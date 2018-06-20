Имитация за дотации. Кризис мусульманских СМИ в России

07:06 20.06.2018 Имитация за дотации



Кризис мусульманских СМИ порожден аффилированностью с духовными управлениями

Галина Бабич



20.06.18



В российском интернет-пространстве найдется несколько сотен сайтов мусульманской тематики, от информационно-аналитических агентств и просветительских инициатив до порталов официальных мусульманских организаций, фондов и медресе. Но только 19 из 100 ссылок по запросу "ислам" в поисковом сервисе ведут на мусульманские ресурсы. 57% из них не обновлялись более 30 дней. 12 посетителей в месяц – показатели Rambler и LiveInternet некоторых известных мусульманских сайтов, позиционирующих себя как крупные исламские информационные агентства.



Таковы данные анализа медиа, проведенного автором этих строк в период с 18 марта по 18 апреля с.г. За этот период популярные информационные порталы предложили читателю 3 оригинальных интервью, 6 аналитических статей и ни одного репортажа. Среднее число читательских комментариев к материалам, размещенным ими в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook, достигло отметки 2.



Поразительная неэффективность мусульманских электронных СМИ объясняется просто: 9 из 10 информационных агентств в Интернете аффилированы с каким-либо из многочисленных российских духовных управлений мусульман (ДУМ): дагестанским, нижегородским, татарстанским или проч. И это напрямую отражается и на тематике контента, и на качестве.



Так, 64,9% информации из мусульманских новостных лент посвящены деятельности духовных управлений, встречам Владимира Путина и борьбе с терроризмом, как того требуют "стандарты" официальных отчетов перед властью. В то же время социальным темам и благотворительности отводится 3,9%, развивающейся халяль-индустрии и мусульманскому бизнесу – 2,3%, проблемам простых людей – 1,7%.



Закрытость, жесткая модерация, дистанцированность авторов – все это говорит о нежелании работать с запросом читателя, вступать с ним в полемику или отслеживать обратную связь. Формализм публикаций свидетельствует о давно не актуальной информационной политике большинства изданий. Кроме того, 93% новостей пяти крупнейших исламских информационных агентств – рерайт или простая перепечатка с других ресурсов. Иными словами, имитация деятельности.



Создавать видимость активной работы есть ради чего. Например, один нижегородский издательский дом, выпускающий, как следует из анонсов на его официальном сайте, газеты, журналы, альманахи, сборники и книги мусульманской тематики, получает немалые средства от Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, о чем открыто говорится на всех его ресурсах. Издательский дом аффилирован с рядом сайтов, таких как ИА "Ислам в Российской Федерации", Официальный сайт Духовного управления мусульман РФ, ИА "Ислам в СНГ".



При ближайшем рассмотрении оказывается, что, например, ИА "Ислам в Российской Федерации" за месяц произвел на свет лишь три оригинальные новости и четыре статьи. Газета "Медина аль-ислам", мертвым грузом лежащая в точках бесплатного распространения, состоит главным образом из текстов, уже напечатанных в других сборниках. А всероссийская газета мусульман "Минбар ислама" заполнена сообщениями пресс-служб Совета муфтиев России, ДУМ РФ и Московского исламского института, дублируя то, что уже многократно опубликовано в Интернете.



"Миграция" материалов с одного портала на другой, из одного СМИ в другое удачно создает иллюзию непрекращающейся работы во благо общества. Такой "работой" занят и медиахолдинг дагестанского ДУМа, в состав которого входят два информационных агентства, сайт муфтията, газета "Ас-Салам" и собственный телеканал.



Так, в прошлом один из самых популярных сайтов "Ислам.Ру", ныне находящийся в ведении ДУМ Дагестана, представил за месяц семь оригинальных новостей и одну аналитическую статью, заполнив остальное пространство религиозными сочинениями местных студенток и доморощенных "алимов" и ответами на вопросы вроде таких: "Выходить или не выходить замуж?" (ответ: "25 – это уже возраст… поэтому надо выходить замуж, не раздумывая") и "Что делать, если муж эгоист?" (ответ: "Может, вы просто не замечаете неправильного поведения со своей стороны?").



Впрочем, профессиональный уровень подконтрольных дагестанскому муфтияту изданий давно вызывает интеллектуальную оторопь у искушенного читателя. Отсутствие сколько-нибудь адекватной аналитики, информационное бессилие, примитивный прозелитизм и ограниченность – прямое следствие монополизации муфтиятом рынка религиозных СМИ на всем пространстве республики.



Повторить "дагестанский сценарий" сегодня пытается и ДУМ Татарстана. Созданный при татарстанском муфтияте издательский дом "разросся" сразу несколькими медианаправлениями: после того как было налажено книгоиздание, запущено радио и заработал информационно-аналитический портал, было объявлено и о запуске собственного телеканала – федерального значения.



И хотя сам муфтий Татарстана просил не критиковать молодой телеканал, за месяц вещания зрители успели оценить его контент как "свадебное видео", отметили засилье скучных проповедей и большое количество передач, заимствованных у других телеканалов. Утверждается, что телеканал уже достиг более миллиона просмотров, хотя никто, конечно, не замерял количество минут или секунд, проведенных зрителями перед "говорящей головой" муфтия.



Разрекламированная в социальной сети "ВКонтакте" группа медиаресурса этого ИД при заявленном количестве подписчиков более 260 тыс. набирает в лучшем случае 20 лайков под постами. Как и в случае с дагестанскими и нижегородскими "коллегами", сайты татарстанского холдинга и официальный сайт самого ДУМ Татарстана бесцеремонно копируют контент друг друга, так что бывает невозможно определить первоисточник новости.



Надо сказать, что не только в сферу СМИ, но и в другие мусульманские инициативы – будь то бизнес, образование, медицина или книгоиздание – муфтияты вторгаются все грубее, требуя "канонического согласования" или иным образом пытаясь контролировать деятельность своей "паствы". Ведь попытка муфтиятов сращиваться с властью в государстве, которое отделено от религии, закономерно приводит к тому, что у "чиновников от религии" растут аппетиты: запрашиваются новые и новые суммы, вводится цензура, качество услуг неуклонно падает вместе с рейтингами руководства. Так что власть время от времени вынуждена указывать функционерам ДУМов на место, которое следует занимать скромным служителям культа.



Простым же мусульманам остается читать немусульманские газеты и порталы, которые профессионально освещают жизнь представителей второй по численности религии в России просто в силу своего журналистского долга, а не оглядываясь на дотации от фондов и засекреченных меценатов. Например, дагестанские светские СМИ сегодня включают в повестку мусульманские темы чуть ли не в обязательном порядке.



Остаются блогеры, которые не лишены права свободно критиковать деятельность и "реформы" мусульманских VIP-персон, несмотря на то что критика эта редко наносит урон репутации последних и в целом никак не покушается на симбиоз власти и духовенства.



Хотя муфтиятами порой предпринимаются попытки пресечь сотрудничество иных мусульманских организаций с блогерами и независимыми СМИ, пока осуществить столь тотальный контроль им не удается. Но при общей пассивности мусульманского журналистского сообщества это всего лишь вопрос времени. Источник - независимая газета

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