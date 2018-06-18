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В Туркменской тюрьме запытали одного из задержанных по делу "валютчиков"
08:19 20.06.2018

СМИ: от пыток скончался один из арестованных сотрудников органов безопасности Туркменистана

В Туркменистане продолжается следствие в отношении лиц, в том числе сотрудников органов безопасности, арестованных по обвинению в незаконной конвертации валюты. Об этом Азатлыку сообщил источник, близкий к силовым структурам Туркменистана.

"К сожалению, следствие ведется, как обычно, с применением пыток к задержанным, для того чтобы заставить их признать все обвинения", - рассказал 19 июня источник.

Он добавил, что в результате пыток скончался один из арестованных, 47-летний сотрудник Министерства национальной безопасности. У Радио Азатлык в распоряжении есть личные данные лица, который, по утверждению источника скончался, но так как мы пока не смогли подтвердить эту информацию по другим источникам, Азатлык воздерживается от публикации этих данных.

"Возможно, его специально убрали, так как он мог знать многое про приказы высокого начальства", - утверждает источник Азатлыка, отмечая, что следствие по этому делу на данный момент ведет Министерство внутренних дел.

Напомним, 14 июня источник Азатлыка сообщил, что в Ашхабаде по обвинениям в незаконной конвертации маната в иностранную валюту были задержаны предприниматели, работники банков и даже сотрудники службы национальной безопасности.

"Среди арестованных есть начальник управления службы контроля за Центральным банком и министерством экономики Шамырат Реджепов, а также начальник отдела по контролю за выдачей лицензий и разрешений предпринимателям Аннаберды Рахимов", - добавил тогда наш источник.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529471940
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