 102 наименования товаров, большинство из которых занимают промежуточное положение между сырьем и потребительскими товарами, например, емкостные водонагреватели и машинное масло. Повышение стоимости данных товаров вряд ли нанесет удар по карманам потребителей.

Другими словами, Лайтхазер сделал так, чтобы его торговая армия "отбирала провиант у противника". Пошлины нанесут удар по доходам китайских экспортеров, поскольку более высокие цены снижают спрос, тогда как американские предприятия оптовой торговли переключатся на другие страны в поиске альтернативы. Поскольку в списки подпадающих под пошлины товаров Лайтхазер старается не включать потребительские товары, он снижает риск возникновения недовольства среди населения.

Однако проблема заключается в том, что США сталкиваются на торговом фронте с отсутствием преимущества в стратегическом отношении. Китай в существенной степени делает ставку на экспорт потребительских товаров в США, в то время как американский импорт - это в основном сырье или продукция, занимающая промежуточное положение между сырьем и потребительскими товарами. Это означает, что Лайтхазер уже приблизился к пределу, после которого он уже не сможет повышать стоимость китайской продукции, не обращая внимания на американских избирателей.

Давайте перечислим основные категории китайских товаров, в отношении которых США могли бы ввести дополнительные пошлины. Во-первых, это мобильные телефоны. Объем импорта мобильных телефонов из КНР в 2017 году составил $73 млрд. Также сюда можно отнести компьютеры и аксессуары, мебель и матрасы, игрушки и компьютерные игры, одежду и обувь, а также телевизоры. Совокупный объем импорта перечисленных шести категорий составляет $273 млрд.

Однако введение пошлин на перечисленные категории товаров равнозначно звонкой пощечине по лицу среднего американского класса. Конечно, Вашингтон сделает все возможное для того, чтобы этого избежать, но у него мало места для маневра, как отметил экономист Совета по внешним связям (Council on Foreign Relations) Брэд Сетсер. Теоретически возможно составить следующий список подпадающих под пошлины товаров на сумму в $200 млрд, исключив перечисленные шесть категорий потребительских товаров, однако на практике администрация Трампа может оказаться перед сложным выбором.

Наблюдая за тем, как главнокомандующие обеих стран выстраивают свои торговые армии, возникает обеспокоенность относительно способности США противостоять серьезной атаке. Щепетильность, проявленная при составлении списков Лайтхазера, свидетельствует о том, что торговый представитель США осознает все возможные риски. Однако американский главнокомандующий, отдавая свои указания, похоже, о них не задумывается. В случае серьезной торговой войны Вашингтон должен быть готов разъяснить гражданам США, почему произошло увеличение стоимости жизни и сократился экспорт сельскохозяйственной продукции США. Это особенно актуально в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.

Между тем, индустриальная машина КНР, которая сумела преодолеть негативные последствия сокращения экспорта, вызванного финансовым кризисом 2008 года, при этом сохранив уровень экономического роста не ниже 6%, рвется в бой. В мае производство стали выросло на 12% по сравнению с 2017 годом, тогда как выработка электроэнергии выросла на 10%. Это говорит о том, что Китай сможет занять сильную позицию в обостряющейся торговой битве.

Вполне возможно, что последние угрозы Белого дома о введении дополнительных пошлин - это всего лишь уловка. Американским потребителям стоило бы на это надеяться, поскольку в противном случае линия торгового фронта пройдет через их карманы.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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