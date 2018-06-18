Зачем Казахстану новая Туркестанская область, - Д.Ашимбаев

07:16 20.06.2018 Выигрывает и Шымкент, и Туркестан



АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 19 июня



Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал решение по образованию Туркестанской области с областным центром в Туркестане и по новому статусу Шымкента, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Он отметил, что разговоры об этом шли давно. В последние годы в республике были созданы районы в Актобе, Астане, два района в Южно-Казахстанской области, один - в Алматинской.

"Надо понимать, что количество госучреждений связано с населением. Население растет, и охват госуслугами, в том числе образованием, здравоохранением, культурой, правопорядком, должен быть соответственным. Население республики в последние годы устойчиво растет, соответственно тенденция пошла на административно-территориальную реформу. Решение по Шымкенту ожидаемо, город подошел к миллиону жителей, что делает его третьим миллионником республики после Алматы и Астаны (...) Областным центром стал Туркестан. Выигрывает и Шымкент, и Туркестан", - поделился Данияр Ашимбаев мнением.

Политолог считает, что называть новой Туркестанскую область не совсем правильно, так как это один из старейших исторических регионов Казахстана. А переезд госструктур в Туркестан даст импульс для развития города. Это в свою очередь повлияет на приезд бизнесменов, как минимум, на привлечение инвестиций в строительную сферу и различные коммуникации. По его словам, в настоящий момент город не имеет полноценной инфраструктуры для размещения областных структур управления. Плюс, ввиду того, что город исторический, возрастает туристический потенциал.

Что касается Шымкента, то, как выразился Д. Ашимбаев, сам по себе город достаточно развитый. Теперь его статус серьезно повышается и становится на один уровень с Астаной и Алматы. И так как теперь это город республиканского значения, будет сформировано управление, исходя из нового статуса. Руководство будет утверждать Президент РК.

Напомним, Указом Президента образована Туркестанская область, а Шымкенту присвоен статус города республиканского значения. Таким образом, в стране больше нет Южно-Казахстанской области. Акимат Туркестанской области временно будет работать в Шымкенте. Источник - казинформ

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