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Экс-президента Киргизии Атамбаева окружают арестами, - "Къ"
07:10 20.06.2018

В стране преследуют соратников Алмазбека Атамбаева

В Киргизии по подозрению в коррупции арестован экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев. Это уже второй бывший глава правительства, работавший с прежним президентом Алмазбеком Атамбаевым и впоследствии оказавшийся под стражей. Серьезные проблемы и у мэра Бишкека Албека Ибраимова - единственного члена команды господина Атамбаева, который сохранил пост после смены власти в стране. Собеседники "Ъ" говорят о масштабной кампании по зачистке политического поля страны. Ее цель - обескровить Алмазбека Атамбаева, рассчитывавшего сохранить влияние в стране и после ухода с поста президента.

Всем ТЭЦ

Из Киргизии уже много дней потоком идут новости об арестах и допросах бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Занимается ими Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) в рамках расследования дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. По версии следствия, около $200 млн из кредита, выделенного китайским банком на ремонт станции (он составлял $386 млн), было выведено чиновниками на свои счета. Это сказалось на проведенных работах: в январе, в разгар 30-градусных морозов, ТЭЦ вышла из строя.

Вечером 18 июня чекисты задержали экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева (руководил правительством с 2012 по 2014 год). Он стал вторым бывшим главой правительства, оказавшимся в следственном изоляторе. 5 июня ГКНБ арестовал Сапара Исакова (был премьером с августа 2017 года по апрель 2018 года). Господин Исаков, который, как и Жанторо Сатыбалдиев, входит в ближний круг экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, арестован по тому же делу ТЭЦ.

Именно с Сапаром Исаковым господин Атамбаев связывал надежды на сохранение влияния в стране после отставки. Он публично заявлял, что назначенное в конце его президентского срока правительство должно остаться у руля до 2020 года, то есть до следующих парламентских выборов. Кроме Сапара Исакова экс-президент рассматривал и других кандидатов в премьеры: например, мэра Бишкека Албека Ибраимова (см. "Ъ" от 25 августа 2017 года).

Господин Ибраимов, кстати, тоже побывал на допросе по делу ТЭЦ. Причем источники "Ъ" в правоохранительных органах высоко оценивают шансы столичного градоначальника переехать в обозримом будущем из мэрии в следственный изолятор. По их словам, к мэру есть вопросы не только по ТЭЦ, но и по поводу строительства особняка Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Главным прорабом и бухгалтером стройки был Албек Ибраимов. Киргизские силовики посчитали, что дворец обошелся в $5 млн, происхождение которых неясно.

В целом же список политиков и чиновников, оказавшихся в центре внимания ГКНБ, достаточно длинный. Вместе с Сапаром Исаковым под стражу по делу ТЭЦ взяты депутат киргизского парламента Осмонбек Артыкбаев (готовил соглашение о кредите с китайским банком), глава национального энергохолдинга Айбек Калиев и бывший мэр столицы Кубанычбек Кулматов. На допросе в ГКНБ побывал и экс-премьер Киргизии Темир Сариев. Выдвигаясь в прошлом году в президенты, он сам заявил "Ъ", что находится в хороших отношениях с Алмазбеком Атамбаевым. Еще один политик, депутат Аскарбек Шадиев, сумел в буквальном смысле сбежать от спецслужб: он перешел вброд реку, отделяющую Киргизию от Таджикистана, и уже оттуда улетел в Москву, а затем - в Нью-Йорк.

По словам собеседников "Ъ" в правительстве Киргизии, список экс-чиновников, к которым у ГКНБ есть вопросы, будет расти. Следственная группа намерена допросить экс-главу спецслужбы Абдиля Сегизбаева, бывшего председателя финансовой полиции Болота Суюмбаева, а также Икрамжана Илмиянова, самого доверенного советника Алмазбека Атамбаева.

Действующий против бывшего

Перед прошлогодними президентскими выборами господин Атамбаев агитировал за Сооронбая Жээнбекова, который в итоге выиграл гонку. Вариант с победой другого фаворита, миллиардера Омурбека Бабанова, он считал небезопасным для себя. Но даже избрание преемника не помогло Алмазбеку Атамбаеву сохранить позиции в киргизской политике в качестве серого кардинала. На сегодняшний день экс-президент остается лидером правящей Социал-демократической партии Киргизии, но она контролирует лишь 38 из 120 мест в парламенте. Поэтому в апреле парламент без проблем выразил недоверие правительству Сапара Исакова, а в мае выдвинул более опасную для Алмазбека Атамбаева инициативу - о разработке закона, позволяющего лишить экс-президента неприкосновенности. "На месте генпрокурора я бы уже возбудил уголовное дело против Атамбаева за присвоение властных полномочий в деле по модернизации Бишкекской ТЭЦ,- сказал "Ъ" инициатор законопроекта депутат Исхак Масалиев.- Атамбаев сам признался, что полностью руководил этим скандальным ремонтом. Хотя по конституции не имел права заниматься хозяйственными вопросами".

Сам факт такой инициативы еще ни о чем не говорит: законопроект еще даже не внесен в повестку. Тем не менее собеседники "Ъ" в Москве и Бишкеке утверждают: скорое ухудшение отношений между бывшим и нынешним президентом было ожидаемым, а шансы господина Атамбаева сохранить политический вес - мизерные.

"Чтобы Атамбаева лишили неприкосновенности, должна появиться неопровержимая, очень серьезная юридическая основа. Сначала лишить его статуса, а затем заводить на него какие-то дела - это будет невозможно",- предположил в беседе с "Ъ" доцент Американского университета Центральной Азии политолог Эмильбек Жороев. По словам эксперта, указать на причины разлада между господами Атамбаевым и Жээнбековым довольно трудно. "Но есть объективные факторы. Неверной оказалась стратегия экс-президента, для которого цель - обеспечить победу своего друга - была продиктована не столько лояльностью к нему, сколько беспокойством о своем будущем",- отмечает господин Жороев.

Бывший спикер парламента (в 2009–2010 годах) Зайнидин Курманов развивает эту мысль в более жесткой форме. "То, что сегодня происходит с Атамбаевым, закономерно. Правил он по-хамски. Унижал своих соратников. Друзья терпели его до момента передачи власти. Экс-президент только сейчас начал понимать, что произошло, спустился на землю",- сказал политик "Ъ".

В оценках того, что будет с Алмазбеком Атамбаевым дальше, собеседники "Ъ" расходятся. По мнению киргизского эксперта Эмильбека Жороева, господин Атамбаев сейчас ищет возможности помириться с действующим президентом. А вот экс-депутат Равшан Жээнбеков предположил, что господин Атамбаев, напротив, намерен мстить. "Пока Атамбаев не собирается покидать страну,- сказал "Ъ" политик.- Он намерен биться с новой властью до конца. Собирает пиар-группу, его соратники ведут сепаратные переговоры с политиками. Пытаются убедить потенциальных сторонников в том, что действующий президент может их кинуть, так же как он сделал это с Атамбаевым".

Кирилл Кривошеев; Кабай Карабеков, Бишкек
20.06.18

Источник - kommersant.ru
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