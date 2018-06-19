Почему выбор американцев пал на Казахстан и Узбекистан? К перспективам ОДКБ, - А.Пахолин

08:27 20.06.2018 АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 19.06.2018 |



О перспективах общей внешней политики стран-членов ОДКБ



11 июня российская газета "Коммерсантъ" написала об увеличении числа "конфликтных случаев" в отношениях между Россией и ее партнерами по ОДКБ из-за размещения логистической инфраструктуры США в каспийских портах Казахстана. В действительности речь идет о другом – о попытках Москвы прийти к выработке согласованной внешней и оборонной политики стран-участниц Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).



Поводом для появления информации об "усилении противоречий" в ОДКБ стали договоренности между США, Казахстаном и Узбекистаном по созданию нового варианта "Северной распределительной сети" – маршрута снабжения дислоцированного в Афганистане американского военного контингента. Ранее такой маршрут проходил по территории Российской Федерации, далее следовал через Казахстан и Узбекистан до границы с Афганистаном. После обострения в 2014 г. российско-американских отношений из-за Крыма и Донбасса Москва свернула военное сотрудничество с Вашингтоном в этой области. А вслед за обвинениями Дональдом Трампом Пакистана в "поддержке терроризма" США принялись искать новые маршруты доступа в Афганистан. И их выбор пал на Казахстан и Узбекистан.



К решению предоставить американцам свои транзитные возможности Вашингтон Астану бесцеремонно подтолкнул. В конце декабря прошлого года в Бельгии по решению суда были арестованы 22 млрд. долл. Национального фонда Казахстана, аккумулирующего доходы от экспорта нефтегазовых ресурсов. Об этом писал на сайте Фонда стратегической культуры в статье "Что делать, когда против России идет игра без правил?" профессор Валентин Катасонов. Арестованная сумма была эквивалента почти 1/5 ВВП Казахстана. Кроме того, в Швеции были заморожены акции Казахстана в 33 государственных шведских компаниях. Деньги были заблокированы по иску молдавского бизнесмена Анатола Стати, ранее разрабатывавшего газовое месторождение на западе Казахстана и требовавшего возмещения убытков в размере 4 млрд. долл., но сумма арестованных средств была несопоставима с размером иска.



Смысл этих действий прояснился в ходе январского визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Вашингтон: по итогам визита арест со счетов был снят, а Назарбаев выступил с заявлением о поддержке борьбы США с терроризмом в Афганистане. Кроме того, стороны подписали протокол к соглашению по транзиту американских грузов через территорию Казахстана, предусматривавший использование каспийских портов Актау и Курык. В России это соглашение действительно было встречено без энтузиазма. Идею транзита американских военных грузов вблизи своих границ, через республику, где расположены несколько крупных российских военных объектов, Москва приветствовать не могла. Однако выносить эту проблему на обсуждение общественности МИД РФ не собирался.



Там не менее информация о "разногласиях" между Россией и ее союзниками по ОДКБ стала в некоторых СМИ поводом для обвинений Москвы в… "империализме" и в стремлении превратить союзников в сателлитов. Причем если "Коммерсантъ" писал о том, что между РФ и другими участниками ОДКБ "множатся конфликтные сюжеты", то "Фергана.ру" без долгих раздумий назвала эту ситуацию скандалом, о котором, дескать, ни пресс-службы дипломатических ведомств, ни другие СМИ почему-то не сообщают. Прокомментировавший таким образом положение дел Аркадий Дубнов отметил, что Москва в последнее время, дескать, вообще недовольна поведением Астаны на международной арене. В числе причин недовольства он назвал и соглашение с Соединенными Штатами об афганском транзите, и отказ Казахстана голосовать в Совете Безопасности ООН за российский вариант резолюции по Сирии, и проведение в Астане саммита стран Центральной Азии, и введение Казахстаном безвизового режима с Америкой. А "дальнейшая эскалация антиказахстанских эскапад в российских медиа" (выражение А. Дубнова) "может уже в ближнесрочной перспективе привести к росту антироссийских фобий [?! – А.П.] в общественном сознании Казахстана". Мол, в перспективе это негативно отразится на российских позициях, поскольку следующее поколение казахстанских политиков, в отличие от Н. Назарбаева (Дубнов поглядывает за горизонт), вообще не будет иметь советского опыта.



"Фергана.ру" цитирует также известного казахстанского политолога Досыма Сатпаева, считающего, что "Москва нас все больше воспринимает в качестве "сателлита", а не равноправного партнера". Мол, московские дипломаты не учитывают "традиционную ставку на многовекторность" Казахстана. И вообще, Москва, по убеждению Д. Сатпаева, стремится якобы превратить ОДКБ в некий аналог Организации Варшавского договора.



Вложил свои 20 копеек в эту антироссийскую по сути информационную кампанию и казахский националистический ресурс "Алтын Орда", по мнению которого Астана могла бы предъявить России свой список претензий из-за поведения Москвы на международной арене – от ее действий в Сирии и на Украине до санкций и контрсанкций, которые косвенно сказываются на Казахстане. А решение предоставить американцам доступ к каспийским портам и железнодорожной инфраструктуре Казахстана, мол, соответствует духу саммита ШОС в Циндао, где было решено вести борьбу с тремя "силами зла" – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. К странам, где имеются проблемы с терроризмом, главный редактор "Алтын Орды" Серик Малеев отнес Афганистан, Сирию и Украину (в одном ряду!), снабдив свой комментарий заголовком "Мы же не дауны, чтоб из-за России ссориться со всем миром" и назвав воссоединение Крыма с Россией примером "сепаратизма".



А теперь взглянем на ситуацию взвешенно, отодвинув на время этот вздор в сторону. Во-первых, никакого "скандала" на алма-атинском заседании глав МИД стран-членов ОДКБ не было. Происходил сложный процесс согласования интересов и урегулирования разногласий, возникающих в любой международной организации. Во-вторых, цель России, и об этом надо сказать со всей определенностью, – не превращать своих союзников в "сателлитов", а выработать в рамках ОДКБ и ЕАЭС стратегию согласованной, предсказуемой, совместной внешней политики. Это касается и оценки деятельности Пентагона на территории Казахстана под крышей биологической лаборатории – деятельности, угрожающей, прежде всего, народу Казахстана, а не кому-то еще.



Что же до некоторых комментариев ("Фергана.ру", "Алтын Орда"), они действительно остались бы без внимания, если бы дипломаты в Астане и Москве уже достигли взаимопонимания в том, как согласуется "многовекторность" Казахстана с его партнерскими и союзническими обязательствами в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Источник - Фонд стратегической культуры

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