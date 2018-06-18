|В Туркмении с 1.09 ввели запрет на многоженство
06:53 20.06.2018
В Туркмении ввели запрет на многоженство
В Семейный кодекс Туркмении ввели запрет на многоженство. Он вступит в силу 1 сентября, сообщил rambler.ru.
В поправке к действующему закону уточняется, что под многоженством понимается "сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства".
Несмотря на то что большинство населения Туркмении исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен, в стране всегда было предусмотрено уголовное наказание за многоженство. Так, нарушителя могут приговорить к крупному штрафу или исправительным работам до двух лет.