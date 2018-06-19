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В США всплыл политический труп - Обама хочет побороться с Трампом
08:54 20.06.2018

На борьбу с Трампом хотят направить политический труп
Когда-то Обама шутил о мечтах Трампа стать президентом. Теперь ему не до шуток

Американские СМИ утверждают, что Барак Обама возвращается в политику вопреки сложившейся политической традиции США. Заявляется, что он уже начал серию соответствующих консультаций. Какие силы и с какой целью надеются оживить политический труп бывшего американского лидера?

Политический раскол в США продолжает углубляться. С одной стороны, Дональд Трамп наращивает рейтинг доверия – его поддерживают 45% американцев, что является рекордным показателем с момента переезда миллиардера в Белый дом. По данным агентства Gallup poll, 90% из одобряющих деятельность президента являются республиканцами, остальные 10% – т. н. независимые избиратели.

Кроме того, согласно данным того же агентства, 38% американцев удовлетворены состоянием дел в США. Это рекордный показатель за 13 лет. Аналитики подчеркивают, что рост удовлетворенности происходит из-за "позитивных экономических новостей, в том числе сокращения безработицы до уровня, который в последний раз наблюдался в 2000 году".

Конечно, из России, где рейтинги президента давно не падали ниже 70%, а 80% граждан заявляют о том, что счастливы, такие цифры могут показаться незначительными. Но в условиях американской политической системы это очень хороший показатель для Трампа.

Неудивительно, что беспокойство демократов нарастает. Проблема в том, что они сами превратили разделенное партийными пристрастиями общество в расколотое. В ходе избирательной кампании Хиллари Клинтон 2016 года на Трампа были наклеены ярлыки фашиста, сексиста, агента Кремля, Гнусного Клятвопреступника, Монтанского Вора, Осквернителя Гробниц и так далее – в полном соответствии с известным рассказом Марка Твена об особенностях избирательных кампаний в США.

Когда все эти ярлыки не сработали, и большинство граждан выбрали своим президентом Трампа, демократы оказались в непростом положении. Клан Клинтонов потерпел тотальное поражение, да и возраст уже не тот: Биллу за 70, Хиллари 70 исполнится совсем скоро, а их дочь Челси не унаследовала ни папину харизму, ни мамину изворотливость. Максимум, что могут сделать для демократов Клинтоны, – это найти финансирование.

Поэтому единственной надеждой Демпартии, похоже, является бывший президент Барак Обама. Сразу два популярных издания – новостной CNN и гламурный Vanity Fair – написали о возвращении бывшего президента в политику как о свершившемся факте. В настоящее время он проводит консультации с видными демократами, которые могли бы составить конкуренцию Трампу на выборах 2020 года.

Конечно, лучшей кандидатурой многим кажется сам Барак Обама, но 22-я поправка в конституцию запрещает ему баллотироваться на этот пост в третий раз. Если в России ограничивается возможность занимать кресло главы государства более двух сроков подряд, то в США после 1947 года восемь лет – это абсолютный максимум пребывания кого-либо на высшей должности.

Баллотироваться на пост вице-президента Обама тоже не может. Основная задача вице – занять президентский пост, если с высшим должностным лицом что-то случится (болезнь, смерть, импичмент). А в 12-й поправке к той же конституции подчеркивается: "Ни одно лицо, не подлежащее в силу конституционных требований избранию на должность президента, не подлежит избранию на должность вице-президента".

В любом случае, заявит ли Обама о намерении занять значимый руководящий пост в новой администрации (как это сделал накануне выборов 2008 года Владимир Путин, впоследствии возглавивший правительство), или станет неформальным лидером избирательной кампании демократов, его опыт и популярность весьма востребованны. Более того, больше возглавить потерпевшую сокрушительное поражение и до сих пор не сумевшую прийти в себя Демократическую партию просто некому.

Как пишет Vanity Fair, Обама уже встретился с социалистом Берни Сандерсом (чьей главной проблемой является возраст – в 2020 году ему исполнится 79 лет), бывшим губернатором Массачусетса Девалом Патриком, сторонницей финансовых реформ Элизабет Уоррен, бывшим мэром Нью-Орлеана Митчем Ландре и так далее – всего девять потенциальных кандидатов. Бывший президент посоветовал им внимательно относиться к своей интернет-активности, писать о том, что действительно важно для людей, и не позиционировать себя через негатив.

По мнению журналистов, больше всего шансов на всестороннюю поддержку со стороны Обамы имеет его вице-президент Джо Байден. Правда, в 2020 году ему исполнится 78. Но именно Байдена Обама сможет лучше всего отрекламировать, и ни у кого не возникнет сомнений, что бывший президент говорит со знанием дела.

В любом случае отсутствие у демократов хотя бы одного бесспорного кандидата за два с половиной года до выборов, как и ставка на электоральный ресурс бывшего президента, свидетельствует о том, что считавшаяся идеальной система "институтов, которые выше личностей" оказалась фикцией. Личностный фактор по-прежнему является определяющим и в США, и в других странах, а успешный лидер способен влиять на политику государства даже после того, как отошел от дел. Так что главным человеком президентской кампании демократов в 2020 году (по англоязычной терминологии – "кингмейкером", делателем королей) он станет с весьма высокой вероятностью.
Антон Крылов
19.06.18

Источник - vz.ru
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