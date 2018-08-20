Трамп готовится к звездным войнам с Россией и Китаем, - В.Мухин

06:56 20.06.2018 Создание Военно-космических сил США выводит гонку вооружений на орбиту

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

20 авг. 18



Президент Дональд Трамп, выступая на заседании Национального космического совета США, заявил, что отдал распоряжение приступить к формированию Военно-космических сил (ВКС) страны как нового рода войск. Такое решение он обосновал "необходимостью защиты Америки" и тем, что "мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас". При этом Трамп подчеркнул, что "речь идет не просто о присутствии в космосе, а о доминировании Америки в космосе".



Подобную идею Трамп озвучил еще 13 марта 2018 года, посещая военно-воздушную базу США Мирамар (штат Калифорния). Тогда он назвал космос таким же "полем для битвы", какими являются суша, воздушное и морское пространства. Некоторые западные эксперты связали данные слова Трампа с содержанием недавнего Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, где он сообщил о создании в стране новых видов вооружений, которых нет нигде в мире. Особенно американцам не понравился эпизод, где якобы были показаны анимационные материалы с ударом по территории их страны, которую в Вашингтоне восприняли как "удар по США". Представитель Госдепа Хизер Нойерт тогда заявляла, что "было действительно очень неприятно наблюдать видеоанимацию с демонстрацией ядерного удара по Соединенным Штатам". Представитель Пентагона, в свою очередь, в ответ на заявления российского президента отметил, что Соединенные Штаты "в полной мере готовы" к отражению любых атак.



Однако вряд ли можно на самом деле считать рассказ Путина о новых ракетах главным мотивом того, что Трамп именно в ответ на это решился на создание своих ВКС. Если вспомнить, еще в июне 2017 года группа конгрессменов США предложила разделить американские Военно-воздушные силы на два отдельных вида: собственно авиацию и так называемый космический корпус. Через некоторое время этой идеей заразился и сам Трамп, поскольку его убедили в том, что, развивая в военном отношении космос, он сможет противостоять РФ и КНР. В США уже не первый год говорят о доминировании КНР и России в космосе и связанных с этим военных угрозах. Скажем, в 2017 году с подобным заявлением выступил глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. При этом он подчеркнул, что Россия и Китай разрабатывают оружие, направленное именно против военных объектов США в космосе. И, конечно, США, по его словам, должны ответить на это.



Заместитель директора Института стран СНГ полковник Владимир Евсеев считает, что создание в США ВКС связано с желанием Дональда Трампа лидировать в мире. "Это очевидно, что гонка вооружений перенесется в космос, – говорит эксперт. – И там будут размещать оружие, космические аппараты, способные противостоять российским или китайским межконтинентальным баллистическим ракетам, военным спутникам и т.п. А точнее – уничтожать их. Если это произойдет, России придется противодействовать. И противодействовать совместно с КНР. Это будет не так накладно, но эффективно. Москва и Пекин уже заявили, что они категорически против создания космического оружия.



В КНР уже научились уничтожать спутники на низких орбитах. Есть средства борьбы и уничтожения космических аппаратов и у России. Таким образом, данные угрозы, связанные с созданием ВКС США, и для Китая, и для РФ рано или поздно будут парированы".



С выводами Евсеева можно согласиться, поскольку Москва и Пекин в последнее время имеют однозначную позицию, связанную с неразмещением на околоземных орбитах любых вооружений. Если вспомнить, в сентябре 2017 года Россия и Китай по итогам саммита БРИКС представили обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Они, в частности, заявили, что "космическое пространство должно быть свободным для исследования и использования всеми государствами в мирных целях на основании принципа равенства в соответствии с нормами международного права".



Подобную точку зрения Китай и Россия, как и их партнеры по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), высказали на саммите ШОС, который состоялся 10 июня с.г. в Циндао (КНР). В итоговой декларации лидеры стран ШОС сообщили, что они приветствуют принятие Комитетом по разоружению и международной безопасности Генассамблеи ООН резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и создание группы правительственных экспертов, которые подготовят предложения по предотвращению этой гонки. Но прислушается ли к таким доводам руководство США, неизвестно.



Комментируя заявление Трампа о создании ВКС США, бывший вице-премьер РФ, а ныне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Twitter о том, что "если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры". Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН генерал-майор Владимир Дворкин сообщил "НГ", что не может сказать конкретно, какие отрицательные последствия будут для России в связи с поручением президента США Дональда Трампа начать формировать в стране Военно-космические силы.



Генерал, который в свое время руководил 4-м ЦНИИ Министерства обороны, отвечающим за ядерно-техническое планирование, считает, что "для этого надо знать создаваемую структуру ВКС США, задачи, которые они будут решать. Пока американцы этого не сделали и находятся на начальной стадии этого процесса". По мнению эксперта, "Россия уже сейчас по количеству спутников на орбитах отстает от Китая, не говоря уже об общем техническом ее отставании от ведущих экономик мира".



Таким образом, его слова еще раз подтверждают вывод о том, что если США начнут создавать и размещать на орбитах космическое оружие, то у России могут возникнуть серьезные проблемы. И противодействовать этому она сможет только с помощью КНР и других стран, заинтересованных в разоруженческих программах. Военный эксперт Владимир Евсеев считает, что РФ и КНР это смогут сделать асимметричными методами без значительных бюджетных расходов на эти цели. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529466960

Новости Казахстана

